Loạt xe máy điện chuẩn bị “đổ bộ” Việt Nam năm 2026 tăng tốc cho cuộc đua mới

Thị trường xe máy điện Việt Nam trong năm 2026 được dự báo sẽ trở nên sôi động khi hàng loạt thương hiệu lớn như Honda, VinFast, Dat Bike hay TMT Motors chuẩn bị cho ra mắt nhiều mẫu xe mới ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp. Không chỉ cạnh tranh về giá bán, các hãng còn cải tiến về công nghệ pin, chính sách đổi pin, tăng công năng quãng đường di chuyển và đánh vào thiết kế mẫu mã nhằm đón đầu xu hướng điện hóa giao thông tại Việt Nam.

1. Honda UC3

Honda UC3 được ví như quân bài chiến lược ở phân khúc trung và cao cấp. UC3 được ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào tháng 1/2026, đây là mẫu xe máy điện của hãng Nhật Bản được tung ra để đồng hành với ICON e: và CUV e: tại Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm ra mắt, Honda Việt Nam chưa thông tin về thời điểm bán xe cũng như giá bán dự kiến.

Hiện một số đại lý ở Hà Nội đã nhận đặt cọc trước mẫu xe này, tín hiệu này cho thấy ngày mở bán không còn xa. Một số đại lý thông tin ngày mở bán có thể dự kiến là cuối tháng 6, hoặc bước sang đầu quý III năm 2026.

Trong bối cảnh nhiều thành phố lớn siết khí thải và hướng tới vùng phát thải thấp từ giữa năm 2026, UC3 được xem là bước đi quan trọng của Honda tại Việt Nam khi hãng đang chịu áp lực sang dòng xe điện, hướng ứng chuyển đổi xanh.

Điểm mạnh lớn nhất của Honda vẫn luôn nằm ở thương hiệu, đây là bề mặt nhận diện nổi nhất, với mạng lưới đại lý rộng. Thêm vào đó người Việt từ nhiều năm nay thường có tâm lý chuộng xe Nhật với độ bền cao. Với thiết kế scooter đô thị hiện đại, hướng tới người dùng trẻ và dân văn phòng, các đại lý Honda cho biết giá tham khảo lần lượt 80 và 81,4 triệu đồng cho hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Tuy nhiên, giá ưu đãi với khách hàng đặt cọc trước sẽ còn 58 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 59,4 triệu đồng với bản Đặc biệt.

Honda UC3 sử dụng pin LFP dung lượng 3,174kWh được đặt cố định dưới sàn xe, đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có thể di chuyển tối đa khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy và có tốc độ tối đa 82km/h.

Thêm vào đó Honda cũng trang bị cho UC3 tiện ích tối ưu hơn như hệ thống phanh CBS và tính năng hỗ trợ lùi xe, màn hình TFT màu 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Tuy nhiên với giá bán dự kiến khoảng gần 60 triệu đồng sẽ khiến UC3 phải cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe điện cao cấp vốn đã có lợi thế về công nghệ và hệ sinh thái sạc pin đã được đồng bộ hơn như Vinfast .

2. VinFast Rasad, Sadie và Saxil

Trong chuỗi sản phẩm mới của VinFast, Rasad là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhờ kiểu dáng maxi-scoote, một phân khúc còn khá mới ở thị trường xe điện Việt Nam và dự kiến được ra mắt vào quý IV/2026.

Với sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy VinFast không còn chỉ tập trung vào xe điện phổ thông mà đang muốn mở rộng lên nhóm khách hàng cao cấp với những thiết kế sang trọng hơn. Đây sẽ là dòng xe hướng tới người dùng cần di chuyển xa, yêu cầu công năng mạnh và thiết kế khác biệt.

Theo đó, công suất dự kiến khoảng 7.100W; Tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, được định vị ở phân khúc cạnh tranh với Honda ADV 160 hay Yamaha Nmax.

Mẫu VinFast Saxil

Bên cạnh Rasad, VinFast cũng dự kiến tung ra bộ đôi Sadie và Saxil trong năm 2026 này, hướng tới thiết kế mềm mại và hiện đại. Công suất dự kiến khoảng 4.500W cho tốc độ tối đa đạt khoảng 80 km/h. Hai mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng đô thị muốn trải nghiệm xe điện cao cấp.

Sadie và Saxil cũng được đặt kì vọng là nhóm sản phẩm giúp VinFast “lấp” khoảng trống giữa xe phổ thông và maxi-scooter. Bộ đôi này được dự đoán cạnh tranh trực diện với Yamaha Neo’s, Honda ICON e: hoặc các mẫu Yadea cao cấp.

Điểm đáng chú ý mà khách hàng sẽ cân nhắc tới là VinFast đang sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng trạm sạc trên toàn quốc và hệ thống đổi pin được phủ rộng. Đây được xem là “vũ khí” chiến lược thực tế đánh trực tiếp vào tâm lý khách hàng giúp hãng cạnh tranh với thương hiệu xe đến từ Nhật trong giai đoạn đầu điện hóa xe máy.

3. Dat Bike Era

Sau thành công với dòng Weaver và Quantum, Dat Bike được cho là chuẩn bị tung ra mẫu Era với ứng dụng thực tế hơn. Dự kiến có thể được trình diện tại Việt Nam vào giữa năm 2026.

Từ những hình ảnh rò rỉ, có thể thấy khác với phong cách thể thao thường thấy của Dat Bike, Era có thiết kế thời trang với dáng xe bo tròn, sàn để chân phẳng. Điểm đáng chú ý là phần cốp được làm khá rộng, phù hợp với nhu cầu để đồ nhiều khi di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Hình ảnh dựng đồ họa tham khảo về mẫu xe điện mới. (Ảnh: Bí Mật Xe Biz)

Era được nhà sản xuất phát triển theo hướng dễ tiếp cận hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng. Đây có thể xem là bước đi mang tính định hướng chiến lược thực dụng hơn khi thị trường đang chuyển dần từ nhóm người dùng thử nghiệm sang khách hàng phổ thông thực sự.

Với giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng, Dat Bike Era cạnh tranh ở phân khúc tầm trung. Theo thông tin, Dat Bike Era có thể sẽ được trang bị hệ thống pin LFP với hai mức quãng đường khoảng 100 km và 150 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa vào khoảng 80 km/h. Lợi thế lớn của Dat Bike nằm ở chỗ hiệu suất tốt và quãng đường dài, tỷ lệ nội địa hóa cao.

4. Xe điện TMT e-Motor

Trê trang web của TMT Motors cũng đã hé lộ hình ảnh về nhiều mẫu xe điện mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong quý III năm 2026 như Super Max, Iris, Tansy, K1 và T2.

Các mẫu xe máy điện của TMT Motors sẽ sử dụng pin Lithium (LFP), cho quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy lên tới 180 km (mẫu Super Max và T2), Công suất từ 1.200 – 6.000W tùy phiên bản, đạt vận tốc tối đa từ 50 – 70km/h và khả năng leo dốc 15 độ.

TMT Iris có tầm vận hành 150km/lần sạc và tốc độ tối đa 70km/h. (Ảnh: TMT Motors).

Theo thông tin ban đầu, các mẫu xe máy điện TMT Motors đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, sử dụng phanh đĩa đơn hoặc đôi, màn hình LED/ LCD tuỳ mẫu.

Việc TMT Motors tham gia thị trường cho thấy xe máy điện đang trở thành “miếng bánh” hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp nội địa. Phân khúc mà TMT hướng tới chủ yếu là người dùng phổ thông cần xe giá mềm nhưng vẫn đạt quãng đường sử dụng dài.

Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề của thị trường xe máy điện Việt Nam khi chính sách hạn chế xe xăng tại đô thị lớn bắt đầu được thúc đẩy mạnh hơn và người sử dụng quan tâm nhiều hơn tới chi phí vận hành và môi trường. Thêm vào đó hạ tầng sạc và đổi pin cũng đang dần đươc hoàn thiện cũng góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi xanh.

Cuộc cạnh tranh sắp tới sẽ không còn đơn thuần là giá bán, mà chuyển sang các yếu tố như: Khả năng vận hành, quãng đường di chuyển thực tế, tốc độ sạc và đổi pin, kiểu dáng, mẫu mã, công nghệ trang bị và hệ sinh thái chính sách hậu mãi chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng.