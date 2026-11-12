Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy nhất tháng 10/2026 của hãng xe Hàn tại Việt Nam

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) vừa công bố kết quả bán hàng xe Hyundai trong tháng 10/2026 với tổng doanh số đạt 3.422 xe.

Trong đó, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam với doanh số 783 xe trong tháng 10/2026, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 7.632 xe. Sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống trang bị tiện nghi, Creta đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn tại Việt Nam trong tháng 10/2026 với doanh số 783 xe.

Đứng tiếp theo là Hyundai Tucson với doanh số 761 xe. Sở hữu thiết kế thể thao, cá tính, không gian sử dụng rộng rãi cùng khả năng vận hành linh hoạt và hệ thống công nghệ hiện đại, Tucson tiếp tục là lựa chọn được khách hàng quan tâm trong phân khúc SUV hạng C. Lũy kế 10 tháng của năm 2026, mẫu xe đạt doanh số 7.477 xe, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, Hyundai Palisade đạt doanh số 219 xe trong tháng 10/2026. Kết quả này ghi nhận sức hút của mẫu SUV đầu bảng Hyundai, đặc biệt trong giai đoạn Hyundai Thành Công chính thức công bố giá bán và triển khai bàn giao Palisade Hybrid hoàn toàn mới đến khách hàng trên toàn quốc. Việc đưa phiên bản Hybrid đến thị trường Việt Nam tiếp tục mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV cỡ lớn, với sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian cao cấp và công nghệ Hybrid thế hệ mới.

Ở các dòng xe du lịch khác, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 108 xe, Hyundai Accent đạt 158 xe, Hyundai Santa Fe ghi nhận doanh số 96 xe và Hyundai Stargazer đạt 153 xe. Các mẫu xe tiếp tục bổ sung lựa chọn đa dạng cho khách hàng với những thế mạnh riêng về thiết kế, không gian, tiện nghi và khả năng vận hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình và công việc.

Doanh số chi tiết các dòng xe Hyundai trong tháng 10/2026

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.038 xe trong tháng 10/2026. Kết quả này tiếp tục đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh doanh chung của Hyundai Thành Công, khẳng định vai trò cung ứng trong ngành vận tải, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên cả nước.

Trong tháng 10/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức công bố giá bán và triển khai bàn giao mẫu xe Palisade Hybrid hoàn toàn mới tới khách hàng trên toàn quốc, đồng thời áp dụng chính sách giá 999 triệu đồng với khách hàng tiên phong sở hữu Tucson Hybrid. Việc thực hiện nhất quán cam kết về giá bán, cùng tiến độ bàn giao xe theo kế hoạch, thể hiện nỗ lực của Hyundai Thành Công trong việc đảm bảo quyền lợi và củng cố niềm tin của khách hàng đã lựa chọn thương hiệu.

Bên cạnh các hoạt động phát triển sản phẩm và thương hiệu, Hyundai Thành Công Việt Nam cũng tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi bán hàng, hỗ trợ tài chính và chính sách chăm sóc khách hàng, góp phần giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng hơn trong việc sở hữu chiếc xe Hyundai yêu thích.

Bước sang những tháng cuối năm 2026, Hyundai Thành Công dự kiến sẽ đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho khách hàng với hệ sinh thái cung ứng sản phẩm và dịch vụ toàn diện, cũng như phát huy lợi thế của hệ thống phân phối trên toàn quốc, hướng tới nâng cao trải nghiệm sở hữu xe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và củng cố vị thế thương hiệu Hyundai tại Việt Nam.