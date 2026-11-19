Honda XRM125 Motard 2027 thay đổi thiết kế, đậm chất xe địa hình

Honda Philippines vừa giới thiệu XRM125 Motard 2027, mẫu xe underbone mang phong cách supermoto, kết hợp tính thực dụng của xe số phổ thông với ngoại hình lấy cảm hứng từ những dòng mô tô địa hình Honda CRF.

Honda XRM125 Motard 2027 là mẫu xe underbone mang phong cách supermoto

Ở phiên bản mới, Honda XRM125 Motard được tinh chỉnh các tấm ốp thân xe hai bên cùng bộ tem đồ họa mới, tạo diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, những đặc điểm nhận diện quen thuộc vẫn được giữ lại, bao gồm chắn bùn trước đặt cao và cụm đèn pha mang phong cách dòng CRF.

Xe sử dụng bộ vành đúc hợp kim kích thước 17 inch, đi kèm lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, thay vì cấu hình phanh tang trống thường gặp trên nhiều mẫu xe số phổ thông.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đôi. Honda cũng trang bị tấm bảo vệ bên dưới động cơ, giúp hạn chế tác động từ đá sỏi khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề.

Động cơ 125 cc, mức tiêu thụ nhiên liệu 66,6 km/lít

Honda XRM125 Motard 2027 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125 cc, SOHC, 4 thì, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,55 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 4 cấp dạng số quay (rotary), kết hợp ly hợp ly tâm.

Theo công bố của Honda, XRM125 Motard có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 66,6 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC. Xe sở hữu bình xăng dung tích 3,9 lít và hỗ trợ cả khởi động điện lẫn cần đạp.

Về trang bị, mẫu xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, cốp chứa đồ dưới yên và hệ thống khóa cơ truyền thống. Đáng chú ý, hệ thống chiếu sáng vẫn sử dụng bóng đèn thông thường thay vì công nghệ LED.

Honda XRM125 Motard có trọng lượng 106 kg, chiều cao yên 774 mm, chiều dài cơ sở 1.239 mm và khoảng sáng gầm 144 mm. Những thông số này hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng trên các cung đường không bằng phẳng.

Honda XRM125 Motard 2027 có giá 5.800 RM

Tại Philippines, Honda XRM125 Motard 2027 được niêm yết với giá 77.500 Peso, quy đổi theo tỷ giá tham khảo của thị trường Malaysia, mức giá này tương đương khoảng 5.800 RM (khoảng hơn 36 triệu đồng).

Dòng XRM được Honda phát triển dành riêng cho thị trường Philippines, với quá trình sản xuất bắt đầu từ tháng 12/2001. Sự kết hợp giữa kiểu dáng xe số underbone và thiết kế lấy cảm hứng từ mô tô địa hình giúp dòng xe này tạo được dấu ấn riêng tại thị trường Đông Nam Á.

Theo thông tin từ Paul Tan, hiện chưa có kế hoạch đưa Honda XRM125 Motard 2027 về Malaysia thông qua nhà phân phối Boon Siew Honda. Khả năng phân phối mẫu xe tại các thị trường khác, trong đó có Việt Nam, cũng chưa được công bố.