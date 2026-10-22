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Hyundai ưu đãi tới 220 triệu đồng, hỗ trợ vay tới 90% giá trị xe trong tháng 10

Thứ Năm, 15:27, 22/10/2026
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VOV.VN - Trong tháng 10/2026, khách hàng mua xe Hyundai có thể nhận ưu đãi lên tới 220 triệu đồng, đồng thời tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính với tỷ lệ vay tối đa 90% giá trị xe và chính sách ân hạn nợ gốc trong 6 tháng.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Ưu đãi ngập tràn – Dễ dàng sở hữu”, áp dụng trên nhiều mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam.

Theo đó, Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất, lên tới 220 triệu đồng. Các mẫu xe khác cũng được hỗ trợ gồm Stargazer tới 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Creta 84 triệu đồng, Tucson 79 triệu đồng, Palisade 68 triệu đồng, Grand i10 50 triệu đồng và Venue 28 triệu đồng.

hyundai uu dai toi 220 trieu dong, ho tro vay toi 90 gia tri xe trong thang 10 hinh anh 1
Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất. (Ảnh: HTV)

Tùy từng dòng xe, giá trị ưu đãi có thể bao gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim hoặc gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km.

Đáng chú ý, với Hyundai Creta, khách hàng có thể lựa chọn nhận toàn bộ giá trị khuyến mại bằng tiền mặt hoặc kết hợp ưu đãi tiền mặt với gói nâng cấp cốp điện.

hyundai uu dai toi 220 trieu dong, ho tro vay toi 90 gia tri xe trong thang 10 hinh anh 2
Hyundai Creta được áp dụng ưu đãi 100% bằng tiền mặt hoặc kết hợp ưu đãi tiền mặt với gói nâng cấp cốp điện. (Ảnh: HTV)

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, Hyundai Thành Công Việt Nam cũng triển khai các phương án hỗ trợ tài chính. Khách hàng có thể lựa chọn gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm, hoặc gói 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo.

Tỷ lệ vay tối đa lên tới 90% giá trị xe, đi kèm chính sách ân hạn nợ gốc trong 6 tháng, tùy điều kiện xét duyệt.

Theo HTV, việc kết hợp ưu đãi trực tiếp và các giải pháp tài chính nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc cân đối chi phí khi mua xe.

Chương trình được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 10/2026.

PV/VOV.VN
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