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Lộ diện Mitsubishi Outlander thế hệ mới tại Việt Nam trước ngày ra mắt

Thứ Hai, 09:08, 09/11/2026
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VOV.VN - Thế hệ mới của mẫu SUV Mitsubishi Outlander đã chính thức cập cảng Việt Nam và dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12/2026, xe được nhập khẩu từ Nhật Bản với hệ thống truyền động MHEV lần đầu xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng.

Sau thời gian dài biến mất khỏi thị trường Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ trở lại với thế hệ mới, có nhiều thay đổi về cả thiết kế cũng như hệ thống truyền động và các trang bị tiện ích, an toàn. Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Mitsubishi Outlander đã trải qua 5 thế hệ, được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối khoảng 60 quốc gia trên toàn cầu.

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Mitsubishi Outlander thế hệ mới bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Về ngoại hình, mẫu crossover này sở hữu diện mạo bề thế và nam tính hơn bản cũ nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước lớn 20 inch. Không gian khoang lái được thiết kế theo hướng cao cấp, với hệ thống ghế ngồi bọc da Semi-Aniline.

Trải nghiệm hành khách được chăm chút kỹ lưỡng với hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập và hàng ghế thứ 3 có khả năng gập phẳng hoàn toàn, hệ thống giải trí trên Outlander nổi bật với dàn âm thanh Yamaha Ultimate tích hợp bộ khuếch đại kép. Kết hợp với những cải tiến về khả năng cách âm và chống rung thân xe, không gian cabin dự kiến sẽ mang lại trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác biệt trên những hành trình dài.

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Mitsubishi Outlander thế hệ mới được trang bị cấu hình động cơ Turbo 1.5L MHEV (Mild Hybrid), hướng đến cảm giác tăng tốc êm ái và tối ưu hóa nhiên liệu. Xe được trang bị hệ thống điều khiển dẫn động bốn bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control (S-AWC), tự động phối hợp điều chỉnh lực kéo và lực phanh giữa các bánh xe, kết hợp cùng đa dạng chế độ lái giúp xe duy trì sự ổn định tối đa.

Xe còn nổi bật với khung thân xe RISE sử dụng vật liệu thép cường độ cao, kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) bao gồm đầy đủ tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm. Người lái cũng được hỗ trợ tối đa qua cụm màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống camera 360 độ toàn cảnh.

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Dự kiến ra mắt tại Việt Nam chính thức vào tháng 12 tới đây, Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng của Mitsubishi Motors Việt Nam trong nỗ lực mở rộng danh mục SUV, hướng đến sự chuyển đổi xanh hóa và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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