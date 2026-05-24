Khám phá Lexus LX 700 chống đạn, chịu được đạn AK-47 và cả lựu đạn

Lexus LX 700h được biến thành SUV bọc thép siêu sang

Hãng độ Mỹ Miami Armored vừa giới thiệu phiên bản bọc thép đặc biệt dành cho mẫu SUV đầu bảng Lexus LX 700h. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe gần như không khác biệt so với một chiếc Lexus LX tiêu chuẩn với ngoại thất sơn đen bóng sang trọng, tuy nhiên toàn bộ cấu trúc đã được nâng cấp để đạt khả năng chống đạn cấp cao.

Theo thông tin được công bố, chiếc SUV này có thể chống lại đạn súng trường cỡ 7,62 mm, bao gồm loại đạn sử dụng trên súng AK-47. Không chỉ vậy, xe còn được trang bị hệ thống bảo vệ chu vi 360 độ đủ sức chịu được hai vụ nổ lựu đạn cầm tay.

Để đạt được khả năng bảo vệ này, Miami Armored bổ sung kính chống đạn toàn bộ cabin, gia cố thân xe bằng các tấm thép chuyên dụng và tăng cường bảo vệ cho khoang động cơ, bình nhiên liệu cũng như cụm pin hybrid. Công ty cũng trang bị hệ thống chồng mép giữa các tấm giáp nhằm ngăn đạn xuyên qua các khe hở trên thân xe.

Ngoài ra, Lexus LX 700h chống đạn còn sở hữu lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng, bản lề cửa gia cường và vách ngăn phía sau được tăng cứng nhằm nâng cao khả năng sống sót cho hành khách trong các tình huống tấn công.

Nội thất giữ nguyên sự sang trọng, thêm nhiều công nghệ an ninh

Dù được bổ sung hàng loạt lớp giáp bảo vệ, khoang cabin của Lexus LX 700h vẫn duy trì phong cách sang trọng vốn có của thương hiệu Nhật Bản. Miami Armored cho biết hãng còn cung cấp thêm nhiều tùy chọn an ninh cao cấp như camera quan sát ban đêm, hệ thống lọc oxy, còi hú và loa phát thanh, đèn strobe cảnh báo trước sau cùng cửa thoát hiểm trên nóc xe.

Điểm đáng chú ý là hãng độ không can thiệp vào hệ truyền động nguyên bản. Điều đó đồng nghĩa Lexus LX 700h vẫn sử dụng động cơ hybrid V6 twin-turbo 3.5L, cho công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm.

Miami Armored khẳng định trọng lượng tăng thêm từ lớp giáp không ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất vận hành của xe. Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm khách hàng VIP hoặc quan chức cấp cao, những người cần một chiếc SUV vừa sang trọng, vừa có khả năng bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Lexus LX 700h ngày càng được giới nhà giàu và chính khách ưa chuộng

Lexus LX 700h hiện là mẫu SUV hybrid cao cấp nhất của Lexus, phát triển dựa trên nền tảng Toyota Land Cruiser 300 Series. Mẫu xe này đang nhận được nhiều sự chú ý trên thị trường quốc tế nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, độ bền cao và khoang cabin sang trọng.

Trong thời gian gần đây, các phiên bản SUV chống đạn hạng sang ngày càng phổ biến tại Mỹ, Trung Đông và Nam Mỹ, nơi nhu cầu bảo vệ an ninh cá nhân cho doanh nhân và quan chức tăng mạnh. Với gói nâng cấp từ Miami Armored, Lexus LX 700h trở thành một trong những mẫu SUV chống đạn đáng chú ý nhất năm 2026.