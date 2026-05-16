Mazda3 2027 ra mắt bản nâng cấp, thêm đèn Matrix LED

Mazda3 2027 được nâng cấp nhẹ sau 8 năm có mặt trên thị trường

Mazda3 thế hệ hiện tại ra mắt lần đầu vào cuối năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe đẹp nhất phân khúc nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng. Tuy nhiên sau gần một thập kỷ, Mazda vẫn chưa tung ra phiên bản hoàn toàn mới mà chỉ thực hiện các nâng cấp nhỏ cho đời xe 2027.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Mazda3 2027 là hệ thống đèn pha Matrix LED mới. Cụm đèn này có khả năng tự điều chỉnh cường độ chiếu sáng nhằm giảm chói cho phương tiện đối diện và tích hợp thêm đèn cảnh báo người đi bộ.

Mazda cũng nâng cấp gói công nghệ an toàn i-Activsense. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng nay có thể kết hợp với tính năng nhận diện biển báo giao thông để tự điều chỉnh tốc độ phù hợp chỉ bằng một nút bấm. Ngoài ra, xe còn được bổ sung khả năng nhận diện mô tô cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ chuyển làn.

Khoang cabin của Mazda3 2027 gần như giữ nguyên thiết kế cũ nhưng được bổ sung một số chi tiết trang trí màu gunmetal mới. Mazda đồng thời ra mắt phiên bản Homura Plus tại châu Âu với camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ghế da sưởi và dàn âm thanh Bose 12 loa cao cấp.

Mazda vẫn chưa sẵn sàng cho Mazda3 thế hệ mới

Dù nhiều người kỳ vọng Mazda sẽ sớm giới thiệu Mazda3 thế hệ tiếp theo, hãng xe Nhật hiện vẫn khá kín tiếng về tương lai của dòng sedan/hatchback cỡ C này. Mazda đang tập trung nguồn lực cho SUV và các mẫu xe điện hóa thay vì ưu tiên phát triển sedan truyền thống.

Một số nguồn tin cho rằng Mazda có thể giữ Mazda3 hiện tại thêm vài năm trước khi tung ra phiên bản hoàn toàn mới vào khoảng 2027 hoặc 2028. Nhiều khả năng xe sẽ sử dụng động cơ hybrid thế hệ mới SkyActiv-Z nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Ngoài ra, Mazda cũng được cho là đang cân nhắc phát triển một mẫu sedan điện mang tên Mazda3e dựa trên nền tảng hợp tác với hãng xe Trung Quốc Changan. Nếu điều này trở thành sự thật, Mazda3 tương lai có thể chuyển mình sang hướng điện hóa hoàn toàn thay vì tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Mazda3 đang dần lép vế trong phân khúc sedan cỡ C

Dù vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt và cảm giác lái thể thao, Mazda3 đang chịu áp lực lớn từ các đối thủ hybrid như Honda Civic hay Toyota Corolla. Nhiều ý kiến trên cộng đồng người dùng Mazda cho rằng việc thiếu phiên bản hybrid khiến Mazda3 ngày càng mất lợi thế cạnh tranh ở phân khúc xe phổ thông.

Trong bối cảnh SUV tiếp tục bùng nổ trên toàn cầu, tương lai của Mazda3 hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, với những nâng cấp mới cho phiên bản 2027, Mazda cho thấy hãng vẫn chưa muốn từ bỏ hoàn toàn mẫu xe từng được xem là “linh hồn” của thương hiệu Nhật Bản.