Mazda CX-90 dính kiện tập thể tại Mỹ do lỗi phanh và hỗ trợ lái không khắc phục

Chưa đầy một năm sau khi một chủ sở hữu xe CX-90 kiện vì tiếng phanh rít, Mazda lại phải đối mặt với một vụ kiện khác cáo buộc cùng một vấn đề, nay kèm theo những khiếu nại mới về hệ thống hỗ trợ giữ làn đường của hãng.

Chủ xe đổi xe mới nhưng vẫn gặp lỗi tương tự

Theo nội dung vụ kiện được đăng tải, vụ kiện tập thể mới nhất này được nguyên đơn James R. Burnell đệ trình tại Virginia (Mỹ), người cho biết trải nghiệm của ông với chiếc SUV đã gặp trục trặc gần như ngay lập tức. Sau khi mua một chiếc CX-90 mới "đã qua sử dụng tại đại lý", ông đã trả lại xe chỉ một ngày sau đó, với lý do hệ thống hỗ trợ giữ làn đường "hoạt động không đúng cách".

Tuy nhiên, khi đổi sang một chiếc CX-90 khác, các vấn đề tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Thêm vào đó, chiếc SUV này được cho là còn gặp phải hiện tượng tiếng rít phanh dai dẳng tương tự như trong vụ kiện năm ngoái. Khi ông mang xe đến sửa chữa vào tháng 4/2024, đại lý được cho là đã nói với ông rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường.

Đơn kiện cáo buộc Mazda có hành vi “gây hiểu lầm và đáng lên án” khi bị cho là đã biết trước các lỗi liên quan đến hệ thống phanh và hỗ trợ lái, nhưng không xử lý triệt để mà thay vào đó tìm cách giảm nhẹ hoặc che giấu vấn đề.

Đáng chú ý, vụ kiện này xuất hiện gần như cùng thời điểm với một vụ kiện trước đó liên quan đến CX-90 vừa được dàn xếp, cho thấy những tranh cãi xoay quanh mẫu SUV này vẫn chưa dừng lại.

Mazda đối mặt áp lực pháp lý và vấn đề chất lượng

Vụ kiện tập thể mới này làm gia tăng áp lực lên Mazda tại thị trường Mỹ, đặc biệt khi CX-90 là mẫu SUV đầu bảng của hãng. Ngoài vấn đề trong đơn kiện, dòng xe này trước đó cũng từng bị điều tra liên quan đến lỗi “vô lăng bị dính” sau một đợt triệu hồi lớn.

Đơn kiện cho rằng, Mazda đã biết về các lỗi kỹ thuật trước khi xe được bán ra thị trường nhưng không công bố đầy đủ cho khách hàng. Nếu các cáo buộc được chứng minh, hãng xe Nhật Bản có thể phải đối mặt với các khoản bồi thường lớn cũng như ảnh hưởng đáng kể đến uy tín thương hiệu.