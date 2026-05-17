Lộ diện Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition

Chủ Nhật, 06:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mercedes-Benz Malaysia vừa giới thiệu phiên bản Nightfall Edition dành cho mẫu Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé thế hệ C254. Biến thể mới sở hữu hàng loạt chi tiết ngoại thất tối màu thể thao hơn, bổ sung công nghệ âm thanh AMG Real Performance Sound.

Ngoại thất đậm chất AMG với gói Night Package Exterior II

Phiên bản Nightfall Edition được phát triển dựa trên Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé từng ra mắt tại Malaysia vào cuối năm 2024. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở gói AMG Night Package Exterior II mới, mang đến phong cách mạnh mẽ và bí ẩn hơn cho mẫu SUV coupe hiệu năng cao này. 

Nhiều chi tiết ngoại thất được hoàn thiện bằng chrome tối màu như nan lưới tản nhiệt, logo ngôi sao ba cánh phía sau, tên xe và huy hiệu AMG. Xe còn được trang bị nắp bình nhiên liệu AMG màu bạc chrome đi kèm các điểm nhấn đen bóng nhằm tăng tính nhận diện. Bộ mâm AMG Y-spoke kích thước 21 inch tiếp tục xuất hiện trên Nightfall Edition, đi kèm cùm phanh sơn bạc. Mercedes-Benz Malaysia cũng trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn DIGITAL LIGHT hiện đại cho phiên bản đặc biệt này. 

Động cơ 421 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây

Sức mạnh của Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition đến từ động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, cho công suất 421 PS tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ truyền động mild-hybrid 48V tích hợp máy phát khởi động belt-driven starter generator bổ sung thêm 14 PS khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ khả năng thu hồi năng lượng và vận hành mượt mà hơn. 

lo dien mercedes-amg glc43 4matic coupe nightfall edition hinh anh 1

Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số AMG Speedshift MCT 9G 9 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. 

Mẫu SUV coupe hiệu năng cao này còn được trang bị hệ thống treo AMG Ride Control với các chế độ Comfort và Sport, cùng hệ thống đánh lái cầu sau góc tối đa 2,5 độ giúp cải thiện độ linh hoạt khi di chuyển tốc độ thấp và tăng độ ổn định ở tốc độ cao. 

Nội thất cao cấp, bổ sung âm thanh AMG Real Performance Sound

Khoang cabin của GLC43 Nightfall Edition sử dụng ghế thể thao AMG bọc da Artico nhân tạo, vô-lăng AMG Performance bọc da Nappa và các chi tiết ốp sợi carbon. Hệ thống giải trí MBUX được tích hợp giao diện AMG riêng biệt trong khi dàn âm thanh Burmester 3D surround tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn. 

lo dien mercedes-amg glc43 4matic coupe nightfall edition hinh anh 2

Đáng chú ý nhất là tính năng AMG Real Performance Sound mới, cho phép người lái lựa chọn hai chế độ âm thanh động cơ gồm Balanced và Powerful thông qua màn hình trung tâm. Đây là trang bị giúp tăng cảm xúc vận hành bên trong cabin, dù xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thay vì máy V8 truyền thống. 

lo dien mercedes-amg glc43 4matic coupe nightfall edition hinh anh 3

Mercedes-AMG GLC43 4Matic Coupé Nightfall Edition hiện được lắp ráp nội địa tại Malaysia với giá bán 518.888 RM (khoảng 3,45 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Đây cũng là mẫu Nightfall Edition thứ hai được Mercedes-Benz Malaysia giới thiệu sau dòng GLA Nightfall Edition hồi đầu năm nay. 

lo dien mercedes-amg glc43 4matic coupe nightfall edition hinh anh 4
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Mercedes-AMG Mercedes-Benz GLC43 Coupe Nightfall Edition SUV Coupe xe sang xe hiệu năng cao AMG ô tô mới 2026 Mercedes-AMG GLC43 giá xe Mercedes
Tin liên quan

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe
VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn
VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

