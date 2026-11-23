Hyundai Elantra 2027 thay đổi thiết kế, kéo dài trục cơ sở

Tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2026, Hyundai Elantra thế hệ thứ 8 (Hyundai Elantra 2027) chính thức được giới thiệu, phiên bản dành cho thị trường Mỹ mang tên Elantra 2027. Đây là mẫu sedan quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe có giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế và công nghệ hiện đại.

Hyundai Elantra 2027

Thiết kế mới của Elantra mang phong cách táo bạo hơn, tiếp nối ngôn ngữ tạo hình từng xuất hiện trên Hyundai Tucson 2027. Ngoại hình xe có nhiều đường nét góc cạnh, tạo sự khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, Hyundai đã kéo dài chiều dài cơ sở thêm 1,2 inch (khoảng 30,5 mm), qua đó cải thiện không gian dành cho hành khách phía sau. Khoảng để chân hàng ghế thứ hai đạt 39,1 inch (khoảng 993 mm), trong khi khoảng không trên đầu đạt 37,7 inch (khoảng 958 mm).

Hai tùy chọn động cơ xăng và Hybrid

Hyundai Elantra 2027 dành cho thị trường Mỹ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên thông minh IVT (CVT).

Hyundai đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 35 mpg, tương đương 6,7 lít/100 km với bộ mâm 16 inch. Trong khi đó, phiên bản Elantra Hybrid 2027 sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 155 mã lực, tăng 16 mã lực so với thế hệ trước. Dung lượng pin Hbrid cũng được nâng từ 1,32 kWh lên 1,49 kWh, trong khi công suất mô-tơ điện tăng từ 43 lên 60 mã lực.

Đáng chú ý, phiên bản Hybrid được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể điều chỉnh thông qua lẫy chuyển số phía sau vô-lăng. Xe còn có chế độ lái một bàn đạp tương tự ô tô thuần điện.

Theo Hyundai, Elantra Hybrid 2028 hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 53 mpg, tương đương khoảng 4,4 lít/100 km.

Nội thất Pleos Connect và màn hình giải trí cỡ lớn

Khoang cabin của Elantra thế hệ mới được thiết kế lại hoàn toàn, nổi bật với màn hình giải trí Pleos Connect kích thước 12,9 inch, vận hành trên nền tảng Android Automotive OS. Hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA và trợ lý giọng nói trí tuệ nhân tạo Gleo AI.

Một điểm đáng chú ý là Hyundai vẫn duy trì các nút bấm vật lý để điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ quạt gió và hệ thống sưởi, làm mát ghế trên những phiên bản cao cấp. Tùy từng phiên bản, xe có thể được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, sạc điện thoại không dây, ghế trước thông gió và sưởi, cửa sổ trời, hệ thống đèn viền nội thất và dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.

Tại Mỹ, Elantra 2027 bản động cơ xăng có ba cấu hình SE, SEL Sport và Limited. Phiên bản hybrid 2028 cũng được phân phối với ba cấu hình SE Blue, SEL Sport và Limited.

Hiện Hyundai chưa công bố giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức của Elantra và Elantra Hybrid thế hệ mới. Đáng chú ý, hãng chưa đề cập đến phiên bản hiệu suất cao Elantra N tại sự kiện lần này.