Nhà sản xuất ô tô nào có trang web tốt nhất và tệ nhất?

Mới đây, J.D. Power - một công ty nghiên cứu dữ liệu tại Mỹ đã công bố kết quả Nghiên cứu đánh giá trang web của các nhà sản xuất ô tô.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Land Rover và Jeep là những nhà sản xuất ô tô có trang web hoạt động tốt nhất trong các danh mục tương ứng của họ (phân khúc thị trường cao cấp và đại trà). Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô hoạt động kém nhất trong cùng phân khúc đó là Volvo và Mini.

Cả hai cái tên đều có hiệu suất thấp hơn nhiều so với mức trung bình của phân khúc, với số điểm của Volvo là 687 trên 1.000, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của phân khúc là 722. Trong khi đó, Mini được đánh giá ở mức 658, điều này không chỉ khiến nó trở thành thương hiệu có trang web tồi tệ nhất mà còn có nghĩa là nó thấp hơn 50 điểm so với mức trung bình của phân khúc là 708.

Trong khi đó, Jeep đạt 727 trên 1.000 còn Land Rover là thương hiệu hoạt động tốt nhất với số điểm 749. Việc sở hữu một trang web tốt là điều vô cùng quan trọng không chỉ bởi vì nó không chỉ là điểm tương tác đầu tiên của khách hàng tiềm năng mà bởi một trang web tốt cũng có thể tăng doanh thu.

J.D. Power phát hiện ra rằng khi người mua sắm sử dụng các công cụ như bộ cấu hình, chức năng so sánh xe, trình xem 360° và chi phí phải trả, khả năng họ cân nhắc thương hiệu sẽ tăng 11%.

Để tính điểm, J.D. Power đã đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với các trang web của nhà sản xuất ô tô và kiểm tra bốn lĩnh vực chính. Theo thứ tự quan trọng, chúng là: thông tin/nội dung, hấp dẫn trực quan, điều hướng và tốc độ. Nghiên cứu dựa trên phản hồi từ 10.487 khách hàng tiềm năng - những người sẽ mua một chiếc xe mới trong hai năm tới.

Jon Sundberg, Giám đốc Giải pháp kỹ thuật số của J.D. Power cho biết: "Trong môi trường mua sắm ngày nay, các trang web của nhà sản xuất phải có một bộ công cụ mạnh mẽ để người mua hàng sử dụng. “Điều quan trọng không chỉ là phải có các công cụ, mà chúng còn cần phải dễ dàng khám phá, được thiết kế tốt và trực quan để sử dụng nhằm thúc đẩy đáng kể việc xem xét thương hiệu"./.