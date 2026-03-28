Ngắm SUV điện hiệu suất cao Porsche Cayenne Electric

Thứ Bảy, 07:00, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Porsche Cayenne Electric vừa chính thức xuất hiện tại Bangkok (Thái Lan) với 3 phiên bản, phạm vi hoạt động hơn 600 km và công nghệ sạc nhanh hàng đầu phân khúc.

SUV điện hiệu suất cao, 3 phiên bản từ tiêu chuẩn đến Turbo

Tại thị trường Thái Lan, Porsche Cayenne Electric được phân phối với 3 cấu hình gồm bản tiêu chuẩn, bản S và bản Turbo, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau từ cao cấp đến hiệu suất cao. Mức giá khởi điểm từ khoảng 6,85 triệu baht (tương đương hơn 800.000 RM, khoảng 5,58 tỷ đồng), đưa mẫu xe này vào nhóm SUV điện hạng sang.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng chung bộ pin dung lượng 113 kWh, nhưng có sự khác biệt về hiệu suất và quãng đường di chuyển. Bản tiêu chuẩn đạt phạm vi tối đa khoảng 653 km (WLTP), bản S khoảng 642 km, trong khi bản Turbo tập trung hiệu năng, đạt khoảng 623 km.

Đáng chú ý, phiên bản Turbo là biến thể mạnh nhất, được định vị là mẫu SUV điện hiệu năng cao hàng đầu của Porsche, với khả năng tăng tốc và sức mạnh vượt trội so với các phiên bản còn lại. Phiên bản này trang bị hệ thống truyền động hai động cơ, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, công suất 857 mã lực, hoặc lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt chức năng hỗ trợ khởi động (launch control). Điều này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h.

Công nghệ 800V, sạc siêu nhanh và loạt trang bị cao cấp

Điểm nổi bật nhất trên Porsche Cayenne Electric là nền tảng điện 800V, cho phép xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 400 kW. Nhờ đó, pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút, hoặc bổ sung khoảng 300 km chỉ trong 10 phút sạc. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc không dây (inductive charging) công suất 11 kW – một tính năng hiếm trong phân khúc SUV điện hiện nay.

Hệ thống phanh tái sinh năng lượng đạt mức tối đa 600 kW, cho phép tới 97% quá trình giảm tốc được thực hiện thông qua motor điện, giúp tối ưu hiệu suất và tăng phạm vi hoạt động.

Khung gầm xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén, trong khi các công nghệ cao cấp như đánh lái bánh sau, vi sai điện tử PTV và hệ thống treo chủ động có thể được trang bị tùy chọn, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định hơn.

Bên trong, Cayenne Electric trang bị màn hình hiển thị thông tin cho người lái OLED 14,25 inch và màn hình OLED cong Flow Display tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm. Ngoài ra, còn có tùy chọn màn hình cho hành khách 14,9 inch, trong khi các nút điều khiển điều hòa và âm lượng được điều chỉnh bằng các nút vật lý. Hai ghế sau ngoài cùng cũng được trang bị chức năng điều chỉnh điện.

Bước tiến lớn trong chiến lược điện hóa của Porsche

Porsche Cayenne Electric có 13 lựa chọn màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn, 9 kiểu thiết kế mâm xe và 12 tùy chọn chất liệu bọc nội thất. Việc ra mắt Porsche Cayenne Electric tại Đông Nam Á cho thấy chiến lược điện hóa đang được Porsche đẩy mạnh trên toàn cầu. Đây là thế hệ hoàn toàn mới của dòng Cayenne, được phát triển như một mẫu xe thuần điện ngay từ đầu thay vì chuyển đổi từ xe xăng.

Sự xuất hiện của mẫu SUV này tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) cũng cho thấy tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chiến lược mở rộng thị trường xe điện cao cấp của hãng xe Đức.

Xe hybrid và xe động cơ truyền thống, lựa chọn nào tối ưu hơn?

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa và tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe, xe hybrid được xem là giải pháp dung hòa giữa điện hóa và tính thực dụng. Bài viết phân tích ưu, nhược điểm của xe hybrid so với xe động cơ truyền thống trong điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Toyota Việt Nam khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại Phú Thọ
Toyota Việt Nam khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại Phú Thọ

VOV.VN - Ngày 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam. 

Khám phá Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa ra mắt, giá 760 triệu đồng
Khám phá Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa ra mắt, giá 760 triệu đồng

VOV.VN - Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa được ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp đáng chú ý như bổ sung hệ thống ADAS, tăng số lượng túi khí lên 6 và tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid với mô-tơ điện mạnh 116 PS.

SUV thuần điện Mazda CX-6e lộ diện tại Thái Lan
SUV thuần điện Mazda CX-6e lộ diện tại Thái Lan

VOV.VN - Mazda CX-6e - mẫu SUV điện hoàn toàn mới của Mazda đã được trưng bày tại Thái Lan trước thềm ra mắt chính thức, sử dụng nền tảng từ Deepal và hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV điện cỡ trung.

