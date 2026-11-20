Tháng 11/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cuộc đua khuyến mại không chỉ ở những dòng xe đã bán lâu năm mà còn lan sang các sản phẩm vừa ra mắt. Đáng chú ý, một số mẫu xe chỉ mới được giới thiệu trong tháng 10 đã nhanh chóng giảm giá hoặc bổ sung các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, các chương trình ưu đãi có sự khác biệt về hình thức và điều kiện áp dụng như giảm trực tiếp vào giá bán; hỗ trợ lệ phí trước bạ; tặng nhiên liệu hoặc ưu đãi lãi suất vay mua xe.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid là một trong những mẫu xe mới có mức hỗ trợ cao nhất, lên tới 90 triệu đồng. Chương trình dành riêng cho những khách hàng đã ký hợp đồng mua xe trước ngày 4/11/2026 (trước thời điểm công bố giá chính thức).

Vừa ra mắt chưa lâu, nhưng mẫu ô tô mới - Hyundai Tucson Hybrid đã được ưu đãi lên tới 90 triệu đồng

TC Motor công bố giá bán chính thức của Tucson Hybrid ở mức 1,089 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức giá dự kiến không vượt quá 999 triệu đồng từng được đưa ra trước đó. Để bảo đảm quyền lợi cho nhóm khách hàng đặt mua sớm, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ 90 triệu đồng, đưa giá xe về mức 999 triệu đồng.

Tucson Hybrid được lắp ráp tại Việt Nam, tương tự các phiên bản Tucson sử dụng động cơ xăng và diesel. Việc bổ sung phiên bản Hybrid giúp Hyundai mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV cỡ C, nơi ngày càng xuất hiện nhiều mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện hóa.

BYD Sealion 5: Giảm trực tiếp 80 triệu đồng

BYD Sealion 5 được công bố giá bán tại Việt Nam ngày 21/10, với hai phiên bản Essential và Premium, có giá niêm yết lần lượt 739 triệu đồng và 789 triệu đồng.

Ngay trong giai đoạn đầu mở bán, hãng áp dụng chương trình giảm trực tiếp 80 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đặt cọc đầu tiên trong thời hạn ưu đãi đến hết ngày 30/11/2026.

Theo đó, giá bán của Sealion 5 Essential giảm còn 659 triệu đồng, trong khi bản Premium còn 709 triệu đồng.

Sealion 5 là mẫu SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện và có khả năng sạc pin từ nguồn điện bên ngoài. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, định vị thấp hơn BYD Sealion 6.

Mức giá sau ưu đãi đưa Sealion 5 vào khoảng giá cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu SUV cỡ C sử dụng động cơ xăng như Mazda CX-5 hay Ford Territory bản tiêu chuẩn.

Honda City 2026: Tổng ưu đãi lên tới 75 triệu đồng

Sau một tháng ra mắt, Honda City phiên bản nâng cấp đã được bổ sung chương trình khuyến mại trong tháng 11/2026. Khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 12-30/11 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi vay mua xe qua ngân hàng đối tác.

Theo công bố của Honda Việt Nam, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 75 triệu đồng, bao gồm cả khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ và lợi ích từ chương trình vay ưu đãi.

Với giá niêm yết 539 triệu đồng cho bản L và 569 triệu đồng cho bản RS, khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 26,95-28,45 triệu đồng, tính theo mức lệ phí 10%. Giá xe sau khi trừ riêng khoản hỗ trợ này lần lượt còn khoảng 512 triệu và 540,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức ưu đãi 75 triệu đồng không đồng nghĩa khách mua xe được giảm trực tiếp số tiền tương ứng. Phần hỗ trợ lãi suất chỉ dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn và được tính theo gói vay tiêu chuẩn của ngân hàng đối tác.

Suzuki XL7 2026

Suzuki XL7 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt thị trường Việt Nam ngày 30/10, với hai phiên bản GL và GLX, giá bán lần lượt 569,9 triệu và 599,9 triệu đồng.

Ngay sau khi giới thiệu, hãng áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu tương đương 950 lít xăng, tổng giá trị 25 triệu đồng. Chương trình dành cho khách mua New XL7 sản xuất năm 2026, áp dụng đến hết ngày 30/11.

Nếu quy đổi toàn bộ giá trị hỗ trợ vào giá xe, bản GL còn 544,9 triệu đồng và bản GLX còn 574,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, Suzuki còn phân phối song song những chiếc XL7 Hybrid sử dụng thiết kế cũ. Dòng xe này được áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng tối đa 6,5 năm, tổng giá trị công bố 90 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm vật chất.