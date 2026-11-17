BMW M 1000 RS sở hữu động cơ 215 mã lực

BMW M 1000 RS được định vị là mẫu hyper naked mạnh nhất thế giới theo công bố của hãng xe Đức. Mẫu mô tô này sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 999 cc, hút khí tự nhiên, tương tự nền tảng động cơ trên BMW M 1000 RR.

BMW M 1000 RS

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 215 mã lực tại 14.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 11.000 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống điều khiển van tiên tiến cùng công nghệ trục cam nạp biến thiên ShiftCam, kết hợp ống xả titanium nhằm tối ưu hiệu suất và âm thanh động cơ.

Điểm đáng chú ý là M 1000 RS sở hữu tư thế lái thẳng hơn so với một mẫu superbike truyền thống, nhưng vẫn hướng đến khả năng vận hành hiệu suất cao. Xe sử dụng bộ gác chân M 1000 RR và yên xe được nâng cao thêm 20 mm so với M 1000 R, giúp phân bổ trọng lượng người lái nhiều hơn về phía bánh trước.

Thiết kế naked bike, sử dụng nhiều chi tiết carbon

BMW M 1000 RS được trang bị hàng loạt chi tiết làm từ sợi carbon nhằm giảm trọng lượng và tăng tính khí động học. Các bộ phận đáng chú ý gồm ốp thân xe, cánh gió trước (winglet) và những tấm ốp hai bên bình nhiên liệu bằng nhôm phay xước.

Mẫu xe có trọng lượng ướt 196 kg, đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng khoảng 0,498 mã lực/kg theo thông số được công bố. Đây là con số rất ấn tượng đối với một mẫu mô tô thương mại.

Trang bị tiêu chuẩn còn có bộ vành carbon, hệ thống treo điện tử Dynamic Damping Control (DDC), tay nắm sưởi, ga hành trình và hệ thống phanh M hiệu suất cao. Phía trước sử dụng hai đĩa phanh 320 mm cùng cùm phanh cố định 4 piston, trong khi phía sau là đĩa phanh 220 mm.

Đáng chú ý, xe không có kính chắn gió theo thiết kế tiêu chuẩn. BMW cung cấp kính chắn gió cỡ nhỏ dưới dạng tùy chọn dành cho những người muốn giảm áp lực gió khi di chuyển ở tốc độ cao.

BMW M 1000 RS giới hạn 1.000 xe, giá 40.000 euro

BMW Motorrad chỉ sản xuất 1.000 chiếc M 1000 RS trên toàn thế giới. Tại Đức, mẫu xe có giá khởi điểm 40.000 euro, tương đương khoảng 45.500 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng).

Ngoài trang bị tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn thêm bộ ghi dữ liệu M Data Logger phục vụ chạy đường đua, bộ bảo vệ động cơ, tăng xích, hệ thống báo động chống trộm và các phụ kiện hỗ trợ tư thế lái.

Tên gọi RS mang ý nghĩa Rennsport (xe thể thao đua), gắn liền với lịch sử mô tô đua của BMW. Trong quá khứ, hãng từng sử dụng ký hiệu này trên những mẫu xe đáng chú ý như RS 255 Kompressor ra đời năm 1935 và RS 54 vào giữa thập niên 1950.

BMW M 1000 RS dự kiến có mặt tại các đại lý BMW Motorrad từ tháng 3/2027. Với động cơ superbike, trọng lượng nhẹ và số lượng sản xuất giới hạn, đây là mẫu hyper naked hướng đến những khách hàng tìm kiếm hiệu suất vận hành ở cấp độ cao nhất.