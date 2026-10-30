Lộ diện KTM 1390 Super Adventure 2026, giá từ 915 triệu đồng

KTM 1390 Super Adventure 2026 có 3 phiên bản

Theo công bố của truyền thông Malaysia, dòng KTM 1390 Super Adventure 2026 được phân phối tại thị trường này thông qua Eurotech Group (ETG), nhà nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu KTM.

Dòng xe có 3 phiên bản với mức giá lần lượt như sau: KTM 1390 Super Adventure S: 144.000 RM (khoảng 915 triệu đồng), KTM 1390 Super Adventure R: 146.500 RM (khoảng 928 triệu đồng), KTM 1390 Super Adventure S Evo: 153.000 RM (gần 970 triệu đồng).

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Cả 3 phiên bản đều được áp dụng chính sách bảo hành 4 năm không giới hạn số km.

KTM 1390 Super Adventure 2026 có 3 phiên bản tại Malaysia

Điểm chung của KTM 1390 Super Adventure 2026 là động cơ V-twin góc nghiêng 75 độ, dung tích 1.350cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên Camshift. Hệ thống này thay đổi biên dạng cam theo dải vòng tua, nhằm cân bằng khả năng vận hành ở tốc độ thấp với hiệu suất khi động cơ hoạt động ở vòng tua cao.

Hai phiên bản Super Adventure S và S Evo đạt công suất tối đa 173 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Trong khi đó, bản Super Adventure R có công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm.

Các phiên bản S và R sử dụng hộp số sàn 6 cấp truyền thống. Riêng bản S Evo được trang bị hộp số bán tự động AMT, cho phép hệ thống tự điều khiển ly hợp khi khởi hành, dừng xe và chuyển số. Người lái có thể lựa chọn chế độ tự động hoặc chủ động chuyển số bằng thao tác điều khiển mà không cần sử dụng tay côn truyền thống.

KTM 1390 Super Adventure S hướng đến đường trường, bản R chuyên off-road

KTM 1390 Super Adventure S được phát triển dành cho những người thường xuyên di chuyển đường dài trên đường nhựa nhưng vẫn cần khả năng chinh phục các cung đường không trải nhựa.

Xe sử dụng hệ thống treo bán chủ động WP Semi-Active Technology (SAT), có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo điều kiện mặt đường và thao tác của người lái. Hành trình giảm xóc trước và sau đạt 220 mm.

Phiên bản này sử dụng bộ vành hợp kim đúc với kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau. Bình nhiên liệu dung tích 23 lít phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài, trong khi chiều cao yên có thể điều chỉnh trong khoảng 847–867 mm.

Trang bị đáng chú ý gồm màn hình cảm ứng TFT đặt dọc kích thước 8,8 inch, đèn LED tích hợp đèn chiếu sáng khi vào cua, ga tự động, hệ thống kiểm soát lực kéo, Cornering ABS, giám sát áp suất lốp và khởi động không cần chìa khóa.

Trong khi đó, KTM 1390 Super Adventure R được tối ưu cho những cung đường địa hình phức tạp hơn. Xe sử dụng hệ thống treo WP XPLOR với hành trình 240 mm ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp vành nan hoa không săm kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau.

Thiết lập này giúp xe phù hợp hơn khi di chuyển trên đường đất, sỏi đá và những địa hình gồ ghề. Bản R còn có kính chắn gió thấp hơn, yên liền khối và lốp thiên về địa hình, tạo điều kiện để người lái linh hoạt thay đổi tư thế khi đứng trên gác chân.

Mặc dù tập trung vào khả năng off-road, phiên bản R vẫn sở hữu động cơ V-twin 1.350cc với công suất 175 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Đây là lựa chọn dành cho những người muốn kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với nhu cầu khám phá địa hình.

KTM 1390 Super Adventure S Evo có hộp số AMT và ga tự động thích ứng

Đứng đầu dòng sản phẩm là KTM 1390 Super Adventure S Evo với giá 153.000 RM (khoảng 969 triệu đồng). Phiên bản này kết hợp cấu hình vận hành thiên về đường trường của bản S với các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến hơn.

Điểm nhấn lớn nhất là hộp số Automated Manual Transmission (AMT). Hệ thống có khả năng tự động điều khiển ly hợp và chuyển số, giúp giảm thao tác cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi di chuyển đường dài. Người điều khiển vẫn có thể lựa chọn chế độ chuyển số thủ công khi muốn chủ động kiểm soát quá trình vận hành.

Ngoài hộp số AMT, bản S Evo còn được trang bị radar phía trước thế hệ thứ năm của Bosch và hệ thống ga tự động thích ứng Adaptive Cruise Control (ACC) theo tiêu chuẩn. Công nghệ này có thể điều chỉnh tốc độ hành trình dựa trên phương tiện phía trước, hỗ trợ người lái duy trì khoảng cách khi di chuyển trên đường cao tốc.

Xe tiếp tục sử dụng hệ thống treo bán chủ động WP SAT, vành hợp kim đúc 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, bình nhiên liệu 23 lít cùng màn hình TFT cảm ứng 8,8 inch.

Một thay đổi đáng chú ý khác trên toàn bộ dòng KTM 1390 Super Adventure là chu kỳ kiểm tra khe hở xupáp được kéo dài lên 60.000 km, thay vì 30.000 km như trước. Điều này giúp giảm tần suất thực hiện hạng mục bảo dưỡng nói trên, qua đó mang lại sự thuận tiện hơn cho người sử dụng thường xuyên đi đường dài.

Việc bổ sung phiên bản S Evo với hộp số AMT và hệ thống ga tự động thích ứng cho thấy KTM đang mở rộng công nghệ hỗ trợ người lái trên dòng adventure đầu bảng. Tuy nhiên, giá bán tại Malaysia hiện chưa phản ánh khả năng phân phối tại các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.