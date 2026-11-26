Từ tháng 11/2026, Hyundai Thành Công Thương Mại triển khai chương trình “Hyundai – Gia tăng giá trị”, nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, trên nhiều dòng xe thương mại.

Đối với các dòng xe có mức bảo hành cũ 3 năm hoặc 100.000 km, chính sách mới giúp tăng thêm 2 năm, tương đương 66,7% thời gian bảo hành, đồng thời mở rộng giới hạn quãng đường thêm 50.000 km, tương đương 50%.

Các dòng xe tải thương mại được HTCV phân phối chính hãng tại Việt Nam

Cụ thể, chính sách áp dụng cho các dòng xe tải nhẹ gồm Hyundai H150, N250/N250SL, N500 Series, N650L; nhóm tải trung gồm W11 Series, W750 và EX Series. Ở phân khúc xe khách, Hyundai County cũng được hưởng quyền lợi tương tự. Riêng Hyundai Solati đã được nâng bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km từ đầu năm 2026.

Gia tăng quyền lợi bảo hành là hình thức hỗ trợ thiết thực từ HTCV

Đối với xe thương mại, việc tăng thời hạn bảo hành từ 3 lên 5 năm mang ý nghĩa thiết thực khi phương tiện thường xuyên hoạt động với cường độ cao. Đặc biệt, giới hạn bảo hành tăng thêm 50.000 km giúp mở rộng phạm vi bảo vệ theo quãng đường, phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác xe liên tục.

Chính sách mới góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hoạch định ngân sách và tính toán hiệu quả đầu tư đội xe.

Hyundai Solati đã được nâng bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km từ đầu năm 2026.

Đồng thời, việc kéo dài thời hạn bảo hành cũng thể hiện sự tự tin của Hyundai Thành Công Thương Mại vào chất lượng sản phẩm và cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào các ưu đãi tại thời điểm mua xe.

Song song với đó, hệ thống đại lý 3S ủy quyền Hyundai trên toàn quốc tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng.