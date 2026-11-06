Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Những tháng cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục sôi động khi nhiều hãng xe lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới. Trong số 6 mẫu xe dự kiến ra mắt hoặc bắt đầu giao đến khách hàng trong tháng 11/2026, có tới 4 mẫu SUV, bên cạnh một mẫu sedan điện và một mẫu crossover.

Đáng chú ý, phần lớn các mẫu ô tô đều sử dụng hệ truyền động điện, Hybrid hoặc điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Điều nay cho thấy xu hướng điện hóa xe đang tiếp tục mở rộng ở nhiều phân khúc, từ bình dân cho đển cao cấp.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba: Mẫu SUV được chờ đợi trong tháng 11

Mazda CX-5 thế hệ mới là một trong những mẫu xe thu hút sự quan tâm tại Việt Nam, khi phiên bản hiện hành đã có nhiều năm góp mặt trong phân khúc SUV cỡ C được bán chạy.

Sự xuất hiện của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi CX-5 đang đối đầu với Ford Territory, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator và nhiều mẫu xe khác.

Trong tháng 11/2026, thị trường ô tô Việt Nam trong dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm.

Trước đó, CX-5 thế hệ thứ ba từng được trưng bày tại showroom Mazda Flagship ở Việt Nam vào tháng 12/2025. Hãng cũng đã cập nhật thông tin giới thiệu sản phẩm trên website chính thức, nhưng lịch mở bán và giá bán trong nước vẫn cần chờ xác nhận.

CX-5 mới được thiết kế với thiết kế ngoại thất thay đổi theo hướng góc cạnh, phần đầu xe và cụm đèn được làm mới.

Khoang nội thất cũng được thiết kế lại, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 12,9 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản tại thị trường nước ngoài.

Tại châu Âu, CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống Mild-Hybrid 24V, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Mazda cũng phát triển các cấu hình động cơ khác tùy thị trường.

Hiện chưa có thông tin chính xác, đầy đủ về phiên bản động cơ, trang bị và giá bán của CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Volvo ES90 và EX90: Bộ đôi xe điện hạng sang ra mắt

Volvo Việt Nam dự kiến giới thiệu hai mẫu ô tô thuần điện ES90 và EX90 vào ngày 6/11, bổ sung vào danh mục xe điện cùng với mẫu hiện có EC40.

Trong đó, Volvo ES90 là mẫu xe điện hạng sang mang kiểu dáng sedan fastback, còn EX90 thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, hướng đến khách hàng cần không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi.

Volvo ES90

Volvo ES90 là mẫu sedan điện hạng sang mang kiểu dáng fastback, sở hữu thiết kế thanh lịch với phần mui vuốt nhẹ về phía sau. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu ô tô điện cao cấp, chú trọng sự thoải mái và khả năng vận hành.

Theo thông số quốc tế, ES90 có 3 tùy chọn hệ truyền động, sử dụng một hoặc hai mô-tơ điện, cho công suất từ 333 đến 680 mã lực. Tùy phiên bản, xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh toàn thời gian AWD, đi kèm bộ pin dung lượng 92kWh hoặc 106kWh.

Trong khi đó, Volvo EX90 là mẫu SUV điện hạng sang cỡ lớn, có tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu thiết kế đặc trưng của Volvo với cụm đèn LED hình búa Thor, thân xe bề thế và không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình.

Ở cấu hình hiệu năng cao được giới thiệu cho đời xe 2026, EX90 sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, cho tổng công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100km/h trong khoảng 4,2 giây.

Volvo EX90

Cả hai sử dụng nền tảng điện áp 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian sạc so với các hệ thống điện áp thấp hơn khi sử dụng trạm sạc tương thích.

Theo kế hoạch, ES90 và EX90 sẽ được nhập khẩu từ Malaysia. Giá bán và cấu hình trang bị cụ thể dành cho thị trường Việt Nam chưa được công bố.

Subaru Forester Hybrid: Thêm lựa chọn SUV tiết kiệm nhiên liệu

Subaru Forester e-Boxer Hybrid dự kiến được giới thiệu tới truyền thông Việt Nam vào ngày 11/11, trở thành mẫu xe hybrid tiếp theo của hãng Nhật Bản sau Crosstrek.

Khác với hệ thống hybrid hỗ trợ trên Crosstrek, Forester mới sử dụng hệ truyền động full-hybrid, kết hợp động cơ xăng Boxer 2.5L với mô-tơ điện.

