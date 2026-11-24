Bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam liên tục triển khai các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách hàng. Phân khúc xe MPV 7 chỗ cũng không ngoại lệ khi hàng loạt mẫu xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm, nhiên liệu hoặc ưu đãi lãi suất vay. Giá trị khuyến mãi thực tế phụ thuộc vào từng phiên bản, năm sản xuất và điều kiện áp dụng của mỗi chương trình riêng biệt.

Honda BR-V: Tổng ưu đãi lên tới 142 triệu đồng

Honda BR-V là mẫu xe MPV 7 chỗ có tổng giá trị ưu đãi lớn nhất tháng 11/2026, với mức khuyến mãi tối đa 142 triệu đồng, đây là mức tổng các chương trình quy đổi chứ không phải là mức tiền mặt được khấu trừ.

Cụ thể, Honda BR-V bản L có giá niêm yết 705 triệu đồng, được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi vay vốn qua VPBank. Tổng giá trị quyền lợi tối đa khách hàng được hưởng là 142 triệu đồng.

Honda BR-V là mẫu xe MPV 7 chỗ có tổng giá trị ưu đãi lớn nhất tháng 11/2026

Trong khi đó, BR-V bản G có giá niêm yết 629 triệu đồng, được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng chính sách lãi suất 0% trong năm đầu tiên. Tính tất cả chương trình khuyến mãi thì tổng giá trị ưu đãi tối đa 115 triệu đồng.

Riêng khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 62,9 triệu đồng đối với bản G và 70,5 triệu đồng đối với bản L, tính theo mức trước bạ 10%. Chương trình ưu đãi này được áp dụng từ ngày 1-30/11/2026.

Hyundai Stargazer: Ưu đãi 117 triệu đồng

Hyundai Stargazer tiếp tục được giảm giá mạnh trong tháng 11/2026, với tổng giá trị ưu đãi tối đa 117 triệu đồng.

Theo chương trình do Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai, mức ưu đãi được tính từ chính sách của hãng và hệ thống đại lý, áp dụng tùy phiên bản và điều kiện mua xe.

Stargazer thuộc nhóm xe MPV phổ thông có giá bán dễ tiếp cận, với mức niêm yết khởi điểm dưới 500 triệu đồng. Chính sách giảm giá giúp mẫu xe này tăng khả năng cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio và Suzuki XL7 Hybrid.

Tuy nhiên, mức 117 triệu đồng là giá trị ưu đãi tối đa sau khi áp dụng tất cả các chương trình, không đồng nghĩa mọi phiên bản đều được giảm trực tiếp số tiền tương ứng. Khách hàng cần xác nhận giá bán cuối cùng và các quyền lợi đi kèm tại đại lý.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross

Mitsubishi Xpander tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11/2026, đồng thời nhận thêm ưu đãi phiếu nhiên liệu hoặc bảo hiểm tùy phiên bản.

Cụ thể, Xpander MT có giá khoảng 560 triệu đồng, được hỗ trợ khoảng 57 triệu đồng lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 10 triệu đồng, đưa tổng giá trị ưu đãi lên 67 triệu đồng.

Xpander AT có giá 598 triệu đồng, nhận hỗ trợ trước bạ khoảng 59 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 36 triệu đồng và hai năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 17 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này đạt khoảng 112 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander AT Premium giá 662 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng lệ phí trước bạ cùng hai năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 22 triệu đồng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên khoảng 88 triệu đồng.

Với Xpander Cross, mẫu xe có giá niêm yết 702 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng lệ phí trước bạ và hai năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 22 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi khoảng 92 triệu đồng.

Các khoản hỗ trợ không hoàn toàn được quy đổi thành tiền mặt. Ưu đãi về phiếu nhiên liệu và bảo hiểm là quyền lợi đi kèm, không được khấu trừ vào giá thành của xe.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid cũng tham gia cuộc đua khuyến mãi tháng 11 với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 90 triệu đồng. Trong đó mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ quy đổi ra tiền mặt khoảng 60 triệu đồng, tặng gói bảo dưỡng lên đến 6,5 năm và 1 năm bảo hiểm vật chất. Chương trình áp dụng cho XL7 Hybrid sản xuất năm 2026 thuộc phiên bản trước nâng cấp.

Đối với bản New XL7 (có giá niêm yết từ 569,9-599,9 triệu đồng) vừa được nâng cấp vào cuối tháng 10/2026, Suzuki áp dụng chính sách riêng. Khách hàng mua xe được hỗ trợ khoản chi phí tương đương 950 lít xăng, trị giá 25 triệu đồng.

Tùy thuộc vào lượng xe tồn kho thực tế tại từng khu vực và hệ thống Đại lý của Suzuki , khách hàng có thể được tặng thêm tiền mặt hoặc gói phụ kiện đi kèm.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Trong tháng 11/2026, Toyota Veloz Cross tiếp tục được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm vật chất.

Tổng giá trị khuyến mãi khoảng 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, khách hàng vay mua xe có thể được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi theo điều kiện của chương trình tài chính Toyota.

Veloz Cross hiện có giá niêm yết từ 648-688 triệu đồng. Khoản hỗ trợ trước bạ giúp người mua giảm đáng kể chi phí ban đầu khi đăng ký xe.

Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thanh toán và được đại lý xuất hóa đơn trong thời gian từ ngày 1-30/11/2026.

Cùng với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio cũng được hãng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm vật chất trong tháng 11. Tổng giá trị ưu đãi của hai phiên bản Avanza Premio MT và CVT lần lượt khoảng 65 triệu và 70 triệu đồng.

Mẫu MPV này có giá niêm yết từ 548-588 triệu đồng. Trong đó, chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ được quy đổi ra tương đương khoảng 55-59 triệu đồng. Với chính sách ưu đãi này Avanza Premio tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở nhóm MPV 7 chỗ giá thấp.

Ngoài ưu đãi lệ phí trước bạ và bảo hiểm, khách hàng vay mua xe còn có thể lựa chọn chương trình hỗ trợ lãi suất theo điều kiện của đơn vị tài chính. Khách hàng vay qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) được hưởng song song gói lãi suất cố định 0%/năm trong 12 tháng đầu và 7,99%/năm trong 12 tháng tiếp theo.

Tùy thuộc vào từng showroom, người mua có thể nhận thêm các gói quà tặng phụ kiện (dán phim cách nhiệt, trải sàn, camera hành trình) hoặc hỗ trợ giảm thêm tiền mặt trực tiếp.