Khám phá Ducati Panigale V4 2027 tăng công suất lên 218 mã lực

Động cơ V4 dung tích 1.103 cc mạnh 218 mã lực

Ở phiên bản 2027, Ducati Panigale V4 và Panigale V4 S tiếp tục sử dụng động cơ Desmosedici Stradale V4 góc nghiêng 90 độ, dung tích 1.103 cc. Tuy nhiên, hãng xe Italy đã điều chỉnh hệ thống nạp khí, ống xả và bôi trơn nhằm cải thiện hiệu suất vận hành, đồng thời giảm tổn thất cơ học.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 218 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120,6 Nm tại 11.000 vòng/phút, tăng 2 mã lực so với phiên bản trước. Theo Ducati, những thay đổi này giúp động cơ cải thiện khả năng sản sinh công suất ở dải vòng tua cao.

Ducati Panigale V4 2027 được nâng cấp động cơ lên 218 mã lực

Hệ thống truyền động cũng được tinh chỉnh với tỷ số truyền cuối dài hơn, chuyển từ cấu hình 16/41 sang 17/42. Bộ giới hạn vòng tua được nâng lên 15.000 vòng/phút ở các cấp số từ số 2 đến số 5, giúp người lái duy trì số phù hợp lâu hơn và giảm số lần sang số khi chạy trên đường đua.

Ducati cho biết cấu hình truyền động mới giúp giảm hai lần chuyển số mỗi vòng tại trường đua Vallelunga. Với những khách hàng muốn tối ưu hiệu suất vận hành, hãng còn cung cấp hệ thống ống xả đua Akrapovič Full Racing Exhaust PRO. Trang bị này giúp tăng thêm 11 mã lực, bổ sung 7 Nm mô-men xoắn và giảm 6,6 kg khối lượng xe.

Khung gầm và khí động học được tinh chỉnh

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Ducati Panigale V4 2027 nằm ở kết cấu khung trước. Ducati giảm 12% độ cứng ngang của khung Front Frame nhằm cải thiện khả năng bám đường của bánh trước khi xe nghiêng ở góc lớn.

Theo nhà sản xuất, điều chỉnh này giúp người lái cảm nhận rõ hơn phản hồi từ bánh trước, kiểm soát hướng vào cua chính xác hơn và duy trì tốc độ cao khi ôm cua. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc sớm hơn khi thoát cua.

Tỷ số truyền mới cũng góp phần cải thiện độ linh hoạt của mẫu superbike. Ducati cho biết chiều dài cơ sở hiệu dụng được rút ngắn 8 mm, hỗ trợ xe chuyển hướng nhanh hơn.

Ở phần khí động học, Panigale V4 2027 được trang bị cánh gió kép với phần cánh bên được mở rộng. Cửa hút gió phía trước cũng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả nạp khí khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống điện tử tiếp tục được nâng cấp với Dynamic Engine Brake (DEB), có khả năng điều chỉnh lực hãm động cơ theo tải trọng bánh sau, và Race Brake Control (RBC), hỗ trợ phân bổ mức đóng góp của phanh bánh sau trong quá trình giảm tốc. Hai công nghệ này hướng đến việc cải thiện độ ổn định khi phanh muộn và vào cua trên đường đua.

Các trang bị hỗ trợ khác gồm hệ thống chống bó cứng phanh khi vào cua, kiểm soát lực kéo Ducati Traction Control DVO, kiểm soát trượt bánh, chống bốc đầu, hỗ trợ đề-pa và sang số nhanh Quick Shift 2.0. Xe có năm chế độ lái gồm Race A, Race B, Sport, Road và Wet.

Ducati Panigale V4 S có thêm tùy chọn cá nhân hóa

Ducati Panigale V4 2027 tiếp tục có hai phiên bản chính là V4 tiêu chuẩn và V4 S. Cả hai đều sử dụng bình nhiên liệu nhôm dung tích 17 lít, cùm phanh Brembo Hypure và lốp Pirelli Diablo Supercorsa V4, với lốp sau kích thước 200/60. Bảng đồng hồ TFT 6,9 inch cùng hệ thống chiếu sáng LED cũng là trang bị chung.

Phiên bản V4 tiêu chuẩn có khối lượng 191 kg khi chưa đổ nhiên liệu, sử dụng phuộc trước Showa Big Piston đường kính 43 mm, giảm xóc sau Sachs và bộ mâm hợp kim nhẹ năm chấu.

Trong khi đó, Panigale V4 S nhẹ hơn, với khối lượng 187 kg khi chưa có nhiên liệu. Phiên bản này được trang bị hệ thống treo điện tử Ducati Electronic Suspension 3.0, phuộc trước Öhlins NPX-30, giảm xóc sau TTX 36 và bộ giảm chấn tay lái, tất cả đều được điều khiển thông qua hệ thống Öhlins Smart EC 3.0. Xe còn có bộ mâm nhôm rèn và pin lithium.

Đáng chú ý, Panigale V4 S lần đầu tiên tham gia chương trình Factory Made của Ducati, cho phép khách hàng cá nhân hóa màu sơn, tem trang trí và một số linh kiện ngay tại nhà máy ở Borgo Panigale, Italy.

Các tùy chọn màu sắc bao gồm Ducati Red, Ducati Yellow, Thrilling Black, GP19 Red, Aviator Grey và Arctic White Silk. Khách hàng cũng có thể lựa chọn năm màu thuộc chương trình cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini, gồm Arancio Xanto, Giallo Belenus, Verde Scandal, Viola Pasifae và Blu Uranus. Ngoài ra, Ducati cung cấp các gói trang bị tùy chọn như Front Brake PRO, Front Brake PRO+, ly hợp khô STM và bộ gác chân có thể điều chỉnh.

Ducati Panigale V4 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 3/2027, sau đó đến Bắc Mỹ vào tháng 4/2027. Thời điểm phân phối tại các thị trường khác sẽ được công bố sau.