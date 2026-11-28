Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 58 ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý IV/2028.

Phối cảnh hình ảnh bên trong nhà máy

Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity đặt tại Cụm công nghiệp Hòa Liên, liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nhà máy này được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao, giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái) và Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ tich Quốc hội (giữa) dự lễ khởi công

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Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng định hướng Cụm công nghiệp Hòa Liên trở thành nơi thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ; Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity là bước cụ thể hóa định hướng này, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô toàn cầu.

“Thành phố kỳ vọng Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô, thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời dự án cần trở thành hình mẫu công nghiệp xanh, sản xuất thông minh và sử dụng tài nguyên, năng lượng", ông Lê Quang Nam nói.