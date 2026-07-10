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Nhiều ô tô ở Việt Nam chưa thay túi khí Takata: Nguy cơ chấn thương rất nguy hiểm

Thứ Sáu, 07:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Dù các hãng xe thuộc Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã nỗ lực triển khai chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata, nhưng hiệu quả tiếp cận khách hàng đang giảm dần. Nhiều chủ xe vẫn chủ quan lưu thông mà không biết rằng "lá chắn" bảo vệ này có thể biến thành mối nguy hiểm khi xảy ra va chạm.

Thời gian qua, Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata (Takata airbag). Tuy đã chủ động tiếp cận khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau và phối hợp cùng các cơ quan để đưa thông tin tới người tiêu dùng, nhưng hiệu quả tiếp cận đang có dấu hiệu giảm dần theo thời gian.  

Vì vậy, VAMA một lần nữa mong muốn khách hàng hiểu được tầm quan trọng của việc thay thế cụm bơm túi khí, chủ động kiểm tra phương tiện của mình. Hành động này không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ an toàn cho chính những người xung quanh.

Lỗi túi khí Takata là gì?

Takata là nhà cung cấp phụ tùng xe hơi Nhật Bản, trong đó có cụm bơm khí (inflator). Những xe thuộc dải ảnh hưởng có cụm bơm túi khí được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian.

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Chiến dịch triệu hồi túi khí Takata diễn ra trên khắp cả nước.

Trong trường hợp xe bị tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Nguy cơ đối với người ngồi trên xe

Khi cụm bơm khí bị nứt vỡ trong quá trình túi khí bung, các mảnh kim loại từ bên trong có thể bị bắn ra với một lực rất mạnh, xuyên qua lớp túi khí đã được bơm phồng và gây thương tích nghiêm trọng cho người lái hoặc hành khách trên xe.

Đây là rủi ro mất an toàn cực kỳ lớn bởi hệ thống túi khí vốn được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn, mà giờ đây lại trở thành mối nguy hiểm kề cận.

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Lỗi cụm bơm túi khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người ngồi trên xe.

Vì sao chủ xe cần thực hiện kiểm tra ngay?

Nhiều phương tiện thuộc diện triệu hồi vẫn đang lưu hành nhưng chủ sở hữu chưa nhận được thông tin, hoặc biết nhưng vẫn còn chủ quan chưa mang xe tới Đại lý chính hãng để thực hiện thay thế.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng:

- Nguy cơ phát sinh không thể nhận biết bằng mắt thường.

- Xe vẫn có thể vận hành bình thường trong điều kiện hàng ngày.

- Lỗi chỉ có thể được phát hiện thông qua việc kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Việc chậm thực hiện thay thế có thể làm gia tăng rủi ro khi xảy ra tai nạn.

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Các chủ xe nên chủ động kiểm tra phương tiện để bảo vệ chính mình và người thân.

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong, có liên quan đến hiện tượng nứt vỡ cụm bơm khí Takata. Chính vì vậy, chương trình triệu hồi và thay thế cụm bơm khí đã được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn này.

Chương trình kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí

Nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, các thành viên VAMA đang triển khai chương trình kiểm tra và thay thế cụm bơm khí Takata hoàn toàn miễn phí. Khách hàng không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thay thế cụm bơm túi khí mới và kiểm tra sau sửa chữa.

Các đại lý ủy quyền trên toàn quốc đã được chuẩn bị đầy đủ quy trình, thiết bị và phụ tùng cần thiết để hỗ trợ khách hàng thực hiện thay thế một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hướng dẫn kiểm tra xe thuộc diện triệu hồi

Để xác định phương tiện của mình có nằm trong diện ảnh hưởng hay không, chủ xe có thể tự xác định xe của mình theo thông tin từ các nhà sản xuất:

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Ngay cả khi xe đã sử dụng nhiều năm hoặc đã chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, khách hàng vẫn nên chủ động kiểm tra để bảo đảm phương tiện được xác định chắc chắn không thuộc diện ảnh hưởng của chương trình.

Nếu quý khách nhận được thông báo hoặc biết thông tin liên quan đến chương trình, vui lòng chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc những chủ xe khác để cùng kiểm tra phương tiện và thực hiện thay thế khi cần thiết.

Theo đại diện VAMA, việc thay thế hoàn toàn miễn phí, thời gian thực hiện nhanh chóng và là giải pháp hiệu quả nhất để loại bỏ nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn từ cụm bơm túi khí Takata. Đừng chờ đến khi xảy ra sự cố. Hãy chủ động kiểm tra xe ngay hôm nay để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuệ Minh/VOV.VN
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