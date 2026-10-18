Malaysia đình chỉ bán Chery Omoda 5 sau sự cố rơi cụm treo bánh sau

Chery Omoda 5 bị đình chỉ bán tại Malaysia

Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã đình chỉ phê duyệt kiểu loại đối với mẫu SUV Trung Quốc Chery Omoda 5 vào ngày 11/10/2026, đồng thời tiến hành điều tra kỹ thuật liên quan đến sự cố mất an toàn nghiêm trọng ở hệ thống treo phía sau.

Động thái này được đưa ra sau khi hình ảnh một chiếc Omoda 5 bị tách rời toàn bộ cụm treo phía sau lan truyền trên mạng xã hội Malaysia từ ngày 6/10. Sự việc làm dấy lên những lo ngại về độ an toàn và chất lượng lắp ráp của mẫu xe.

Hình ảnh chiếc Chery Omoda 5 bị tách rời toàn bộ cụm treo phía sau tại Malaysia

Chery Omoda 5 tại Malaysia là mẫu SUV crossover cỡ nhỏ, sử dụng hệ dẫn động cầu trước và động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L, kết hợp hộp số ly hợp kép 6 cấp. Xe được lắp ráp trong nước và từng là một trong những mẫu xe Trung Quốc được người tiêu dùng Malaysia quan tâm. Trước khi bị đình chỉ phê duyệt kiểu loại, Omoda 5 có giá bán khoảng 116.800 ringgit Malaysia, tương đương khoảng 28.600 USD, khoảng 743 triệu đồng.

Việc đình chỉ bán xe được xem là biện pháp mạnh tay của cơ quan quản lý Malaysia, đặc biệt khi vấn đề được cho là liên quan đến thế hệ Omoda 5 trước đây, không phải phiên bản mới nhất đang được phân phối.

Đây không phải lần đầu Omoda 5 gặp sự cố hệ thống treo

Thực tế, Chery Omoda 5 từng gặp vấn đề tương tự tại Malaysia vào năm 2024. Khi đó, hãng xe Trung Quốc xác định có nguy cơ lỗi ở cụm trục sau trên một số xe và chủ động triển khai chương trình triệu hồi khoảng 600 chiếc Omoda 5.

Theo kết quả điều tra được công bố vào thời điểm đó, nguyên nhân xuất phát từ công đoạn hàn tại nhà cung cấp cụm trục sau. Đầu hàn của thiết bị tự động bị hao mòn và được thay thế nhưng máy móc không được hiệu chỉnh lại, khiến một số mối hàn có thể không đạt yêu cầu. Trong khoảng 600 xe thuộc diện triệu hồi, khoảng 60 xe được xác định có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Đối với vụ việc mới nhất, Chery Malaysia xác nhận vấn đề liên quan đến các phiên bản Omoda 5 đời cũ, cụ thể là bản C và H. Những xe này sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp mới hơn đã chuyển sang hệ thống treo sau đa liên kết. Sự khác biệt về kết cấu này là một trong những yếu tố được hãng đề cập khi giải thích phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Chery cho biết chủ xe có thể kiểm tra tình trạng phương tiện thông qua số VIN trên trang web chuyên dụng. Hãng cũng khuyến nghị những khách hàng muốn kiểm tra thêm về độ an toàn nên đưa xe đến các trung tâm dịch vụ ủy quyền. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng đình chỉ phê duyệt kiểu loại cho thấy vụ việc không chỉ dừng lại ở một trường hợp xe gặp sự cố đơn lẻ mà cần được làm rõ về mặt kỹ thuật.

Chery đối mặt với áp lực về cách xử lý sự cố

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, cách Chery Malaysia phản hồi vụ việc cũng vấp phải những ý kiến chỉ trích.

Hình ảnh chiếc Omoda 5 gặp sự cố được đăng tải trên mạng xã hội từ ngày 6/10, nhưng phải đến khoảng sáu ngày sau, hãng mới đưa ra phản hồi chính thức, sau khi cơ quan chức năng Malaysia quyết định đình chỉ phê duyệt kiểu loại.

Một nhân vật bình luận nổi tiếng trong ngành ô tô Malaysia, được biết đến với tên BoBo Borak Motosiput, còn cáo buộc trên các nền tảng mạng xã hội rằng một số cá nhân liên quan đến Chery đã tìm cách hạn chế việc đưa tin về sự cố. Những cáo buộc này hiện cần được phân biệt với các kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Vụ việc đặt Chery trước thách thức về niềm tin của khách hàng, trong bối cảnh thương hiệu này đang mở rộng hoạt động tại Malaysia. Hãng chính thức gia nhập thị trường từ năm 2023 và nhanh chóng phát triển doanh số. Từ năm 2024, Chery đã duy trì vị trí nhà sản xuất ô tô có lượng đăng ký xe mới lớn thứ năm tại quốc gia Đông Nam Á này.

Việc xử lý minh bạch các vấn đề liên quan đến an toàn, công bố rõ phạm vi triệu hồi và hỗ trợ chủ xe sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hình ảnh thương hiệu trong thời gian tới. Hiện cơ quan chức năng Malaysia đang tiến hành điều tra kỹ thuật, trong khi Chery khuyến nghị chủ sở hữu Omoda 5 thuộc các phiên bản có khả năng bị ảnh hưởng kiểm tra xe tại đại lý ủy quyền.