Lộ diện Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition

Ngoại thất đậm chất AMG với gói Night Package Exterior II

Phiên bản Nightfall Edition được phát triển dựa trên Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé từng ra mắt tại Malaysia vào cuối năm 2024. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở gói AMG Night Package Exterior II mới, mang đến phong cách mạnh mẽ và bí ẩn hơn cho mẫu SUV coupe hiệu năng cao này.

Nhiều chi tiết ngoại thất được hoàn thiện bằng chrome tối màu như nan lưới tản nhiệt, logo ngôi sao ba cánh phía sau, tên xe và huy hiệu AMG. Xe còn được trang bị nắp bình nhiên liệu AMG màu bạc chrome đi kèm các điểm nhấn đen bóng nhằm tăng tính nhận diện. Bộ mâm AMG Y-spoke kích thước 21 inch tiếp tục xuất hiện trên Nightfall Edition, đi kèm cùm phanh sơn bạc. Mercedes-Benz Malaysia cũng trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn DIGITAL LIGHT hiện đại cho phiên bản đặc biệt này.

Động cơ 421 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây

Sức mạnh của Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition đến từ động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, cho công suất 421 PS tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ truyền động mild-hybrid 48V tích hợp máy phát khởi động belt-driven starter generator bổ sung thêm 14 PS khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ khả năng thu hồi năng lượng và vận hành mượt mà hơn.

Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số AMG Speedshift MCT 9G 9 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Mẫu SUV coupe hiệu năng cao này còn được trang bị hệ thống treo AMG Ride Control với các chế độ Comfort và Sport, cùng hệ thống đánh lái cầu sau góc tối đa 2,5 độ giúp cải thiện độ linh hoạt khi di chuyển tốc độ thấp và tăng độ ổn định ở tốc độ cao.

Nội thất cao cấp, bổ sung âm thanh AMG Real Performance Sound

Khoang cabin của GLC43 Nightfall Edition sử dụng ghế thể thao AMG bọc da Artico nhân tạo, vô-lăng AMG Performance bọc da Nappa và các chi tiết ốp sợi carbon. Hệ thống giải trí MBUX được tích hợp giao diện AMG riêng biệt trong khi dàn âm thanh Burmester 3D surround tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn.

Đáng chú ý nhất là tính năng AMG Real Performance Sound mới, cho phép người lái lựa chọn hai chế độ âm thanh động cơ gồm Balanced và Powerful thông qua màn hình trung tâm. Đây là trang bị giúp tăng cảm xúc vận hành bên trong cabin, dù xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thay vì máy V8 truyền thống.

Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition hiện được lắp ráp nội địa tại Malaysia với giá bán 518.888 RM (khoảng 3,45 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Đây cũng là mẫu Nightfall Edition thứ hai được Mercedes-Benz Malaysia giới thiệu sau dòng GLA Nightfall Edition hồi đầu năm nay.