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KTM 450 RC 2028 gây chú ý với gắp đơn và loạt công nghệ cao cấp

Thứ Hai, 06:00, 09/11/2026
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VOV.VN - KTM 450 RC 2028 chính thức ra mắt tại EICMA 2026 với động cơ hai xi-lanh, hệ thống treo WP APEX điều chỉnh được, gắp đơn phía sau và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Mẫu sportbike mới dự kiến bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2027.

KTM 450 RC 2028 ra mắt với thiết kế sportbike hai xi-lanh

Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2026 diễn ra ở Milan, Italy, KTM bất ngờ giới thiệu mẫu 450 RC 2028. Đây là dòng mô tô thể thao hai xi-lanh mới được phát triển nhằm mở rộng danh mục sản phẩm trong phân khúc sportbike dung tích nhỏ và trung bình.

Theo KTM, 450 RC 2028 được phát triển với cấu hình khung gầm, hiệu chỉnh hệ thống treo và thông số vận hành riêng. Mẫu xe hướng đến sự kết hợp giữa hiệu suất thể thao, khả năng kiểm soát và tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày.

ktm 450 rc 2028 gay chu y voi gap don va loat cong nghe cao cap hinh anh 1

Thiết kế của KTM 450 RC 2028 mang đậm phong cách đặc trưng của thương hiệu Áo, với dàn áo thể thao bao phủ thân xe, các đường nét góc cạnh và tư thế lái chồm về phía trước. Ngoại hình mẫu xe có nhiều điểm gợi liên tưởng đến KTM 990 RC R, đặc biệt ở phần đầu xe và thiết kế khí động học.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là gắp đơn phía sau. Chi tiết này tạo nên diện mạo khác biệt cho KTM 450 RC 2028 so với nhiều mẫu sportbike cùng phân khúc sử dụng gắp đôi truyền thống.

Hệ thống treo được cung cấp bởi WP APEX. Phía trước là phuộc hành trình ngược đường kính 43 mm, có khả năng điều chỉnh lực nén và lực hồi. Phía sau sử dụng giảm xóc WP APEX có thể điều chỉnh tải trọng lò xo và lực hồi, được lắp đặt trên gắp đơn.

Hệ thống phanh trước sử dụng đĩa đơn đường kính 320 mm kết hợp cùm phanh radial WP 4 piston. KTM lựa chọn cấu hình phanh đĩa đơn nhằm giảm khối lượng không được treo, qua đó hỗ trợ khả năng vận hành linh hoạt.

Bên cạnh đó, KTM 450 RC 2028 được trang bị bộ lốp Pirelli Diablo Rosso 4 tiêu chuẩn, hướng đến khả năng bám đường và vận hành thể thao.

Hiện KTM chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của động cơ, bao gồm công suất tối đa, mô-men xoắn cực đại và trọng lượng xe. Những thông tin này dự kiến sẽ được hãng công bố gần thời điểm sản xuất.

KTM 450 RC 2028 sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại

Bên cạnh thiết kế và hệ thống khung gầm, KTM 450 RC 2028 còn được trang bị nhiều công nghệ điện tử hỗ trợ người lái thường xuất hiện trên các mẫu mô tô đường phố cao cấp hơn của hãng.

Đáng chú ý, xe sở hữu hệ thống Cornering ABS hỗ trợ kiểm soát phanh khi vào cua. Công nghệ này kết hợp với hệ thống ABS hai kênh có các chế độ Road và Supermoto, cho phép người lái lựa chọn cách thức vận hành phù hợp với điều kiện đường sá.

ktm 450 rc 2028 gay chu y voi gap don va loat cong nghe cao cap hinh anh 2

Mẫu sportbike mới cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo MTC và nhiều chế độ lái khác nhau. Những công nghệ này góp phần cải thiện khả năng kiểm soát lực kéo, hỗ trợ người điều khiển trong các tình huống vận hành khác nhau.

Các chức năng điện tử được quản lý thông qua màn hình TFT màu kích thước 5 inch. Màn hình hiển thị thông tin vận hành và cho phép người lái truy cập các thiết lập hỗ trợ lái.

Ngoài ra, KTM 450 RC 2028 còn được trang bị hai cổng sạc USB-A và USB-C, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Việc bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái cho thấy KTM đang hướng đến việc nâng cao trải nghiệm vận hành trên những mẫu sportbike tầm trung. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất động cơ, hãng còn chú trọng đến khả năng kiểm soát, độ an toàn và tính linh hoạt của xe.

KTM 450 RC 2028 dự kiến sản xuất từ cuối năm 2027

KTM 450 RC được giới thiệu tại EICMA 2026 với tư cách mẫu xe thuộc đời 2028. Theo kế hoạch của hãng, quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2027.

Hiện KTM chưa công bố giá bán chính thức, thông số động cơ đầy đủ cũng như thời điểm phân phối tại từng thị trường. Các thông tin về khả năng thương mại hóa và thị trường phân phối dự kiến sẽ được công bố gần thời điểm sản xuất.

Sự xuất hiện của KTM 450 RC 2028 cho thấy hãng xe Áo tiếp tục mở rộng danh mục mô tô thể thao, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sportbike có thiết kế đặc trưng, hệ thống khung gầm cao cấp và công nghệ điện tử hiện đại.

ktm 450 rc 2028 gay chu y voi gap don va loat cong nghe cao cap hinh anh 3

Với hệ thống treo WP APEX điều chỉnh được, gắp đơn phía sau, phanh radial và các công nghệ hỗ trợ lái, KTM 450 RC 2028 hứa hẹn trở thành cái tên đáng chú ý trong phân khúc sportbike tầm trung khi chính thức bước vào giai đoạn sản xuất.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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