Hyundai và Kia dùng chung động cơ nhưng không phải xe nào cũng giống nhau

Hyundai và Kia có chung nhiều dòng động cơ

Hyundai và Kia là hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc có mối quan hệ đặc biệt. Sau khi Hyundai nắm quyền kiểm soát Kia vào năm 1997, hai hãng từng bước mở rộng hoạt động chia sẻ công nghệ, nền tảng xe và các hệ thống cơ khí.

Trong đó, động cơ là một trong những thành phần được sử dụng chung trên nhiều dòng xe thuộc hai thương hiệu. Việc hợp tác phát triển giúp Hyundai và Kia giảm chi phí nghiên cứu, tối ưu quy mô sản xuất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Hyundai và Kia có mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phát triển ô tô, từ nền tảng khung gầm, nhưng không phải mọi mẫu xe của hai thương hiệu đều sử dụng động cơ giống hệt nhau.

Một ví dụ đáng chú ý là động cơ diesel 2.2L CRDi, từng xuất hiện trên Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Đây là dòng động cơ được sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe SUV và MPV của tập đoàn.

Ngoài ra, các động cơ thuộc thế hệ Smartstream cũng được chia sẻ giữa hai thương hiệu. Những động cơ tăng áp 2.0L và 2.5L xuất hiện trên một số mẫu sedan, SUV của Hyundai và Kia, tùy thuộc vào thị trường. Động cơ V6 Smartstream 3.5L cũng là một trong những hệ thống truyền động được sử dụng chung trong danh mục sản phẩm của hai hãng.

Việc sử dụng chung động cơ không đồng nghĩa các mẫu xe có thông số vận hành hoàn toàn giống nhau. Công suất, mô-men xoắn, hệ thống điều khiển động cơ và cấu hình truyền động có thể được điều chỉnh theo từng mẫu xe.

Dùng chung động cơ nhưng không đồng nghĩa xe giống nhau

Dù cùng sử dụng một nền tảng công nghệ, Hyundai và Kia vẫn duy trì sự khác biệt trong thiết kế và định hướng sản phẩm. Hyundai thường theo đuổi phong cách thiết kế riêng, trong khi Kia xây dựng hình ảnh thương hiệu với ngôn ngữ tạo hình mang tính thể thao và hiện đại.

Sự khác biệt còn thể hiện ở cách hiệu chỉnh động cơ, hộp số và hệ thống treo. Ngay cả khi hai mẫu xe sử dụng cùng một dòng động cơ, cảm giác vận hành cũng có thể khác biệt do trọng lượng, cấu hình khung gầm và phần mềm điều khiển.

Bên cạnh động cơ, hai thương hiệu còn chia sẻ nhiều linh kiện cơ khí và công nghệ điện hóa. Một số mẫu xe điện sử dụng nền tảng E-GMP của tập đoàn Hyundai Motor, bao gồm Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 và Genesis GV60. Điều này cho thấy chiến lược dùng chung công nghệ của tập đoàn không chỉ giới hạn ở động cơ đốt trong mà còn mở rộng sang lĩnh vực xe điện.

Động cơ Hyundai và Kia có đáng tin cậy?

Việc chia sẻ động cơ mang lại lợi ích về chi phí sản xuất và phát triển, nhưng cũng khiến những vấn đề kỹ thuật của một dòng động cơ có thể ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe thuộc cả hai thương hiệu.

Một ví dụ từng gây chú ý là các động cơ thuộc dòng Theta II và Nu. Một số phiên bản động cơ này trên xe Hyundai và Kia tại Mỹ từng liên quan đến các đợt triệu hồi và khiếu kiện tập thể do nguy cơ hư hỏng động cơ, bó máy hoặc cháy xe.

Tuy nhiên, không thể đánh đồng toàn bộ động cơ Hyundai và Kia đều có vấn đề. Độ bền thực tế phụ thuộc vào mã động cơ, năm sản xuất, thị trường phân phối, lịch sử bảo dưỡng và điều kiện sử dụng.

Đối với người mua xe đã qua sử dụng, việc xác định chính xác mã động cơ và kiểm tra lịch sử bảo dưỡng là yếu tố quan trọng hơn việc chỉ dựa vào thương hiệu.

Nhìn chung, Hyundai và Kia có nhiều điểm chung về kỹ thuật nhờ chiến lược chia sẻ công nghệ của tập đoàn Hyundai Motor. Tuy nhiên, hai thương hiệu vẫn duy trì những khác biệt nhất định về cấu hình và cách hiệu chỉnh động cơ.

Điều này cũng lý giải vì sao một số mẫu xe Hyundai và Kia có thể sử dụng chung linh kiện cơ khí, nhưng không phải mọi bộ phận đều có thể thay thế trực tiếp cho nhau.