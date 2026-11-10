Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn sôi động của thị trường ô tô khi nhu cầu mua sắm, đổi xe để phục vụ gia đình và công việc có xu hướng gia tăng. Đây cũng là thời điểm các hãng xe đẩy mạnh chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận những mẫu xe phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm, Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới” từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026 tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.

Điểm nhấn của chương trình là chính sách nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với các dòng xe và trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng. Việc mở rộng quyền lợi bảo hành góp phần gia tăng sự an tâm cho khách hàng, đồng thời khẳng định định hướng chú trọng giá trị sử dụng lâu dài của Hyundai Thành Công.

Song song với đó, HTV triển khai các gói ưu đãi dành cho 8 dòng xe với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, Stargazer 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Tucson 79 triệu đồng, Palisade 68 triệu đồng, Grand i10 50 triệu đồng và Venue 28 triệu đồng.

Hyundai Stargazer nhận ưu đãi lên đến 117 triệu đồng trong tháng 11/2026. Mẫu MPV 7 chỗ hướng đến khách hàng gia đình với không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại và nhiều trang bị tiện nghi, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi xa.

Riêng Hyundai Creta, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án gồm ưu đãi tiền mặt trị giá 79 triệu đồng hoặc gói kết hợp tiền mặt và quà tặng nâng cấp cốp điện với tổng giá trị lên đến 84 triệu đồng. Tùy từng mẫu xe, các quyền lợi có thể bao gồm hỗ trợ từ hãng và đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim hoặc gói gia hạn bảo hành.

Khách hàng mua Hyundai Creta có thể lựa chọn gói ưu đãi phù hợp với nhu cầu.

Ngoài ưu đãi về giá bán, Hyundai Thành Công còn mang đến giải pháp tài chính với hạn mức vay tối đa 90% giá trị xe và ân hạn nợ gốc trong 6 tháng. Khách hàng có thể lựa chọn gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm hoặc gói vay 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo, tùy điều kiện áp dụng.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi giá bán, hỗ trợ tài chính và chính sách bảo hành dài hạn, chương trình mang đến thêm cơ hội sở hữu xe cho người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm ô tô trong giai đoạn cuối năm.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 11/2026. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đại lý Hyundai ủy quyền gần nhất để tìm hiểu thông tin chi tiết về mức ưu đãi và điều kiện áp dụng.