Theo thông số của phiên bản đã công bố ở nước ngoài, động cơ xăng sản sinh công suất 162 mã lực, mô-tơ điện đạt 118 mã lực, trong khi công suất kết hợp của hệ thống là 194 mã lực. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh, hộp số eCVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD.

Subaru Forester Hybrid 2026 được trang bị đèn pha LED hiện đại, thiết kế SUV cỡ C cứng cáp mang đậm đặc trưng Nhật Bản.

Nội thất và tiện nghi gồm có màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước lớn 11,6 inch; Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng; Ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, các trang bị tiện ích cao cấp tương đương bản máy xăng.

Ngoài ra xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight (phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ...).

Forester Hybrid dự kiến nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Giá bán và trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam sẽ được xác nhận khi xe chính thức trình làng.

iCaur V27: SUV phong cách địa hình sử dụng công nghệ EREV

Ngày 11/11, thương hiệu iCaur thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc) dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu mẫu SUV đầu tiên mang tên V27.

Mẫu xe này gây chú ý với ngoại hình vuông vức, phong cách địa hình, gợi liên tưởng đến Land Rover Defender 110. Thiết kế nổi bật với thân xe cao, các đường nét góc cạnh và cụm đèn mang phong cách cổ điển.

iCaur V27 sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), kết hợp mô-tơ điện dẫn động với động cơ xăng phục vụ phát điện.

Theo thông số được giới thiệu cho thị trường Việt Nam, hệ truyền động có công suất 449 mã lực, mô-men xoắn 505Nm và hệ dẫn động bốn bánh bằng điện. Xe được trang bị pin 34,41kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Giá bán chính thức của iCaur V27 tại Việt Nam hiện chưa được công bố.

Volkswagen ID. Era 9X: SUV điện với giá dự kiến gần 3 tỷ đồng

Volkswagen ID. Era 9X là một trong những mẫu SUV cỡ lớn đáng chú ý dự kiến bắt đầu được giao tới khách hàng Việt Nam trong tháng 11. Đây là là mẫu SUV full-size điện mở rộng phạm vi (EREV) đầu tiên của thương hiệu Đức được mở bán tại Việt Nam. Xe được phát triển bởi liên doanh SAIC-Volkswagen và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc

Điểm khác biệt của ID. Era 9X nằm ở hệ truyền động EREV. Khác với hybrid thông thường, động cơ xăng trên mẫu xe này không trực tiếp dẫn động bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng cho hệ thống điện khi cần thiết.

Phiên bản dự kiến bán tại Việt Nam sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động bốn bánh, tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660Nm. Động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 141 mã lực đảm nhiệm chức năng phát điện.

Nội thất xe được thiết kế theo triết lý "Digital Lounge" (Phòng chờ kỹ thuật số), cấu hình ghế 2+2+2; Hệ thống màn hình "khủng" với 2 màn hình lớn kích thước 15,6 inch độ phân giải 2,5K ở bảng táp-lô phía trước. Một màn hình giải trí ốp trần kích thước lên tới 21,4 inch (độ phân giải 3K) dành riêng cho hàng ghế sau. Màn hình cảm ứng tích hợp ngay trên cửa xe cho hàng ghế thứ hai.

Hệ thống ghế ngồi được bọc da Nappa cao cấp. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai (2 ghế độc lập VIP) đều hỗ trợ chỉnh điện, đệm đỡ chân, sưởi, làm mát và massage không trọng lực (Zero Gravity).

Công nghệ an toàn được trang bị khá đầy đủ với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 thu thập dữ liệu từ cảm biến LiDAR phía trước, 12 camera và 12 cảm biến siêu âm.

Các tính năng nổi bật gồm có: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hỗ trợ giữ làn (LKA), Phanh khẩn cấp tự động (AEB), Cảnh báo điểm mù (BSM), Hỗ trợ di chuyển qua đường hẹp, Ghi nhớ quãng đường lùi và Đỗ xe tự động. Hệ thống camera 540 độ (toàn cảnh và nhìn xuyên gầm xe) cùng hệ thống 10 túi khí an toàn.

Giá bán dự kiến của Volkswagen ID. Era 9X ở mức dưới 3 tỷ đồng. Thời điểm giao xe cụ thể có thể khác nhau giữa các đại lý.