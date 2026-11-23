Porsche Việt Nam vừa chính thức trình làng Cayenne thuần điện hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển sang thế hệ thứ 4 của mẫu SUV chủ lực. Kế thừa tinh thần tiên phong từ siêu xe thể thao 918 Spyder và xe thể thao việt dã 911 Dakar, Cayenne mới mở ra kỷ nguyên mới nhưng vẫn giữ trọn những phẩm chất đã làm nên thành công toàn cầu của mẫu xe này.

Porsche Cayenne thuần điện có giá từ 4,72 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam

Sau khi mở nhận đặt hàng từ tháng 4/2026, mẫu SUV thuần điện thứ hai của hãng xe Đức được phân phối với 6 phiên bản thuộc hai kiểu dáng SUV và Coupé. Porsche Cayenne được phát triển trên kiến trúc 800V, xe sẽ bán song song cùng các biến thể động cơ đốt trong và plug-in hybrid.

Về ngoại thất, thế hệ mới có kích thước 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, trục cơ sở tăng gần 13 cm giúp mở rộng hàng ghế sau. Khoang hành lý phía sau đạt dung tích cơ bản 781 lít và có thể mở rộng lên 1.588 lít, cùng với cốp trước 90 lít. Biến thể Coupé đạt hệ số cản gió Cd 0,23 (bản SUV là 0,25), hỗ trợ tăng thêm tối đa 18 km tầm di chuyển. Xe trang bị đèn LED Matrix, cửa không viền và hệ thống khí động học chủ động PAA.

Dòng SUV mới được trang bị bộ pin 113 kWh tích hợp trực tiếp vào khung gầm với hệ thống làm mát hai mặt. Công suất sạc nhanh DC lên tới 400 kW giúp nạp 10–80% pin trong chưa đầy 16 phút ở điều kiện lý tưởng, kết hợp khả năng thu hồi năng lượng 600 kW, kế thừa từ xe đua Porsche 99X Formula E. Tại Việt Nam, hãng tiếp tục mở rộng hạ tầng sạc nhanh qua đối tác Charge+ và duy trì sạc miễn phí tại các Trung tâm Porsche.

Cổng sạc trên Porsche Cayenne thuần điện.

Về vận hành, khi kích hoạt Launch Control, Porsche Cayenne bản tiêu chuẩn có công suất tối đa 442 mã lực và mô-men xoắn 835 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây với quãng đường di chuyển tối đa 642 km. Bản Cayenne S cho công suất tối đa 666 mã lực và mô-men xoắn 1.080 Nm, mất 3,8 giây để chạm mốc 100 km/h và di chuyển 653 km (riêng S Coupé đạt tới 669 km).

Trong khi đó, phiên bản Turbo cao cấp nhất của Porsche Cayenne thuần điện có thể sản sinh công suất tối đa 1.156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm, giúp xe tăng tốc tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 260 km/h và phạm vi hoạt động tới 623 km.

Để duy trì hiệu năng cao liên tục, hai bản S và Turbo sở hữu hệ thống làm mát động cơ điện trục sau trực tiếp bằng dầu kết hợp biến tần bán dẫn silicon carbide (SiC). Toàn bộ 6 phiên bản đều trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén chủ động PASM, đi kèm tùy chọn đánh lái trục sau 5 độ và kiểm soát khung gầm chủ động Porsche Active Ride (PAR) trên hai cấu hình cao hơn.

Không gian nội thất hiện đại, nổi bật với 3 cụm màn hình

Bên trong khoang lái, không gian Porsche Driver Experience tích hợp màn hình dải Flow Display cỡ lớn, chế độ Mood Modes cùng hơn 110.000 phương án cá nhân hóa. Tại Việt Nam, xe trang bị tiêu chuẩn gói Sport Chrono, ghế trước chỉnh điện 14 hướng, ghế sau chỉnh điện và âm thanh BOSE. Riêng bản Turbo bổ sung màn hình HUD công nghệ AR, âm thanh Burmester, đèn pha LED Matrix HD và ghế trước thể thao thích ứng chỉnh điện 18 hướng.

Porsche Cayenne thuần điện mới có các phiên bản với giá bán lẻ tiêu chuẩn gồm:

• Cayenne thuần điện: 4.720.000.000 VNĐ

• Cayenne Coupé thuần điện: 4.820.000.000 VNĐ

• Cayenne S thuần điện: 4.930.000.000 VNĐ

• Cayenne S Coupé thuần điện: 5.040.000.000 VNĐ

• Cayenne Turbo thuần điện: 6.320.000.000 VNĐ

• Cayenne Turbo Coupé thuần điện: 6.410.000.000 VNĐ

Những hình ảnh thực tế của Porsche Cayenne thuần điện tại Việt Nam: