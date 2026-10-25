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Lexus LX F Sport ra mắt với loạt nâng cấp mới

Chủ Nhật, 12:00, 25/10/2026
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VOV.VN - Lexus LX vừa được nâng cấp tại thị trường Nhật Bản, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản Lexus LX F Sport dành cho cả LX 600 và LX 700h. Mẫu SUV hạng sang đầu bảng cũng được tinh chỉnh hệ thống treo và vô-lăng nhằm cải thiện cảm giác lái.

Lexus LX F Sport lần đầu xuất hiện tại Nhật Bản

Lexus vừa bổ sung phiên bản F Sport vào dòng LX tại Nhật Bản, sau khi biến thể thể thao này đã được cung cấp tại Mỹ và Trung Đông từ khi thế hệ hiện tại ra mắt cuối năm 2021. Tại Nhật, LX F Sport có hai lựa chọn hệ truyền động gồm LX 600 máy xăng và LX 700h hybrid. 

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Lexus LX vừa được nâng cấp tại thị trường Nhật Bản

Lexus LX F Sport sở hữu diện mạo thể thao hơn với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới màu đen, các chi tiết cản trước và cản sau thiết kế riêng cùng logo F Sport. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim rèn 22 inch sơn đen bóng, kết hợp cùm phanh màu đỏ nổi bật.

Ngoại thất còn có màu sơn Neutrino Gray độc quyền dành cho F Sport. Ở phía sau, cản xe được thiết kế với các chi tiết màu đen và họa tiết dạng lưới, tạo sự đồng nhất với phần đầu xe. Lexus cũng bổ sung màu White Nova Glass Flake cho toàn bộ dòng LX nâng cấp. 

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Nội thất thể thao, nâng cấp hệ thống treo và vô-lăng

Bên trong khoang cabin, Lexus LX F Sport được trang bị ghế thể thao, bàn đạp nhôm, bậc cửa mang logo F Sport cùng vô-lăng và cần số bọc da đục lỗ. Một số chi tiết nhôm Hadori lấy cảm hứng từ kỹ thuật chế tác kiếm Nhật cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn cho nội thất.

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Khách hàng có thể lựa chọn nội thất màu Flare Red hoặc đen. Xe cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch với các giao diện hiển thị dành riêng cho F Sport. 

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Điểm đáng chú ý hơn nằm ở phần khung gầm. Lexus trang bị cho LX F Sport hệ thống giảm chấn Performance Dampers, thanh cân bằng phía sau và vi sai hạn chế trượt Torsen trên cầu sau. Hệ thống trợ lực lái điện EPS và hệ thống treo thích ứng AVS cũng được hiệu chỉnh riêng nhằm tăng độ phản hồi và khả năng kiểm soát thân xe. 

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Không chỉ F Sport, toàn bộ dòng Lexus LX tại Nhật cũng được tinh chỉnh hệ thống EPS và đặc tính hệ thống treo. Lexus cho biết những thay đổi này nhằm cải thiện cảm giác lái, độ ổn định cũng như sự êm ái khi vận hành. 

Lexus LX 600 và LX 700h giữ nguyên hệ truyền động

Lexus LX nâng cấp tại Nhật tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động hiện có. LX 600 được trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Trong khi đó, LX 700h sử dụng hệ thống hybrid tự sạc kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Cả hai phiên bản đều truyền sức mạnh tới hệ dẫn động bốn bánh thông qua hộp số tự động Direct Shift 10 cấp. 

lexus lx f sport ra mat voi loat nang cap moi hinh anh 6
LX 700h
lexus lx f sport ra mat voi loat nang cap moi hinh anh 7

Ngoài F Sport, dòng xe tại Nhật còn có bản tiêu chuẩn, Overtrail+ tập trung vào khả năng địa hình và Executive cao cấp. Bản Overtrail+ được trang bị lốp 265/70R18 với cấu trúc và hoa lốp được tối ưu nhằm giảm tiếng ồn khi chạy trên đường nhựa, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành trên địa hình khó. 

Giá Lexus LX tại Nhật Bản hiện bắt đầu từ 15,6 triệu yen (khoảng 2,56 tỷ đồng) cho LX 600 tiêu chuẩn. LX 600 F Sport có giá 17 triệu yen, trong khi LX 700h F Sport có giá từ 18 triệu yen (gần 3 tỷ đồng). Cao nhất là LX 700h Executive với mức 22,1 triệu Yen (khoảng 3,47 tỷ đồng). 

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Thông số kỹ thuật Lexus ES50e sắp ra mắt tại Việt Nam

VOV.VN - Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam, trong đó phiên bản thuần điện ES 500e đã rò rỉ các thông số kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của hãng khi chuyển dịch dòng sedan biểu tượng này sang cấu hình thuần điện hóa.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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