Mercedes-Benz đóng băng đầu tư, nguy cơ đóng cửa nhà máy gia tăng

Mercedes-Benz đang xem xét lại chiến lược sản xuất tại quê nhà Đức sau khi không đạt được thỏa thuận với hội đồng người lao động và đại diện công đoàn về việc cắt giảm chi phí nhân công.

Theo Reuters, ban lãnh đạo Mercedes-Benz đã thống nhất tạm dừng mọi khoản đầu tư mới tại các cơ sở sản xuất ở Đức. Giám đốc sản xuất Michael Schiebe cho biết, cơ cấu chi phí hiện tại không còn cho phép hãng tiếp tục đầu tư tại các địa điểm này.

Mercedes-Benz quyết định tạm dừng toàn bộ khoản đầu tư mới tại các cơ sở ở Đức, đồng thời xem xét khả năng đóng cửa nhà máy

Thành viên ban lãnh đạo Britta Seeger cũng thừa nhận Mercedes-Benz buộc phải đánh giá cụ thể những nhà máy nào tại Đức còn có thể duy trì hoạt động về mặt kinh tế. Dù hãng vẫn muốn tránh đóng cửa nhà máy bằng mọi giá, phương án này hiện cần được xem xét nghiêm túc hơn.

Trước đó, hồi tháng 9/2026, Michael Schiebe từng cảnh báo hai nhà máy tại Đức có thể phải đóng cửa nếu không đạt được tiến triển trong việc giảm chi phí. Theo định hướng được đề cập, một cơ sở lắp ráp ô tô và một nhà máy sản xuất hệ thống truyền động có thể nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Chi phí nhân công cao gây sức ép lên Mercedes-Benz

Một trong những nguyên nhân chính khiến Mercedes-Benz đưa ra quyết định trên là chi phí sản xuất tại Đức quá cao so với các địa điểm khác ở châu Âu.

Theo ban lãnh đạo hãng, chi phí lao động tại các nhà máy ở Đức có thể cao gấp khoảng 5 lần so với một số cơ sở tại Đông Âu. Điều này khiến Mercedes-Benz gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh về giá thành sản xuất.

Hãng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với công đoàn IG Metall và đại diện người lao động nhằm tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về điều kiện làm việc và mức cắt giảm cần thiết.

Việc đóng băng đầu tư cho thấy sức ép từ phía ban lãnh đạo Mercedes-Benz đang ngày càng lớn, trong bối cảnh các cuộc thương lượng chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận.

Ngành công nghiệp ô tô Đức đối mặt khủng hoảng

Khó khăn của Mercedes-Benz cũng phản ánh tình trạng suy yếu rộng hơn của ngành công nghiệp ô tô Đức. Hãng xe sang này đang chịu sức ép từ doanh số suy giảm, lợi nhuận đi xuống và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Nhu cầu đối với ô tô động cơ đốt trong suy yếu, trong khi tốc độ tăng trưởng xe điện tại châu Âu và Bắc Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Tại Trung Quốc, thị trường quan trọng của Mercedes-Benz, các thương hiệu nội địa ngày càng chiếm ưu thế, khiến những hãng xe sang nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ Mercedes-Benz, Volkswagen cũng đang triển khai kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn. Tập đoàn này dự kiến đàm phán với công đoàn IG Metall từ ngày 24/11/2026, trong bối cảnh kế hoạch cắt giảm nhân sự có thể ảnh hưởng tới 100.000 việc làm và đóng cửa tối đa bốn nhà máy tại Đức. Trong khi đó, nhà cung cấp phụ tùng Schaeffler đã công bố kế hoạch cắt giảm 3.460 việc làm và đóng cửa năm cơ sở tại châu Âu, trong đó có bốn địa điểm ở Đức. Theo ước tính của công ty tư vấn Roland Berger, ít nhất 200.000 việc làm trong ngành công nghiệp ô tô Đức có thể biến mất vào năm 2030.

Những diễn biến này cho thấy ngành ô tô Đức đang đứng trước áp lực tái cấu trúc sâu rộng. Với Mercedes-Benz, việc tạm dừng đầu tư và xem xét đóng cửa nhà máy có thể trở thành bước đi quan trọng nhằm giảm chi phí, duy trì năng lực cạnh tranh trong giai đoạn đầy thách thức.