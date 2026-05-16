Khám phá KTM 390 Adventure 2026 vừa ra mắt

Thứ Bảy, 06:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - KTM Malaysia vừa chính thức giới thiệu dải mẫu 390 Adventure 2026 hoàn toàn mới với 4 phiên bản dành cho nhiều nhu cầu vận hành khác nhau, từ touring, adventure đến supermoto và enduro.

KTM tung dải 390 hoàn toàn mới tại Malaysia

Dòng KTM 390 mới tại Malaysia gồm 4 phiên bản là 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R và 390 SMC R. Trong đó, Adventure R là bản cao cấp nhất với giá 33.300 RM (khoảng 220 triệu đồng), còn Adventure X có giá 29.300 RM. Hai biến thể Enduro R và SMC R cùng được niêm yết ở mức 27.300 RM (khoảng 182 triệu đồng).

Tất cả mẫu xe đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn LC4c dung tích 398,7 cc mới, cho công suất khoảng 44 mã lực và mô-men xoắn 39 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. KTM cũng trang bị sẵn gói Quickshifter+ hỗ trợ sang số nhanh hai chiều cùng chế độ bảo hành 4 năm cho thị trường Malaysia.

Hệ thống phanh cũng tương đồng trên toàn bộ dòng xe, với thương hiệu bình dân Bybre của Brembo cung cấp kẹp phanh hai piston và đĩa phanh nổi ở bánh trước, cùng kẹp phanh một piston và đĩa phanh ở bánh sau. Hệ thống ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn, có thể tắt/bật để sử dụng khi đi địa hình gồ ghề.

 Thiết kế của dòng xe mới mang đậm phong cách rally đặc trưng KTM với phần đầu xe góc cạnh, đèn LED hiện đại và màn hình TFT màu. Xe cũng được nâng cấp khoảng bảo dưỡng lên tới 10.000 km nhằm giảm chi phí sử dụng cho người dùng.

4 phiên bản 4 phong cách

Với 4 phiên bản khác nhau, mỗi chiếc trong dòng 390 Adventure đều được thiết kế phù hợp với một phong cách lái khác nhau. Phiên bản cao cấp nhất, Adventure R, là một chiếc mô tô địa hình mạnh mẽ theo phong cách rally. KTM 390 Adventure R được định vị là mẫu adventure off-road mạnh nhất trong phân khúc tầm trung của hãng. Xe sở hữu bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch dạng nan hoa, kết hợp hệ thống treo WP APEX hành trình 230 mm cùng nhiều công nghệ hỗ trợ như Cornering ABS, Offroad ABS và kiểm soát lực kéo MTC.

Trong khi đó, Adventure X hướng đến người dùng touring hoặc người mới chơi adventure với chiều cao yên thấp hơn ở mức 825 mm, bình xăng 14 lít và thiết lập vận hành thân thiện hơn cho đường phố lẫn đường sỏi nhẹ. Phiên bản Adventure X, có hiệu năng nhẹ hơn một chút so với 390 Adventure R, sở hữu vành hợp kim đúc kích thước 19 inch ở phía trước và 17 inch ở phía sau. 

Hệ thống phanh tương tự như trên Adventure R, Adventure X được trang bị kẹp phanh Bybre gắn trục ở bánh trước kẹp đĩa đường kính 320 mm, cùng với đĩa 240 mm và kẹp phanh Bybre một piston ở bánh sau. Chiều cao yên xe thấp hơn một chút ở mức 870 mm, trọng lượng ướt là 176 kg và dung tích bình xăng là 14 lít.

Ngoài hai phiên bản adventure, KTM còn mang tới mẫu 390 Enduro R dành cho người mê địa hình thực thụ với trọng lượng chỉ khoảng 159 kg. Thông số kỹ thuật có một vài điểm khác biệt so với các phiên bản Adventure 'R' và 'X', với đĩa phanh trước nhỏ hơn một chút, ở mức 285 mm, trong khi đĩa phanh sau có kích thước 240 mm.

Hệ thống giảm xóc phía trước sử dụng phuộc WP Apex dạng cartridge hở đường kính 43 mm, có thể điều chỉnh độ nén và độ đàn hồi, trong khi phía sau là giảm xóc đơn WP Apex, có thể điều chỉnh tải trọng. Với hành trình giảm xóc 230 mm ở cả trước và sau, và khoảng sáng gầm 272 mm, giảm xóc sau trên 390 Enduro R có thể được nâng cấp để có thêm chức năng điều chỉnh tải trọng và độ đàn hồi.

Kích thước bánh xe của 390 Enduro R là 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau, với vành nan hoa dành cho địa hình off-road. Trọng lượng xe là 165 kg (khi đổ đầy nhiên liệu với 9 lít trong bình), trong khi chiều cao yên xe là 890 mm.

Còn 390 SMC R là mẫu supermoto dung tích nhỏ đầu tiên của KTM, tập trung vào trải nghiệm lái linh hoạt và vui nhộn trên phố. SMC R được trang bị bánh xe nan hoa 17 inch với vành nhôm và hành trình giảm xóc 230 mm với khoảng sáng gầm 270 mm.

Hệ thống giảm xóc trước sử dụng phuộc WP Apex đường kính 43 mm dạng cartridge hở, có thể điều chỉnh độ nén và độ đàn hồi, trong khi giảm xóc đơn phía sau WP Apex có thể điều chỉnh tải trọng và độ đàn hồi, cho tổng hành trình giảm xóc 230 mm ở cả trước và sau. Với bình xăng 9 lít, SMC R nặng 161 kg, trong khi chiều cao yên xe là 860 mm.

KTM muốn mở rộng nhóm khách hàng trẻ

Việc tung cùng lúc bốn mẫu xe cho thấy KTM đang muốn mở rộng mạnh tệp khách hàng tại Malaysia, từ người đi phố hàng ngày, touring đường dài đến người chơi adventure và off-road chuyên sâu. Hãng cũng xác nhận KTM 390 Duke bản màu mới sẽ xuất hiện tại Malaysia vào quý IV/2026.

Dải KTM 390 mới được đánh giá là có lợi thế lớn nhờ trọng lượng nhẹ, công nghệ điện tử hiện đại và thiết kế đậm chất xe đua Dakar, trong khi giá bán vẫn dễ tiếp cận hơn nhiều dòng adventure cỡ lớn trên thị trường.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
