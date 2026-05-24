Mazda bị kiện vì ghế sưởi quá nóng, nhiều chủ xe tố gây bỏng và cháy quần áo

Chủ Nhật, 06:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mazda đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Mỹ sau hàng loạt cáo buộc cho rằng hệ thống ghế sưởi trên nhiều mẫu xe có thể nóng quá mức, gây bỏng cấp độ hai, làm cháy quần áo và hư hỏng nội thất. Vụ việc hiện thu hút sự chú ý lớn vì liên quan trực tiếp đến an toàn người dùng.

Ghế sưởi Mazda bị tố gây bỏng và hư hỏng nội thất

Theo thông tin từ vụ kiện được nộp tại Mỹ, nhiều khách hàng cho biết, ghế sưởi trên các mẫu xe Mazda hoạt động bất thường khi nhiệt độ tăng quá cao chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Một số trường hợp ghi nhận tình trạng bỏng da, bốc khói từ ghế và cháy xém quần áo.

Các mẫu xe bị nêu tên trong vụ kiện gồm Mazda CX-5, CX-9, CX-30, CX-50 và Mazda6. Nguyên đơn cho rằng, khoảng 301.549 xe có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi liên quan đến hệ thống sưởi ghế.

Micah Prochaska, đã mua một chiếc CX-9 đời 2017 đã qua sử dụng vào năm 2018 và cho biết, anh phát hiện ra sự hoạt động quá mức của hệ thống sưởi ghế vào năm 2025, khi đệm ghế hành khách phía trước nóng đến mức làm cháy xém chiếc áo khoác để trên đó và tạo ra một lỗ khá lớn trên chính chiếc ghế. 

Patrick Sandoval, cư dân California (Mỹ) tuyên bố, ông bị "nhiều vết bỏng ở chân và mông do máy sưởi gây ra".

Russell J. Quinn cho biết, 9 năm sau khi mua chiếc Mazda CX-9 đời 2016, ông nhận thấy khói bốc lên từ ghế hành khách có chức năng sưởi. 

Đáng chú ý, vụ kiện còn đề cập tới trường hợp một khách hàng mắc bệnh thần kinh ngoại biên. Người này cho biết, do khả năng cảm nhận nhiệt độ suy giảm nên không phát hiện ghế sưởi nóng bất thường cho tới khi bị thương.

Chi phí sửa chữa có thể vượt 662 triệu USD

Theo hồ sơ vụ kiện, chi phí khắc phục lỗi trên toàn bộ số xe nghi bị ảnh hưởng có thể vượt mức 662.492.128,17 USD. Nguyên đơn cáo buộc Mazda đã biết về nguy cơ từ hệ thống ghế sưởi nhưng chưa đưa ra giải pháp sửa chữa phù hợp hoặc cảnh báo đầy đủ tới người dùng.

Đây cũng không phải lần đầu Mazda vướng tranh cãi liên quan tới ghế sưởi. Trước đó vào năm 2024, hãng từng đối mặt với một vụ kiện khác liên quan đến Mazda6 vì cáo buộc ghế sưởi gây bỏng và để lại sẹo cho người sử dụng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng và chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án. Mazda cũng chưa công bố bất kỳ chương trình triệu hồi chính thức nào liên quan đến lỗi ghế sưởi trên các mẫu xe kể trên.

Lo ngại về an toàn tiếp tục gia tăng

Vụ kiện mới đang làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của các hệ thống tiện nghi trên ô tô hiện đại, đặc biệt là những tính năng có liên quan trực tiếp tới nhiệt độ và điện năng.

Nếu các cáo buộc được xác nhận, Mazda có thể phải đối mặt với áp lực lớn từ phía khách hàng cũng như các cơ quan quản lý an toàn giao thông tại Mỹ trong thời gian tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tin liên quan

Triệu hồi Hyundai Elantra Hybrid vì nguy cơ quá nhiệt
VOV.VN - Hyundai vừa phát đi lệnh triệu hồi đối với mẫu Elantra Hybrid tại Mỹ do nguy cơ hệ thống điện bị quá nhiệt, có thể làm tăng rủi ro cháy xe. Hơn 54.000 xe thuộc diện ảnh hưởng và cần được kiểm tra sớm.

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách
VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

