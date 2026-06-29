Một năm Skoda Kushaq: Dấu ấn đầu tiên giữa thị trường xe hơi Việt Nam khốc liệt

Cam kết nghiêm túc và chiến lược dài hạn

Skoda Kushaq xuất xưởng tháng 3/2025 và chính thức ra mắt ngày 28/6/2025 tại Nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh), Kushaq không chỉ là mẫu xe đầu tiên của Skoda được sản xuất tại Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng cho cam kết nghiêm túc và dài hạn của thương hiệu Czech tại thị trường này cũng như khu vực Đông Nam Á.

Chiếc xe Skoda Kushaq đi hơn 70.000+ km

Những chiếc Skoda tại Việt Nam không cắt giảm tiêu chuẩn, tuỳ chọn đi kèm để giảm giá thành. Ngay từ phiên bản tiếp cận người dùng - Skoda Kushaq Ambition đã trang bị 6 túi khí và nhiều công nghệ trợ lái, với giá bán chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng. Trước đó, các mẫu xe châu Âu tương tự Skoda Kushaq đều có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng, nhưng chỉ bắt đầu với 2 túi khí an toàn.

Nếu nhìn ngang, Skoda Kushaq sẽ gặp rất nhiều đối thủ trong cùng tầm giá như Seltos, Toyota Yaris Cross, Xforce… Tuy nhiên, nếu nhìn lên các hãng xe châu Âu như Volkswagen, Audi, Skoda Kushaq rõ ràng là có mức giá hời.

Để khẳng định chất lượng tiêu chuẩn, thông tin từ Skoda Việt Nam cho biết, 18 chiếc xe Kushaq xuất xưởng tại Việt Nam đã được tạm xuất, tái nhập để kiểm thử trên các trung tâm thử nghiệm của Skoda Auto trên toàn cầu. Trong đó, 8 chiếc tại Việt Nam chạy thử nghiệm liên tục trên môi trường, địa hình khác nhau của Việt Nam, đạt 400.000 km thử nghiệm thực tế. Xe được đưa qua hàng loạt bài kiểm tra mô phỏng mức độ hao mòn vật liệu, môi trường cực đoan (nhiệt độ cao thấp, độ ẩm, tia UV, sương muối), cùng thử nghiệm để ngoài trời liên tục trong 24 tháng. Trên dây chuyền, công nghệ terahertz được sử dụng để đo chính xác độ dày lớp sơn, kết hợp kiểm tra kín nước, thử địa hình và kiểm tra ngẫu nhiên. Kushaq đạt 5 sao Euro NCAP và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt về an toàn, khí thải và tiếng ồn - những chuẩn mực cần thiết trong phân khúc giá cạnh tranh tại Việt Nam.

Skoda Kushaq đạt 5 sao Euro NCAP

Nhờ tiêu chuẩn xuất xưởng chặt chẽ, Skoda Kushaq đạt được chất lượng đồng bộ như những chiếc xe xuất xưởng cho thị trường châu Âu. Anh Dương Quang - một chuyên gia trong ngành xe hơi đánh giá: “Kushaq được làm ra với cái chất quen thuộc của ngành công nghiệp châu Âu, những chiếc xe Kushaq rất đầm chắc, giúp người dùng tự tin cầm lái trong các điều kiện địa hình khác nhau… lái một chiếc xe châu Âu sẽ mang lại độ hưng phấn mà ít mẫu xe khác có được”.

Từ quê hương châu Âu đến bốn cực Việt Nam

Để gắn kết thương hiệu với cộng đồng, Skoda Việt Nam tổ chức hành trình ấn tượng mang tên “Vẽ trọn Việt Nam” vào tháng 5 và 6/2026. Đoàn xe đã chinh phục thành công bốn điểm cực địa đầu Tổ quốc và lần lượt ghi dấu ấn tại Đất Mũi, Mũi Đại Lãnh, A Pa Chải và Lũng Cú - Cao nguyên đá Đồng Văn với các điều kiện môi trường và địa hình khác biệt, từ nước biển mặn mòi đến cao nguyên sỏi đá, từ đồng bằng phẳng lặng đến những vòng cua tay áo mang đầy tính thử thách.

Skoda Kushaq chinh phục đường đèo Hà Giang

Tham gia hành trình là những chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi, những khách hàng của Skoda và đội ngũ tư vấn bán hàng của Skoda. Hành trình không chỉ là thử thách kỹ thuật mà còn là minh chứng sống động về sự bền bỉ và khả năng thích ứng của Kushaq trên mọi địa hình và khí hậu Việt Nam.

Anh Phạm Công - người cầm lái Skoda Kushaq đi qua 4 chặng nói trên cho biết: “Những đoạn đường bằng phẳng xe đi rất êm, nhưng những đoạn đường xóc, nhiều đá dăm và những khúc cua tay áo mới là những địa hình thể hiện được phẩm chất của Kushaq. Chiếc xe có độ cân bằng ổn định, không bị rung lắc nhiều khi qua đường xóc và bám cua ổn định, có thể nói, nhờ chiếc xe này mà hành trình của chúng tôi đơn giản hơn”.

Skoda Kushaq vận hành đầm, chắc, có khả năng bứt tốc tốt trong phân khúc

Skoda Kushaq được phát triển trên nền tảng Volkswagen MQB, sở hữu động cơ 1.0 Turbo và hộp số 6 cấp AT - của hiếm được trang bị trên xe SUB đô thị cỡ B hiện nay. Nhờ cấu hình này, xe hoạt động đầm chắc, có khả năng bứt tốc tốt và chuyển số mượt, không bị hiện tượng “hiệu ứng dây thun” như trên một số hộp số CVT. Những khác biệt này có thể thấy rõ nếu cùng trải nghiệm 1 chiếc Skoda Kushaq và một chiếc xe châu Á trong một đoạn đường đủ dài, đó cũng là lí do để Skoda Việt Nam tổ chức hành trình 4 điểm cực với sự tham gia của nhiều nhóm sử dụng khác nhau.

Ông Đàm Đình Thông - CEO của Skoda Việt Nam chia sẻ: “Có khách hàng lựa chọn Kushaq cho công việc hàng ngày; có gia đình chọn xe cho những chuyến đi đầu tiên cùng con nhỏ; cũng có những chủ xe đã cùng Kushaq vượt qua hàng nghìn, hàng chục nghìn kilomet để khám phá nhiều vùng đất của Việt Nam.

Đối với Skoda, mỗi chiếc xe được giao không phải là điểm kết thúc của một giao dịch. Đó là điểm khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu, hệ thống đại lý và khách hàng. Vì vậy, thành công của chúng tôi không chỉ được đo bằng số lượng xe bán ra, mà còn được đo bằng sự hài lòng trong quá trình sử dụng, bằng sự an tâm trên mỗi chuyến đi và bằng niềm tự hào khi khách hàng giới thiệu Skoda tới gia đình, bạn bè.

Tinh thần “Let’s Explore - Cùng khám phá” vì thế không chỉ là khám phá những cung đường mới. Đó còn là tinh thần cởi mở với những trải nghiệm mới, kết nối gia đình, kết nối cộng đồng và cùng nhau tạo nên những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Trong giai đoạn tiếp theo, Skoda Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư cho các chương trình lái thử, hành trình trải nghiệm, hoạt động cộng đồng và các câu lạc bộ người sử dụng xe Skoda trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng Skoda văn minh, gắn kết và giàu tinh thần khám phá - nơi khách hàng có thể chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe, những hành trình đáng nhớ và cùng lan tỏa tình yêu dành cho đất nước Việt Nam”.