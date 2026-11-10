English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng

Thứ Ba, 16:51, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tháng 11/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới” với mức ưu đãi lên đến 220 triệu đồng, đồng thời nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên tối đa 10 năm hoặc 200.000 km cho các dòng xe và trường hợp đủ điều kiện áp dụng.

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn sôi động của thị trường ô tô khi nhu cầu mua sắm, đổi xe để phục vụ gia đình và công việc có xu hướng gia tăng. Đây cũng là thời điểm các hãng xe đẩy mạnh chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận những mẫu xe phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm, Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới” từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026 tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.

hyundai thanh cong nang bao hanh tu 5 len 10 nam, uu dai gia xe den 220 trieu dong hinh anh 1

Điểm nhấn của chương trình là chính sách nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với các dòng xe và trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng. Việc mở rộng quyền lợi bảo hành góp phần gia tăng sự an tâm cho khách hàng, đồng thời khẳng định định hướng chú trọng giá trị sử dụng lâu dài của Hyundai Thành Công.

Song song với đó, HTV triển khai các gói ưu đãi dành cho 8 dòng xe với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, Stargazer 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Tucson 79 triệu đồng, Palisade 68 triệu đồng, Grand i10 50 triệu đồng và Venue 28 triệu đồng.

Hyundai Stargazer nhận ưu đãi lên đến 117 triệu đồng trong tháng 11/2026. Mẫu MPV 7 chỗ hướng đến khách hàng gia đình với không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại và nhiều trang bị tiện nghi, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi xa.

hyundai thanh cong nang bao hanh tu 5 len 10 nam, uu dai gia xe den 220 trieu dong hinh anh 2

Riêng Hyundai Creta, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án gồm ưu đãi tiền mặt trị giá 79 triệu đồng hoặc gói kết hợp tiền mặt và quà tặng nâng cấp cốp điện với tổng giá trị lên đến 84 triệu đồng. Tùy từng mẫu xe, các quyền lợi có thể bao gồm hỗ trợ từ hãng và đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim hoặc gói gia hạn bảo hành.

hyundai thanh cong nang bao hanh tu 5 len 10 nam, uu dai gia xe den 220 trieu dong hinh anh 3
Khách hàng mua Hyundai Creta có thể lựa chọn gói ưu đãi phù hợp với nhu cầu.

Ngoài ưu đãi về giá bán, Hyundai Thành Công còn mang đến giải pháp tài chính với hạn mức vay tối đa 90% giá trị xe và ân hạn nợ gốc trong 6 tháng. Khách hàng có thể lựa chọn gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm hoặc gói vay 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo, tùy điều kiện áp dụng.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi giá bán, hỗ trợ tài chính và chính sách bảo hành dài hạn, chương trình mang đến thêm cơ hội sở hữu xe cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm ô tô trong giai đoạn cuối năm.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 11/2026. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đại lý Hyundai ủy quyền gần nhất để tìm hiểu thông tin chi tiết về mức ưu đãi và điều kiện áp dụng.

toyota-land-cruiser-fj-4_1.jpg

Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối của năm 2026, vì vậy để gia tăng doanh số bán được hết các phiên bản sản xuất trong năm, nhiều hãng, đại lý đã tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá hoặc tặng quà với tổng giá trị hàng trăm triệu.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá từ 1,499 tỷ đồng
Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá từ 1,499 tỷ đồng

VOV.VN - Từ ngày 30/10, Hyundai Thành Công Việt Nam bắt đầu bàn giao Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới đến khách hàng, đồng thời tổ chức trưng bày mẫu SUV này tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Các khách hàng đầu tiên tại miền Bắc được ưu tiên nhận xe, miền Trung và miền Nam dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 11/2

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá từ 1,499 tỷ đồng

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao tại Việt Nam, giá từ 1,499 tỷ đồng

VOV.VN - Từ ngày 30/10, Hyundai Thành Công Việt Nam bắt đầu bàn giao Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới đến khách hàng, đồng thời tổ chức trưng bày mẫu SUV này tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Các khách hàng đầu tiên tại miền Bắc được ưu tiên nhận xe, miền Trung và miền Nam dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 11/2

Hyundai và Kia dùng chung động cơ nhưng không phải xe nào cũng giống nhau
Hyundai và Kia dùng chung động cơ nhưng không phải xe nào cũng giống nhau

VOV.VN - Hyundai và Kia có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phát triển ô tô, từ nền tảng khung gầm, công nghệ đến hệ thống truyền động. Tuy nhiên, không phải mọi mẫu xe của hai thương hiệu đều sử dụng động cơ giống hệt nhau.

Hyundai và Kia dùng chung động cơ nhưng không phải xe nào cũng giống nhau

Hyundai và Kia dùng chung động cơ nhưng không phải xe nào cũng giống nhau

VOV.VN - Hyundai và Kia có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phát triển ô tô, từ nền tảng khung gầm, công nghệ đến hệ thống truyền động. Tuy nhiên, không phải mọi mẫu xe của hai thương hiệu đều sử dụng động cơ giống hệt nhau.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế
Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam
Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt
Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn