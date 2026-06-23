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Kia Carnival xuất hiện với mui cao độc đáo, không gian cabin siêu rộng

Thứ Ba, 06:00, 23/06/2026
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VOV.VN - Kia Carnival phiên bản High Roof vừa ra mắt tại Hàn Quốc, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể nhờ phần mui được nâng cao. Mẫu MPV này được định vị giữa Carnival tiêu chuẩn và phiên bản Hi Limousine cao cấp, đồng thời có cả tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Kia mở rộng dòng Carnival với phiên bản High Roof mới

Kia tiếp tục đa dạng hóa dòng MPV chủ lực Carnival bằng việc trình làng phiên bản High Roof dành cho thị trường Hàn Quốc. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe nằm ở phần mui được nâng cao thêm khoảng 270 mm so với bản tiêu chuẩn, đạt chiều cao tổng thể 2.055 mm, giúp cải thiện đáng kể không gian phía trên đầu hành khách. 

Mẫu xe này nằm dưới phiên bản cao cấp nhất Hi Limousine và nhắm đến các gia đình đông người và những khách hàng cần phương tiện vận chuyển cho giới doanh nhân, những người muốn có không gian cabin cao hơn nhưng có thể bỏ qua một số tiện nghi sang trọng.

So với phiên bản Hi Limousine cao cấp đang được bán tại Hàn Quốc, Carnival High Roof được xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn mang đến cảm giác rộng rãi và sang trọng. Thiết kế ngoại thất giữ nguyên phong cách SUV đặc trưng của Carnival thế hệ mới với cụm đèn LED thẳng đứng, lưới tản nhiệt cỡ lớn và thân xe bề thế.

Phần mui cao được chế tạo bằng thép dập định hình nhằm tối ưu tính khí động học thay vì đơn thuần là một khoang gắn thêm trên nóc xe. Nhờ đó, mẫu MPV vẫn duy trì được kiểu dáng hài hòa dù chiều cao tổng thể tăng lên đáng kể. 

kia carnival xuat hien voi mui cao doc dao, khong gian cabin sieu rong hinh anh 1

Màu xe có hai lựa chọn: Aurora Black Pearl và Snow White Pearl, mỗi màu đều kết hợp với nội thất màu Cotton Beige.

Nội thất rộng rãi như chuyên cơ mặt đất

Không gian cabin là điểm nhấn lớn nhất trên Carnival High Roof. Kia cung cấp nhiều cấu hình ghế ngồi khác nhau, bao gồm 4 chỗ, 7 chỗ và 9 chỗ tùy thị trường và phiên bản. Thiết kế trần xe cao hơn giúp tạo không gian rộng rãi hơn bên trong, giúp hành khách dễ dàng lên xuống hàng ghế thứ hai và thứ ba. Các cột trụ và trần xe được bọc da lộn, và hành khách phía sau được trang bị đèn đọc sách LED riêng.

Ở cấu hình cao cấp nhất, hàng ghế thương gia phía sau được trang bị chức năng ngả lưng, gác chân chỉnh điện và massage, hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp hoặc gia đình cao cấp. Hành khách phía sau còn được phục vụ bởi màn hình giải trí gắn trần kích thước 21,5 inch, bàn gấp, sạc không dây, tủ lạnh mini và nhiều tiện nghi tương tự khoang hạng thương gia trên máy bay. Kia cũng nâng cấp hệ thống đèn viền nội thất, đèn trần hiệu ứng bầu trời sao và các chi tiết hoàn thiện nhằm tăng cảm giác sang trọng cho khoang hành khách.

Phiên bản Noblesse cơ bản được trang bị đèn pha LED toàn phần, mâm hợp kim 18 inch, ghế bọc da sinh thái, bảng điều khiển kỹ thuật số cong của Kia , ghế và vô lăng sưởi ấm, ghế trước thông gió và bộ hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) đầy đủ. Phiên bản Signature bổ sung thêm vật liệu tốt hơn và chức năng nhớ vị trí cho ghế lái và gương chiếu hậu, cùng tùy chọn hệ thống âm thanh cao cấp Bose và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió.

Có cả động cơ Hybrid, cạnh tranh Toyota Alphard

Carnival High Roof được cung cấp với nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm phiên bản Hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện. Đây là hệ truyền động đã xuất hiện trên Carnival Hybrid tiêu chuẩn và được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ V6 3.5 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 290 mã lực (216 kW / 294 PS) thông qua hộp số tự động tám cấp. Động cơ Hybrid bốn xi-lanh 1.6 lít tăng áp cho công suất kết hợp 242 mã lực (180 kW / 245 PS) thông qua hộp số tự động sáu cấp.

kia carnival xuat hien voi mui cao doc dao, khong gian cabin sieu rong hinh anh 2

Việc bổ sung phiên bản High Roof giúp Kia tạo thêm lựa chọn cho khách hàng muốn sở hữu một mẫu MPV rộng rãi, sang trọng nhưng không cần chi quá nhiều tiền cho bản Hi Limousine. Xe được xem là đối thủ đáng chú ý của Toyota Alphard và Toyota Vellfire tại nhiều thị trường châu Á.

Hiện Kia mới công bố mẫu xe tại Hàn Quốc và chưa xác nhận kế hoạch phân phối ra các thị trường quốc tế. Giá bán của Carnival High Roof khởi điểm từ 52.110.000 KRW (34.600 USD, khoảng 910 triệu đồng) cho phiên bản V6 Noblesse và lên đến 60.210.000 KRW (39.900 USD, xấp xỉ 1,05 tỷ đồng) cho phiên bản Hybrid Signature. Trong khi đó, Hi Limousine có giá khởi điểm từ 63.270.000 KRW (42.000 USD, khoảng 1,1 tỷ đồng) và lên đến 97.800.000 KRW (64.900 USD, khoảng 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu MPV cao cấp phục vụ gia đình và doanh nghiệp, Carnival High Roof được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phiên bản hấp dẫn nhất của dòng Carnival trong thời gian tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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