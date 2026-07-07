Mitsubishi Xpander bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi tựa lưng hàng ghế thứ hai

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo hai đợt triệu hồi liên tiếp ảnh hưởng đến các mẫu Xpander và Xpander Cross của Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) với lỗi tựa lưng ở hàng ghế thứ hai.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 5.072 ô tô Mitsubishi tại thị trường Việt Nam với 913 xe Xpander được lắp ráp trong nước từ ngày 5/7/2022 đến 20/12/2024, cùng với 4.159 xe Xpander và Xpander Cross được nhập khẩu từ Indonesia với thời gian sản xuất từ ngày 21/4/2022 đến 1/2/2025.

Chủ sở hữu xe bị lỗi được khuyến cáo sớm mang phương tiện đến các đại lý Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí từ ngày 18/5/2026 đến ngày 18/5/2029. Thời gian tiến hành sửa chữa kéo dài 2,5 giờ cho mỗi xe.

Xpander là mẫu xe MPV nhận được nhiều sự tin dùng của người tiêu dùng Việt, nhưng hiện bị cạnh tranh mạnh bởi các mẫu xe MPV điện của VinFast

Theo thông báo, các xe trong diện triệu hồi đã được trang bị bộ phận điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai bị nứt dẫn đến giảm độ bền kết cấu, khiến cơ cấu này không duy trì được vị trí cố định của tựa lưng ghế, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách ngồi phía sau.

Nguyên nhân cụ thể được MMV cho biết do nhà cung cấp bộ phận khung ghế đã không thao tác đúng cách trong quá trình sản xuất, gây nên tình trạng các chi tiết lỗi bị lẫn với các chi tiết đạt tiêu chuẩn.

Nhà phân phối cho biết hiện chưa có báo cáo trường hợp mất an toàn nào trên các xe Xpander và Xpander Cross đã bán tại Việt Nam do lỗi trên. Với các xe Mitsubishi được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không thuộc danh sách triệu hồi được công bố, nếu khách hàng liên hệ, MMV sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin và thực hiện công việc khắc phục nếu được tập đoàn Mitsubishi Motors cho phép.