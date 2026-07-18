Lexus ES 2026 lộ diện: Chỉ bán bản Hybrid, giá tăng chóng mặt lên mức 2,3 tỷ đồng

Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị cập bến Malaysia

Lexus Malaysia đã cập nhật trang thông tin dành riêng cho mẫu Lexus ES 2026 hoàn toàn mới trên website chính thức, đồng thời đăng tải các hình ảnh hé lộ trên mạng xã hội, xác nhận mẫu sedan hạng sang thế hệ thứ 8 sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường này. Dù chưa công bố ngày ra mắt cụ thể, việc mở trang sản phẩm cho thấy thời điểm trình làng đã rất cận kề.

Theo thông tin ban đầu, Lexus ES 2026 tại Malaysia sẽ được trang bị hệ truyền động Hybrid và có giá dự kiến từ 366.888 RM (khoảng 2,3 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với thế hệ ES hiện hành đang được bán tại Malaysia với giá khởi điểm 320.888 RM (khoảng hơn 2 tỷ đồng), phản ánh sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động.

Thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ mới

Lexus ES thế hệ thứ 8 lần đầu ra mắt toàn cầu tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 (Trung Quốc) với ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC. Xe sở hữu diện mạo sắc sảo hơn với cụm đèn LED thanh mảnh, dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, logo Lexus phát sáng cùng thân xe được tinh chỉnh để tăng tính khí động học.

ES được xây dựng trên phiên bản cải tiến của nền tảng TNGA-K và lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, với chiều dài 5.140 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao từ 1.555 đến 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Những con số này đưa ES đến gần hơn với LS đã lỗi thời, mặc dù LS vẫn dài hơn với 5.235 mm và chiều dài cơ sở 3.125 mm.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng hơn trước, nổi bật với màn hình giải trí cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều khiển hiện đại cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến thuộc gói Lexus Safety System thế hệ mới.

Tại nhiều thị trường, Lexus ES thế hệ mới có cả phiên bản hybrid và thuần điện. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy Malaysia nhiều khả năng chỉ phân phối biến thể hybrid, tương tự định hướng của Lexus tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Giá bán tăng nhưng hứa hẹn cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng sang

Việc tăng giá gần 46.000 RM so với thế hệ trước cho thấy Lexus định vị ES mới ở phân khúc cao cấp hơn, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6.

Hiện Lexus Malaysia chưa công bố đầy đủ cấu hình, thông số kỹ thuật cũng như thời điểm giao xe. Tuy nhiên, với việc trang sản phẩm đã xuất hiện trên website chính thức và chiến dịch hé lộ đã bắt đầu, lễ ra mắt của Lexus ES 2026 được dự đoán sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.