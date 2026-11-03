Những mẫu ô tô điện cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF3

VinFast VF3 được ra mắt vào năm 2024 và biết đến với thiết kế SUV cỡ nhỏ, 2 cửa, dáng dấp thể thao. Thiết kế ngoại thất và tổng thể nội thất của VinFast VF 3 ở mức đủ dùng và góc cạnh.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm. Cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.075 mm, khoảng sáng gầm 191 mm và trọng lượng không tải là 857 kg. Đầu xe nổi bật với thiết kế cánh chim. Hệ thống đèn chiếu sáng chính và xi-nhan được bố trí gom gọn gàng vào chung một cụm, xe không có đèn gầm hay cảm biến trước. Đèn pha dạng halogen nhưng có Projector.

VinFast VF 3 là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, được thiết kế 2 cửa với kiểu dáng vuông vức, mạnh mẽ và cá tính.

Nội thất, xe được trang bị màn hình giải trí kích thước 10 inch. Xe sử dụng động cơ điện công suất 30kW kết hợp pin LFP 18,64kWh, với công suất di chuyển tối đa đạt khoảng 215 km mỗi lần sạc đầy theo công bố của VinFast. Mẫu xe cũng được hỗ trợ sạc nhanh, đạt 10 - 70% trong 36 phút.

VF3 2026 được trang bị các hệ thống an toàn: ABS, ESC (cân bằng điện tử), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảnh báo điểm mù (BSM), phanh khẩn cấp tự động (AEB). Theo một nguồn đại lý, VF3 2025 có “hệ thống thông tin giải trí VinFast Entertainment System”, trợ lý ảo AI, cập nhật phần mềm qua mạng (FOTA), và thậm chí “chức năng tự lái Level 2-3”.

VinFast VF3 được trang bị một màn hình cảm ứng 10 inch; hiển thị tích hợp các thông số vận hành và thao tác giải trí. Các kết nối thông minh bao gồm Apple CarPlay và Androi Auto cũng được tích hợp trên xe.

Nhờ lợi thế ưu điểm là giá bán dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn phù hợp với môi trường đô thị cùng nhiều chính sách ưu đãi, nhiều khả năng VinFast VF 3 trở thành mẫu xe “hút” khách nhất Việt Nam. Mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút khi dẫn đầu doanh số tại Việt Nam trong tháng 9/2026 đạt 6.474 xe được bàn giao (lũy kế từ đầu năm đạt 42.272 xe).

VF 3 có giá niêm yết từ 285 triệu đồng. Sau ưu đãi 3%, giá xe còn hơn 276 triệu đồng. Người dùng có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chương trình "Mua xe 0 đồng". Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. VF3 phù hợp với những người di chuyển ở quãng đường vừa phải hàng ngày và đường đô thị nhờ kích thước nhỏ, giá rẻ.

Dưới đây là những mẫu ô tô điện được đánh giá là cạnh trạnh trực tiếp với VinFast VF3 tại thị trường Việt Nam:

Bestune Xiaoma 222: Giá từ 199 triệu đồng

Tiếp nối thành công của phiên bản tiền nhiệm với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, Fawcar Bestune Việt Nam đã ra mắt bản nâng cấp cho mẫu mini EV với tên gọi Bestune Xiaoma 222 vào tháng 8 vừa qua. Với mức giá khởi điểm từ 232 - 258 triệu đồng (tùy phiên bản), xe không chỉ được mở rộng tầm hoạt động mà còn được bổ sung công nghệ sạc nhanh cùng hàng loạt tiện nghi, hứa hẹn tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Xe có thiết kế 2 cửa bên, 4 chỗ ngồi, với chiều dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm và cao 1.630 mm. Chiều dài cơ sở 1.953 mm, ngắn hơn hai mẫu xe điện của VinFast.

Bestune Xiaoma 222 được trang bị khối pin LFP có dung lượng 18,11 kWh (lớn hơn mức 13,9 kWh của bản 170km), giúp kéo dài tầm hoạt động lên 222 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Cùng với đó, xe được bổ sung tính năng sạc nhanh DC, giúp giải quyết triệt để điểm yếu về thời gian chờ đợi sạc trên nhiều dòng mini EV hiện nay. Nếu như phiên bản 170 km trước đây mất 6 - 6,5 tiếng để nạp pin, thì với Xiaoma 222, người dùng chỉ mất vỏn vẹn 65 phút để nạp năng lượng từ 30% lên 80%, mang lại sự chủ động và tiện lợi tối đa trong quá trình sử dụng.

Nâng cấp đầy tinh tiện lợi khi chìa khóa thông minh đã được tích hợp trên Bestune Xiaoma 222, thay thế cho chìa khóa cơ truyền thống trước đây. Không chỉ giúp thao tác đóng/mở cửa nhanh chóng, trang bị này còn có chức năng khởi động từ xa, giúp mang lại trải nghiệm mát mẻ cho người lái và hành khách khi điều hòa đã sẵn sàng làm mát trước.

Sở hữu sẵn hai chế độ lái Sport (Thể thao) và Eco (Tiết kiệm), Bestune Xiaoma 222 giúp người lái chủ động tùy chỉnh độ nhạy chân ga theo từng điều kiện giao thông phức tạp trong đô thị. Ngoài ra, xe còn được tích hợp nhiều trang bị để hỗ trợ lái xe an toàn hơn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC cùng cụm cảm biến và camera lùi giúp các thao tác dừng đỗ, lùi xe vào bãi hẹp trở nên chính xác.

Lợi thế của Bestune Xiaoma 222 nằm ở giá bán dễ tiếp cận, kiểu dáng trẻ trung và nhiều lựa chọn màu sắc. Xe có 5 tùy chọn ngoại thất bao gồm: Nâu Bạc Xỉu, Hồng Sakura, Xanh Thiên Thanh, Xanh Navy và Trắng Ngọc Trai. Cùng với đó, các chi tiết nội, ngoại thất của xe được phối màu hài hòa, hoàn thiện ở mức độ cao đối với một mẫu xe mini EV đô thị.

Wuling Macaron: Giá từ 269 triệu đồng

Wuling Macaron là một trong những mẫu xe điện cỡ nhỏ mới được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026, với giá từ 269 triệu đồng sau ưu đãi. Mức giá này đi kèm trạm sạc 7 kW tại nhà và một năm bảo hiểm thân vỏ theo chương trình công bố.

Khác với hai đối thủ trên, Wuling Macaron sử dụng thiết kế 5 cửa, 4 chỗ ngồi. Việc bổ sung cửa sau giúp hành khách ra vào hàng ghế thứ hai thuận tiện hơn. Xe có chiều dài 3.256 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.578 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm.

Wuling Macaron sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất khoảng 40 mã lực, kết hợp bộ pin LFP dung lượng 16,2 kWh. Xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h và có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 4,9 giây.

Phiên bản giá 269 triệu đồng có phạm vi hoạt động tối đa 205 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Về trang bị an toàn, Wuling Macaron được lắp đặt phanh ABS/EBD, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Thiết kế 5 cửa là lợi thế đáng chú ý của Macaron so với các đối thủ cùng nhóm xe điện mini. Tuy nhiên, mức giá cao hơn đáng kể có thể khiến khách hàng phải cân nhắc khi lựa chọn.

Sự xuất hiện của nhiều mẫu ô tô điện có giá quanh 200 triệu đồng đang mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Giá bán này được ghi nhận tại thời điểm tháng 10/2026; mức giá thực tế có thể thay đổi theo phiên bản và chương trình ưu đãi.

VinFast VF 2 và Minio Green: Chỉ từ 188 triệu đồng

Tuy cùng "một mẹ" và có kích thước nhỏ hơn, nhưng mẫu VinFast VF 2 và Minio Green cũng được cho là mẫu xe mà nhiều người cân nhắc khi muốn tìm một mẫu xe ô tô điện cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam và cạnh tranh cùng "đàn anh" VF3.

hiện nằm trong nhóm ô tô điện mới có giá bán thấp nhất tại Việt Nam, cùng mức 188 triệu đồng.

Hai mẫu xe có thiết kế nhỏ gọn với 2 cửa bên, 4 chỗ ngồi, chiều dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.065 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc.

Xe sử dụng động cơ điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

VinFast VF 2 và Minio Green hiện nằm trong nhóm ô tô điện mới có giá bán thấp nhất tại Việt Nam

Riêng VF 2 hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 24 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.

Dù thuộc nhóm xe giá rẻ, VF 2 vẫn được trang bị đèn chiếu sáng LED, màn hình thông tin 7 inch, điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống âm thanh 2 loa. Trang bị an toàn gồm túi khí người lái, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS.

Bảng tổng hợp giá bán và thông số các mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam

So với ô tô chạy xăng cỡ nhỏ, xe điện mini có lợi thế về giá mua ban đầu, kích thước gọn và chi phí năng lượng khi sử dụng. Xe phù hợp với những chuyến đi ngắn, đưa đón con đi học hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Tuy nhiên, hạn chế của nhóm xe này là không lý nhỏ, công suất động cơ khiêm tốn và phạm vi hoạt động không quá lớn. Người mua cũng cần tính đến điều kiện sạc điện, chi phí bảo hiểm, bảo dưỡng và khả năng sử dụng khi thường xuyên di chuyển đường dài.