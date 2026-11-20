Động cơ 798 cc phát triển từ kinh nghiệm Moto2

Điểm nhấn lớn nhất trên Triumph Street Triple 798 RS 2027 là khối động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 798 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 135 PS tại 11.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 86 Nm tại 9.250 vòng/phút.

So với động cơ 765 cc trên thế hệ trước, dung tích động cơ tăng thêm 33 cc, công suất tăng 5 PS và mô-men xoắn tăng 6 Nm. Đáng chú ý, Triumph cho biết mô-men xoắn được cải thiện khoảng 10% trên toàn dải vòng tua.

Động cơ mới được phát triển dựa trên những kinh nghiệm mà Triumph tích lũy trong quá trình cung cấp động cơ độc quyền cho giải đua Moto2 từ năm 2019. Các thay đổi bao gồm van nạp và van xả lớn hơn, tỷ số nén 13,5:1, trục cam có biên dạng thể thao hơn cùng hệ thống nạp và xả được thiết kế lại.

Triumph Street Triple 798 RS 2027 có thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ

Ngoài ra, động cơ sử dụng cò mổ phủ DLC giúp giảm ma sát và khối lượng hệ thống phối khí, cải thiện khả năng tăng vòng tua và phản ứng tay ga.

Hệ truyền động đi kèm hộp số 6 cấp, bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ sang số Triumph Shift Assist, cho phép sang số lên và xuống không cần bóp côn. Hệ thống ống xả kép đặt dưới động cơ giúp tập trung khối lượng, đồng thời hạ thấp trọng tâm xe.

Khung nhôm mới, trọng lượng giảm còn 183 kg

Triumph Street Triple 798 RS 2027 sử dụng bộ khung nhôm hoàn toàn mới, kết hợp khung phụ phía sau bằng nhôm và gắp sau được tinh chỉnh. Trọng lượng ướt của xe đạt 183 kg, nhẹ hơn 5 kg so với Street Triple 765 RS trước đây.

Hình học khung gầm cũng được điều chỉnh với góc lái dốc hơn và thông số trail giảm xuống, hướng đến khả năng chuyển hướng linh hoạt và cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc Showa Big Piston đường kính 41 mm, có thể điều chỉnh toàn diện với hành trình 120 mm. Phía sau là giảm xóc Öhlins STX46 có khả năng tùy chỉnh độ nén, độ hồi và tải trước. Khả năng phanh được đảm nhiệm bởi cùm phanh Brembo Stylema, kết hợp đĩa phanh kép 310 mm phía trước và đĩa đơn 220 mm phía sau. Xe sử dụng lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 hướng đến khả năng vận hành thể thao.

Chiều cao yên tiêu chuẩn đạt 836 mm. Người dùng có thể lựa chọn bộ liên kết giảm xóc và yên thấp để hạ chiều cao yên tối đa 45 mm, xuống còn 791 mm.

Trang bị điện tử hiện đại, màn hình TFT 7 inch

Street Triple 798 RS 2027 được trang bị 7 chế độ lái, gồm Eco, Rain, Road, Sport, Track và hai chế độ Rider có thể tùy chỉnh.

Các công nghệ hỗ trợ người lái bao gồm kiểm soát lực kéo khi vào cua, ABS khi vào cua, kiểm soát bốc đầu, kiểm soát phanh động cơ và Launch Control hỗ trợ tăng tốc.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là màn hình cảm ứng Bosch TFT HD kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe còn có cổng sạc USB-C, kiểm soát hành trình và đèn pha LED projector tích hợp đèn chiếu sáng theo góc cua. Khả năng phanh được đảm nhiệm bởi cùm phanh Brembo Stylema, kết hợp đĩa phanh kép 310 mm phía trước và đĩa đơn 220 mm phía sau. Xe sử dụng lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 hướng đến khả năng vận hành thể thao.

Chiều cao yên tiêu chuẩn đạt 836 mm. Người dùng có thể lựa chọn bộ liên kết giảm xóc và yên thấp để hạ chiều cao yên tối đa 45 mm, xuống còn 791 mm. Triumph Street Triple 798 RS 2027 được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Interstellar Blue, Carnival Red và Sapphire Black.

Tại Anh, mẫu naked bike này có giá khởi điểm 12.995 bảng Anh (tương đương khoảng 440,67 triệu đồng). Xe dự kiến bắt đầu được giao đến các đại lý từ tháng 2/2027. Chu kỳ bảo dưỡng được công bố ở mức 10.000 km.