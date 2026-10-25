English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám phá Ducati Panigale V4 2027 tăng công suất lên 218 mã lực

Chủ Nhật, 06:00, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ducati Panigale V4 2027 được nâng cấp động cơ lên 218 mã lực, tinh chỉnh khung sườn, khí động học và hệ thống điện tử nhằm cải thiện khả năng vận hành trên đường đua, thời gian hoàn thành vòng chạy trung bình nhanh hơn 0,4 giây so với phiên bản tiền nhiệm tại trường đua Vallelunga, Italy.

Động cơ V4 dung tích 1.103 cc mạnh 218 mã lực

Ở phiên bản 2027, Ducati Panigale V4 và Panigale V4 S tiếp tục sử dụng động cơ Desmosedici Stradale V4 góc nghiêng 90 độ, dung tích 1.103 cc. Tuy nhiên, hãng xe Italy đã điều chỉnh hệ thống nạp khí, ống xả và bôi trơn nhằm cải thiện hiệu suất vận hành, đồng thời giảm tổn thất cơ học.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120,6 Nm tại 11.000 vòng/phút, tăng 2 mã lực so với phiên bản trước. Theo Ducati, những thay đổi này giúp động cơ cải thiện khả năng sản sinh công suất ở dải vòng tua cao.

kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 1
Ducati Panigale V4 2027 được nâng cấp động cơ lên 218 mã lực

Hệ thống truyền động cũng được tinh chỉnh với tỷ số truyền cuối dài hơn, chuyển từ cấu hình 16/41 sang 17/42. Bộ giới hạn vòng tua được nâng lên 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ số 2 đến số 5, giúp người lái duy trì số phù hợp lâu hơn và giảm số lần sang số khi chạy trên đường đua.

Ducati cho biết cấu hình truyền động mới giúp giảm hai lần chuyển số mỗi vòng tại trường đua Vallelunga. Với những khách hàng muốn tối ưu hiệu suất vận hành, hãng còn cung cấp hệ thống ống xả đua Akrapovič Full Racing Exhaust PRO. Trang bị này giúp tăng thêm 11 mã lực, bổ sung 7 Nm mô-men xoắn và giảm 6,6 kg khối lượng xe.

kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 2

Khung gầm và khí động học được tinh chỉnh

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Ducati Panigale V4 2027 nằm ở kết cấu khung trước. Ducati giảm 12% độ cứng ngang của khung Front Frame nhằm cải thiện khả năng bám đường của bánh trước khi xe nghiêng ở góc lớn.

Theo nhà sản xuất, điều chỉnh này giúp người lái cảm nhận rõ hơn phản hồi từ bánh trước, kiểm soát hướng vào cua chính xác hơn và duy trì tốc độ cao khi ôm cua. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc sớm hơn khi thoát cua.

kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 3

Tỷ số truyền mới cũng góp phần cải thiện độ linh hoạt của mẫu superbike. Ducati cho biết chiều dài cơ sở hiệu dụng được rút ngắn 8 mm, hỗ trợ xe chuyển hướng nhanh hơn.

Ở phần khí động học, Panigale V4 2027 được trang bị cánh gió kép với phần cánh bên được mở rộng. Cửa hút gió phía trước cũng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả nạp khí khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống điện tử tiếp tục được nâng cấp với Dynamic Engine Brake (DEB), có khả năng điều chỉnh lực hãm động cơ theo tải trọng bánh sau, và Race Brake Control (RBC), hỗ trợ phân bổ mức đóng góp của phanh bánh sau trong quá trình giảm tốc. Hai công nghệ này hướng đến việc cải thiện độ ổn định khi phanh muộn và vào cua trên đường đua.

kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 4
kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 5

Các trang bị hỗ trợ khác gồm hệ thống chống bó cứng phanh khi vào cua, kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control DVO, kiểm soát trượt bánh, chống bốc đầu, hỗ trợ đề-pa và sang số nhanh Quick Shift 2.0. Xe có năm chế độ lái gồm Race A, Race B, Sport, Road và Wet.

Ducati Panigale V4 S có thêm tùy chọn cá nhân hóa

Ducati Panigale V4 2027 tiếp tục có hai phiên bản chính là V4 tiêu chuẩn và V4 S. Cả hai đều sử dụng bình nhiên liệu nhôm dung tích 17 lít, cùm phanh Brembo Hypure và lốp Pirelli Diablo Supercorsa V4, với lốp sau kích thước 200/60. Bảng đồng hồ TFT 6,9 inch cùng hệ thống chiếu sáng LED cũng là trang bị chung.

Phiên bản V4 tiêu chuẩn có khối lượng 191 kg khi chưa đổ nhiên liệu, sử dụng phuộc trước Showa Big Piston đường kính 43 mm, giảm xóc sau Sachs và bộ mâm hợp kim nhẹ năm chấu.

Trong khi đó, Panigale V4 S nhẹ hơn, với khối lượng 187 kg khi chưa có nhiên liệu. Phiên bản này được trang bị hệ thống treo điện tử Ducati Electronic Suspension 3.0, phuộc trước Öhlins NPX-30, giảm xóc sau TTX 36 và bộ giảm chấn tay lái, tất cả đều được điều khiển thông qua hệ thống Öhlins Smart EC 3.0. Xe còn có bộ mâm nhôm rèn và pin lithium.

kham pha ducati panigale v4 2027 tang cong suat len 218 ma luc hinh anh 6

Đáng chú ý, Panigale V4 S lần đầu tiên tham gia chương trình Factory Made của Ducati, cho phép khách hàng cá nhân hóa màu sơn, tem trang trí và một số linh kiện ngay tại nhà máy ở Borgo Panigale, Italy.

Các tùy chọn màu sắc bao gồm Ducati Red, Ducati Yellow, Thrilling Black, GP19 Red, Aviator Grey và Arctic White Silk. Khách hàng cũng có thể lựa chọn năm màu thuộc chương trình cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini, gồm Arancio Xanto, Giallo Belenus, Verde Scandal, Viola Pasifae và Blu Uranus. Ngoài ra, Ducati cung cấp các gói trang bị tùy chọn như Front Brake PRO, Front Brake PRO+, ly hợp khô STM và bộ gác chân có thể điều chỉnh.

Ducati Panigale V4 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 3/2027, sau đó đến Bắc Mỹ vào tháng 4/2027. Thời điểm phân phối tại các thị trường khác sẽ được công bố sau. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn
Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn

VOV.VN - Ducati có thể trở thành một trong những thương hiệu bị Volkswagen Group bán đi khi tập đoàn Đức đẩy mạnh kế hoạch tái cấu trúc, cắt giảm 50.000 việc làm và thu hẹp danh mục sản phẩm. Thương hiệu mô tô Italy được Bloomberg định giá khoảng 1,25 tỷ Euro, tương đương 1,45 tỷ USD.

Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn

Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn

VOV.VN - Ducati có thể trở thành một trong những thương hiệu bị Volkswagen Group bán đi khi tập đoàn Đức đẩy mạnh kế hoạch tái cấu trúc, cắt giảm 50.000 việc làm và thu hẹp danh mục sản phẩm. Thương hiệu mô tô Italy được Bloomberg định giá khoảng 1,25 tỷ Euro, tương đương 1,45 tỷ USD.

Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control
Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control

VOV.VN - Phiên bản Ducati Monster 2026 vừa được bổ sung màu sơn Sport Livery hoàn toàn mới, mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ quá khứ, đồng thời lần đầu có tùy chọn cruise control và giữ nguyên hiệu năng mạnh mẽ đặc trưng.

Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control

Ducati Monster 2026 thêm màu Sport Livery, lần đầu có cruise control

VOV.VN - Phiên bản Ducati Monster 2026 vừa được bổ sung màu sơn Sport Livery hoàn toàn mới, mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ quá khứ, đồng thời lần đầu có tùy chọn cruise control và giữ nguyên hiệu năng mạnh mẽ đặc trưng.

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường
Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

VOV.VN - Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV Toyota Highlander đã chuyển đổi sang nền tảng thuần điện (BEV), gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tầm hoạt động tới 511 km, nhưng lại lùi lịch sản xuất sang năm 2027.

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

Cận cảnh Toyota Highlander 2027 thuần điện sắp ra mắt thị trường

VOV.VN - Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV Toyota Highlander đã chuyển đổi sang nền tảng thuần điện (BEV), gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và tầm hoạt động tới 511 km, nhưng lại lùi lịch sản xuất sang năm 2027.

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?
Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Xe mpv tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn. Sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gia đình 7 chỗ trong Quý III/2026 đang khiến cục diện phân khúc thay đổi hoàn toàn, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Xe mpv tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn. Sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gia đình 7 chỗ trong Quý III/2026 đang khiến cục diện phân khúc thay đổi hoàn toàn, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?
Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn