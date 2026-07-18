English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lexus ES 2026 lộ diện: Chỉ bán bản Hybrid, giá tăng chóng mặt lên mức 2,3 tỷ đồng

Thứ Bảy, 06:00, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lexus Malaysia đã chính thức hé lộ thế hệ thứ 8 của mẫu sedan hạng sang mang tên Lexus ES 2026 và dự kiến sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Xe được xác nhận sử dụng hệ truyền động Hybrid, giá bán ước tính từ 366.888 RM (khoảng 2,3 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị cập bến Malaysia

Lexus Malaysia đã cập nhật trang thông tin dành riêng cho mẫu Lexus ES 2026 hoàn toàn mới trên website chính thức, đồng thời đăng tải các hình ảnh hé lộ trên mạng xã hội, xác nhận mẫu sedan hạng sang thế hệ thứ 8 sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường này. Dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể, việc mở trang sản phẩm cho thấy thời điểm trình làng đã rất cận kề.

lexus es 2026 lo dien chi ban ban hybrid, gia tang chong mat len muc 2,3 ty dong hinh anh 1

Theo thông tin ban đầu, Lexus ES 2026 tại Malaysia sẽ được trang bị hệ truyền động Hybrid và có giá dự kiến từ 366.888 RM (khoảng 2,3 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với thế hệ ES hiện hành đang được bán tại Malaysia với giá khởi điểm 320.888 RM (khoảng hơn 2 tỷ đồng), phản ánh sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. 

Thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ mới

Lexus ES thế hệ thứ 8 lần đầu ra mắt toàn cầu tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 (Trung Quốc) với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC. Xe sở hữu diện mạo sắc sảo hơn với cụm đèn LED thanh mảnh, dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, logo Lexus phát sáng cùng thân xe được tinh chỉnh để tăng tính khí động học. 

ES được xây dựng trên phiên bản cải tiến của nền tảng TNGA-K và lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, với chiều dài 5.140 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao từ 1.555 đến 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Những con số này đưa ES đến gần hơn với LS đã lỗi thời, mặc dù LS vẫn dài hơn với 5.235 mm và chiều dài cơ sở 3.125 mm.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng hơn trước, nổi bật với màn hình giải trí cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều khiển hiện đại cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến thuộc gói Lexus Safety System thế hệ mới. 

Tại nhiều thị trường, Lexus ES thế hệ mới có cả phiên bản hybrid và thuần điện. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy Malaysia nhiều khả năng chỉ phân phối biến thể hybrid, tương tự định hướng của Lexus tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. 

Giá bán tăng nhưng hứa hẹn cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang

Việc tăng giá gần 46.000 RM so với thế hệ trước cho thấy Lexus định vị ES mới ở phân khúc cao cấp hơn, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6.

Hiện Lexus Malaysia chưa công bố đầy đủ cấu hình, thông số kỹ thuật cũng như thời điểm giao xe. Tuy nhiên, với việc trang sản phẩm đã xuất hiện trên website chính thức và chiến dịch hé lộ đã bắt đầu, lễ ra mắt của Lexus ES 2026 được dự đoán sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

edit-edit-yaris-cross-2-16923253168912040326905-17174254721981770454182.jpg

Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Với doanh số đạt 8.146 xe, Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đứng đầu danh sách Top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026. Toyota Yaris Cross chỉ hơn đối thủ đứng thứ 2 - Mazda CX-5 23 xe, xếp thứ 3 là mẫu MPV - Mitsubishi Xpander đạt 7.791 xe.

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ
Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên
Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026
Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"
Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

VOV.VN - Bản đồ thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự "thống trị" tuyệt đối của VinFast khi hãng xe Việt chiếm tới 6 vị trí trong Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026, đặc biệt là sự độc tôn ở cả 5 vị trí dẫn đầu.

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

VOV.VN - Bản đồ thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự "thống trị" tuyệt đối của VinFast khi hãng xe Việt chiếm tới 6 vị trí trong Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026, đặc biệt là sự độc tôn ở cả 5 vị trí dẫn đầu.

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"
Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

VOV.VN - Với doanh số chỉ đạt 6 xe bán ra trong tháng 6/2026, Ford Mustang Mach-E là mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026. Bên cạnh đó, những mẫu xe có tên trong bảng danh sách này cũng có doanh số không vượt nổi 2 con số.

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026: Ford Mustang Mach-E "đứng đầu bảng"

VOV.VN - Với doanh số chỉ đạt 6 xe bán ra trong tháng 6/2026, Ford Mustang Mach-E là mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất tháng 6/2026. Bên cạnh đó, những mẫu xe có tên trong bảng danh sách này cũng có doanh số không vượt nổi 2 con số.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn