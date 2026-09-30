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Lộ diện Honda Stylo 160 2026 với màu sắc mới, giá khoảng 43 triệu đồng

Thứ Tư, 06:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 2026 vừa chính thức trình làng tại thị trường Indonesia với các màu sắc mới đầy cuốn hút. Đi kèm mức giá hấp dẫn chỉ từ 6.760 RM (khoảng 43 triệu đồng), Honda Stylo 160 hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo phân khúc scooter retro nhờ thiết kế thời trang cùng động cơ eSP+ 156,9 cc mạnh mẽ.

Honda Stylo 160 2026 có thêm hai màu mới

Honda Indonesia đã làm mới danh mục màu sắc cho Stylo 160 với Glam Grey dành cho phiên bản CBS và Royal Violet dành cho phiên bản ABS. Hai màu mới nâng tổng số lựa chọn màu của dòng xe lên 9, bao gồm cả màu Special Burgundy dành riêng cho bản ABS Special.

Trước khi được bổ sung, phiên bản CBS có các màu Glam Beige, Glam Black và Glam White. Trong khi đó, Stylo 160 ABS có Royal Blue, Royal Brown và Royal Green.

Về thiết kế, Honda Stylo 160 tiếp tục theo đuổi phong cách scooter retro với hệ thống đèn LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, Honda Smart Key, hệ thống báo động và cổng sạc USB Type-A. Xe cũng có các hộc chứa đồ phía trước và phía giữa có nắp đậy. 

Động cơ 156,9 cc, giá từ khoảng 43 triệu đồng 

Honda Stylo 160 2026 sử dụng động cơ eSP+ 156,9 cc, 1 xi-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 15,4 PS tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động V-Matic và truyền động dây đai.

Xe có bình xăng 5 lít, cốp dưới yên dung tích 16,5 lít, phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Honda trang bị bánh 12 inch với lốp trước 110/90 và lốp sau 130/80.

lo dien honda stylo 160 2026 voi mau sac moi, gia khoang 43 trieu dong hinh anh 1
Honda Stylo 160 2026 sử dụng động cơ eSP+ 156,9 cc

Khác biệt giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở hệ thống phanh. Bản CBS sử dụng đĩa phanh trước 190 mm, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS. Trong khi đó, bản ABS được trang bị đĩa phanh 220 mm ở cả hai bánh cùng ABS đơn kênh. 

Tại Indonesia, Honda Stylo 160 CBS có giá 29,695 triệu rupiah, tương đương khoảng 6.760 RM (khoảng 43 triệu đồng). Bản ABS có giá 32,686 triệu rupiah, tương đương khoảng 7.450 RM (xấp xỉ 47,5 triệu đồng), trong khi ABS Special có giá 34,286 triệu rupiah, tương đương khoảng 7.810 RM (gần 50 triệu đồng). Đây là mức giá OTR tại Jakarta. 

Phiên bản ABS có trọng lượng 118 kg, trong khi bản CBS nhẹ hơn ở mức 115 kg. Chiều cao yên của xe là 768 mm. Với những thay đổi chủ yếu tập trung vào màu sắc, Honda Stylo 160 2026 tiếp tục duy trì cấu hình động cơ và trang bị hiện có thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn về kỹ thuật.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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