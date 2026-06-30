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Hyundai Elantra thế hệ mới ra mắt với thiết kế lột xác và có công nghệ AI

Thứ Ba, 06:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Hyundai Elantra (Avante tại Hàn Quốc) vừa giới thiệu thế hệ thứ 8 với diện mạo hoàn toàn mới, kích thước lớn hơn, khoang nội thất hiện đại tích hợp AI và hai tùy chọn động cơ xăng cùng Hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Elantra 2027 thay đổi toàn diện về thiết kế

Sau nhiều hình ảnh chạy thử xuất hiện trước đó, Hyundai đã chính thức giới thiệu Elantra thế hệ mới tại thị trường Hàn Quốc dưới tên gọi Avante. Mẫu sedan hạng C sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel”, tạo nên vẻ ngoài góc cạnh và khỏe khoắn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 1

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày siêu mảnh kéo ngang, cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp trong cản trước, trong khi các hốc gió được tạo hình thể thao. Hai bên thân xe sử dụng các đường gân nổi cơ bắp, cửa kính có phong cách tương tự Grandeur và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới.

Ở phía sau, Elantra gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED tạo hình chữ H, cánh gió đuôi vịt vuông vức cùng cản sau mang phong cách thể thao. Hyundai cũng bổ sung sáu màu sơn ngoại thất mới và ba tùy chọn phối màu nội thất.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 2

Không chỉ thay đổi ngoại hình, xe còn được tăng kích thước lên 4.765 mm dài, 1.855 mm rộng và cao 1.425 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, lớn hơn 30 mm so với trước, hứa hẹn mang lại không gian cabin rộng rãi hơn.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 3

Nội thất hiện đại với AI và nhiều công nghệ mới

Khoang lái của Elantra thế hệ mới được thiết kế theo hướng tối giản nhưng hiện đại hơn với hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới tích hợp các tính năng AI.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 4

Nội thất cabin lấy cảm hứng thiết kế từ đồ nội thất, với các hình dạng bo tròn và chất liệu mềm mại. Màn hình 14,6 inch là điểm nhấn chính trên bảng điều khiển, cùng với màn hình 12,9 inch nhỏ hơn, cả hai đều chạy phần mềm Pleos Connect mới và trợ lý AI tạo sinh “Gleo AI”. Hyundai lại tạo ra một điểm khác biệt so với hầu hết các hãng khác: một hàng các nút bấm và núm xoay vật lý nằm ngay bên dưới màn hình. Các trang bị khác bao gồm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera tích hợp, hai tấm sạc không dây và cổng USB siêu nhanh 100W.

Phiên bản hybrid còn được trang bị công nghệ Smart Regenerative Braking 3.0, hệ thống Hybrid Hierarchical Predictive Control giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu dựa trên lộ trình di chuyển và chế độ Stay Mode, cho phép điều hòa cùng hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động khi xe dừng mà không cần nổ máy.

Hai tùy chọn động cơ, bản Elantra N vẫn đang được phát triển

Tại Hàn Quốc, Hyundai cung cấp hai cấu hình động cơ khi mở bán. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên đã được nâng cấp, cho công suất 147 mã lực, tăng 26 mã lực so với trước. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn hơn, cho tổng công suất 155 mã lực, đồng thời cải thiện hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 5

Hyundai cũng xác nhận sẽ tiếp tục phát triển phiên bản hiệu suất cao Elantra N trong tương lai. Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe này có thể sử dụng động cơ tăng áp 2.5L mới, tuy nhiên hãng vẫn chưa công bố thông số chính thức.

Theo kế hoạch, Hyundai Avante sẽ được bán tại Hàn Quốc trong năm nay trước khi mở rộng sang các thị trường quốc tế. Tại Bắc Mỹ, mẫu xe nhiều khả năng sẽ được giới thiệu với tên gọi Hyundai Elantra 2027. Ngoài ra, Hyundai cũng dự kiến đưa Elantra trở lại thị trường châu Âu sau nhiều năm vắng bóng.

hyundai elantra the he moi ra mat voi thiet ke lot xac va co cong nghe ai hinh anh 6
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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