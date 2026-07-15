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Màn hình cảm ứng trên ô tô càng to càng xịn lại càng nguy hiểm

Thứ Tư, 14:09, 15/07/2026
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VOV.VN - Một nghiên cứu mới tại Thụy Điển cho thấy nhiều mẫu xe với màn hình cảm ứng lớn khiến người điều khiển mất nhiều thời gian rời mắt khỏi đường hơn, trong khi thiết kế giao diện mới là yếu tố quyết định mức độ an toàn chứ không phải số lượng nút bấm.

Màn hình lớn chưa chắc giúp người lái thao tác dễ hơn

Nghiên cứu do tạp chí ô tô Vi Bilägare (Thụy Điển) thực hiện đã so sánh 10 mẫu xe đời mới trên đường thử khép kín. Những người tham gia được yêu cầu thực hiện các thao tác quen thuộc như điều chỉnh điều hòa, thay đổi hệ thống âm thanh hoặc kích hoạt các chức năng trên xe khi đang chạy ở tốc độ khoảng 110 km/h. Các tài xế được cho thời gian làm quen với từng chiếc xe trước đó, và bất kỳ lần chạy nào mà họ đi chệch làn đường hoặc không duy trì được tốc độ đều phải chạy lại. Mỗi thao tác được tính thời gian riêng biệt, bắt đầu từ khi tài xế đặt cả hai tay lên vô lăng và kết thúc khi thao tác hoàn tất.

Việc thử nghiệm diễn ra tại sân bay Lunda gần Uppsala dưới trời nhiều mây ở nhiệt độ 12 độ C (54 độ F). Nghiên cứu cũng đánh giá chức năng điện thoại, thao tác màn hình cảm ứng khi đeo các loại găng tay khác nhau, khoảng cách nhìn vào màn hình và ấn tượng ban đầu từ một nhóm tài xế ở nhiều độ tuổi khác nhau.

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Kết quả cho thấy thời gian hoàn thành các thao tác trên nhiều mẫu xe hiện đại còn lâu hơn so với cuộc thử nghiệm tương tự được thực hiện cách đây bốn năm. Điều này đồng nghĩa với việc người lái phải rời mắt khỏi mặt đường trong thời gian dài hơn, làm tăng nguy cơ mất tập trung khi điều khiển xe.

Volvo XC60, đã hoàn thành bài kiểm tra chỉ trong 485m (1.591 feet). Kết quả cho thấy trải nghiệm người dùng trong xe trực quan, nhanh chóng và giúp người lái tập trung tốt vào đường đi. Ngược lại, và gần như gây ngạc nhiên không kém, là chiếc Volvo V60 đời 2016, được sử dụng để đại diện cho phương pháp chỉ sử dụng nút bấm, lại cần đến 863 mét (2.831 feet) để hoàn thành bài kiểm tra.

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Volvo XC60 2025

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng số lượng nút bấm vật lý không phải yếu tố quyết định. Một mẫu Mazda với khoảng 50 nút điều khiển vật lý lại có kết quả kém hơn một mẫu Tesla chỉ sử dụng bốn nút bấm. Nguyên nhân nằm ở cách bố trí giao diện, sự logic trong thiết kế và khả năng giúp người lái tìm đúng chức năng mà không phải mất nhiều thời gian quan sát màn hình. 

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Mazda CX-60 2026

Chiếc Mercedes CLA tập trung vào màn hình mất tổng cộng 35 giây, một phần do độ trễ khởi động 19 giây từ khi mở khóa đến khi màn hình nhận tín hiệu, so với Tesla có thể kích hoạt ngay khi cửa mở. Sự kết hợp giữa các núm xoay và màn hình cảm ứng của Skoda đạt quãng đường ngắn thứ hai với 542 mét (1.778 feet), và người lái hoàn thành các thao tác trong 18 giây.

Thiết kế giao diện thông minh quan trọng hơn việc có nhiều nút bấm

Theo các chuyên gia, việc chuyển gần như toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng không đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn. Nếu giao diện được thiết kế phức tạp, người lái sẽ phải thực hiện nhiều thao tác hơn để truy cập một chức năng đơn giản, từ đó làm tăng mức độ mất tập trung.

Ngược lại, một hệ thống được bố trí trực quan với các phím tắt hợp lý hoặc nút vật lý dành cho những chức năng thường xuyên sử dụng như điều hòa, sưởi kính hay âm lượng sẽ giúp giảm đáng kể thời gian thao tác. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe đang dần đưa các nút bấm vật lý trở lại sau giai đoạn chạy theo xu hướng “tối giản” bằng màn hình cảm ứng. 

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2026 Tesla Model Y

Xu hướng thiết kế nội thất ô tô đang thay đổi

Kết quả nghiên cứu xuất hiện trong bối cảnh các tổ chức an toàn giao thông tại châu Âu ngày càng quan tâm đến nguy cơ mất tập trung do hệ thống giải trí trên xe. Từ năm 2026, Euro NCAP cũng ưu tiên đánh giá cao những mẫu xe vẫn duy trì các nút điều khiển vật lý cho những chức năng quan trọng nhằm giúp người lái thao tác mà không phải liên tục nhìn vào màn hình. 

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2026 Mercedes-Benz CLA

Nghiên cứu cho thấy tương lai của khoang lái không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn các nút bấm hay sử dụng màn hình lớn hơn, mà ở việc thiết kế giao diện thông minh, trực quan và giảm tối đa thời gian người lái phải rời mắt khỏi đường. Đây mới là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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