Mazda CX-90 dính kiện tập thể tại Mỹ do lỗi phanh và hỗ trợ lái không khắc phục

Thứ Năm, 19:00, 26/03/2026
VOV.VN - Mẫu SUV Mazda CX-90 đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới tại Mỹ khi bị cáo buộc tồn tại lỗi phanh và hệ thống hỗ trợ lái nghiêm trọng, thậm chí không thể sửa chữa dứt điểm dù đã nhiều lần đưa xe đi bảo dưỡng.

Chưa đầy một năm sau khi một chủ sở hữu xe CX-90 kiện vì tiếng phanh rít, Mazda lại phải đối mặt với một vụ kiện khác cáo buộc cùng một vấn đề, nay kèm theo những khiếu nại mới về hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của hãng.

Chủ xe đổi xe mới nhưng vẫn gặp lỗi tương tự

Theo nội dung vụ kiện được đăng tải, vụ kiện tập thể mới nhất này được nguyên đơn James R. Burnell đệ trình tại Virginia (Mỹ), người cho biết trải nghiệm của ông với chiếc SUV đã gặp trục trặc gần như ngay lập tức. Sau khi mua một chiếc CX-90 mới "đã qua sử dụng tại đại lý", ông đã trả lại xe chỉ một ngày sau đó, với lý do hệ thống hỗ trợ giữ làn đường "hoạt động không đúng cách".

Tuy nhiên, khi đổi sang một chiếc CX-90 khác, các vấn đề tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Thêm vào đó, chiếc SUV này được cho là còn gặp phải hiện tượng tiếng rít phanh dai dẳng tương tự như trong vụ kiện năm ngoái. Khi ông mang xe đến sửa chữa vào tháng 4/2024, đại lý được cho là đã nói với ông rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường.

Đơn kiện cáo buộc Mazda có hành vi “gây hiểu lầm và đáng lên án” khi bị cho là đã biết trước các lỗi liên quan đến hệ thống phanh và hỗ trợ lái, nhưng không xử lý triệt để mà thay vào đó tìm cách giảm nhẹ hoặc che giấu vấn đề.

Đáng chú ý, vụ kiện này xuất hiện gần như cùng thời điểm với một vụ kiện trước đó liên quan đến CX-90 vừa được dàn xếp, cho thấy những tranh cãi xoay quanh mẫu SUV này vẫn chưa dừng lại.

Mazda đối mặt áp lực pháp lý và vấn đề chất lượng

Vụ kiện tập thể mới này làm gia tăng áp lực lên Mazda tại thị trường Mỹ, đặc biệt khi CX-90 là mẫu SUV đầu bảng của hãng. Ngoài vấn đề trong đơn kiện, dòng xe này trước đó cũng từng bị điều tra liên quan đến lỗi “vô lăng bị dính” sau một đợt triệu hồi lớn.

Đơn kiện cho rằng, Mazda đã biết về các lỗi kỹ thuật trước khi xe được bán ra thị trường nhưng không công bố đầy đủ cho khách hàng. Nếu các cáo buộc được chứng minh, hãng xe Nhật Bản có thể phải đối mặt với các khoản bồi thường lớn cũng như ảnh hưởng đáng kể đến uy tín thương hiệu.

Một số điều đáng lo ngại của thị trường ô tô năm 2026

VOV.VN - Năm 2026, ngành ô tô được dự báo sẽ chứng kiến nhiều xu hướng mới nhưng không phải tất cả đều mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng. Từ màn hình tràn ngập khoang lái, nội thất đồng nhất, sự biến mất của đồng hồ vật lý cho đến nguy cơ mất Apple CarPlay... nhiều thay đổi đang khiến nhiều người lo ngại.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

VOV.VN - Mazda 6e 2026 chính thức được ra mắt tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan), sử dụng nền tảng từ Deepal, trang bị pin 77,9 kWh cho tầm hoạt động hơn 550 km cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

VOV.VN - Mazda 6e 2026 chính thức được ra mắt tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan), sử dụng nền tảng từ Deepal, trang bị pin 77,9 kWh cho tầm hoạt động hơn 550 km cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Ford Việt Nam triệu hồi bổ sung xe Everest do lỗi phần mềm điều khiển động cơ

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với hàng loạt xe Ford Everest do bản cập nhật phần mềm trước đó chưa được khắc phục lỗi thành công và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xe dừng đột ngột khi đang chạy.

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với hàng loạt xe Ford Everest do bản cập nhật phần mềm trước đó chưa được khắc phục lỗi thành công và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xe dừng đột ngột khi đang chạy.

