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Những mẫu xe tay ga phù hợp với phụ nữ Việt Nam

Thứ Ba, 14:38, 20/10/2026
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VOV.VN - Xe tay ga thường được các chị em lựa chọn nhờ đáp ứng các tiêu chí về tính thời trang, trọng lượng nhẹ, khả năng chứa đồ rộng rãi và mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Danh sách dưới đây là những mẫu xe phù hợp nhất cho chị em lựa chọn, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Sự đa dạng của thị trường xe hai bánh năm 2026 mang đến cho chị em phụ nữ Việt Nam vô số lựa chọn hấp dẫn và đặc biệt là các Uh dòng xe tay ga. Từ những mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt dễ luồn lách trong phố đông, những chiếc xe máy điện êm ái, thân thiện với môi trường, cho đến dòng xe tay ga cao cấp mang đậm dấu ấn thời trang châu Âu.

Yamaha Janus (29,2 - 33,6 triệu đồng)

nhung mau xe tay ga phu hop voi phu nu viet nam hinh anh 1

Yamaha Janus là mẫu tay ga cỡ nhỏ hướng tới đối tượng sinh viên hoặc dân văn phòng trẻ tuổi với ưu điểm lớn nhất nằm ở thiết kế năng động, trọng lượng rất nhẹ (chỉ 97 kg) giúp chị em dễ dàng dắt xe và di chuyển lanh lẹ trong ngõ hẹp. Xe cũng được trang bị động cơ Blue Core 125cc vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

VinFast Evo Grand thế hệ mới - Premia và Limited (27,9 - 29,9 triệu đồng)

nhung mau xe tay ga phu hop voi phu nu viet nam hinh anh 2

Là bản nâng cấp toàn diện của dòng xe Evo quen thuộc, dải sản phẩm Evo Grand thế hệ mới mang đến sự lột xác về cả thiết kế lẫn công nghệ, giải quyết được rất nhiều "điểm yếu" trong thói quen sử dụng xe của phái đẹp chốn đô thị. Trong đó, phiên bản Evo Grand Premia gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo thanh lịch, mang hơi hướng của các dòng scooter cổ điển châu Âu. Xe còn được trang bị tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đặc biệt là chế độ "số lùi" – một cứu cánh thực sự giúp chị em dễ dàng lùi xe ra khỏi các bãi đỗ chật hẹp mà không tốn sức vất vả dắt bộ.

Trong khi đó, VinFast Evo Grand Limited là phiên bản giới hạn cao cấp nhất, Evo Grand Limited kế thừa phiên bản bản Premia nhưng được tinh chỉnh để tăng tính cao cấp hơn. Đáng chú ý nhất, phiên bản này được nâng cấp hệ thống khóa thông minh Smart Key (thay cho khóa cơ).

Cả hai phiên bản đều sở hữu không gian cốp khổng lồ lên tới 35 lít – một điểm lớn cho chị em có nhu cầu cất túi xách, mũ bảo hiểm và đồ chống nắng. Với cấu hình một pin LFP tiêu chuẩn đặt dưới sàn để chân, xe có thể đi được 134 km mỗi lần sạc, và có thể tăng lên 262 km/lần sạc khi lắp đủ 2 pin.

VinFast Kyo (30 triệu đồng)

nhung mau xe tay ga phu hop voi phu nu viet nam hinh anh 3

VinFast Kyo mang ngôn ngữ thiết kế mềm mại, thanh lịch và lấy cảm hứng từ những chi tiết bo tròn của ô tô, với tính tiện dụng vượt trội nhờ cốp xe rộng 21 lít, màn hình màu TFT kết nối Bluetooth với điện thoại và hệ thống khóa thông minh Smart Key. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h, quãng đường di chuyển lên đến 160 km (khi dùng 2 pin) và đặc biệt linh hoạt khi vừa có thể sạc tại nhà, vừa hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm.

Honda Vision (31,5 - 36,8 triệu đồng)

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Được mệnh danh là "xe tay ga quốc dân", Honda Vision luôn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, thanh lịch và độ bền bỉ đã được khẳng định. Chiều cao yên vừa phải giúp các chị em có vóc dáng nhỏ bé cũng có thể dễ dàng kiểm soát và điều khiển, cùng với đó tay ga vận hành nhẹ nhàng, xe di chuyển linh hoạt và chi phí sửa chữa, bảo dưỡng rất phải chăng.

Honda Lead (39,8 - 45,8 triệu đồng)

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Đây là một biểu tượng của sự thực dụng, đặc biệt được lòng những phụ nữ đã có gia đình. Chi tiết đáng tiền nhất của mẫu xe này là chiếc cốp siêu rộng lên tới 37 lít, có thể chứa vừa 2 mũ bảo hiểm cả đầu và vô số vật dụng cá nhân, từ túi xách, áo chống nắng đến đồ đi siêu thị.

Yamaha Grande (46,2 - 52 triệu đồng)

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Dành cho nhu cầu cao cấp và thời trang với thiết kế châu Âu, Yamaha Grande là mẫu xe rất tôn dáng phái nữ tại Việt Nam. Cùng với đó, xe còn có không gian cốp rộng 27 lít, tích hợp đèn LED, và là mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc (chỉ khoảng 1,66 lít/100km). Đặc biệt, xe sở hữu trọng lượng cực nhẹ so với thân hình khá dày dặn, chỉ 100 kg.

Honda SH Mode (59,7 - 66,4 triệu đồng)

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Vừa được Honda ra mắt bản nâng cấp với tiêu chuẩn khí thải Euro 4, SH Mode 2027 tiếp tục là một mẫu tay ga cao cấp đáng lựa chọn dành cho phái nữ muốn tạo nên sự thu hút khi đi trên đường. Xe duy trì thiết kế hình chữ "S" sang trọng kết hợp cùng các trang bị hiện đại như cụm màn hình TFT sắc nét, cổng sạc Type C tiện dụng và phanh ABS an toàn.

Vespa Primavera (80 - 84,2 triệu đồng)

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Nếu xét về tính thời trang và đẳng cấp, khó có mẫu xe nào vượt qua được Vespa Primavera - mẫu xe châu Âu đích thực. Sở hữu ngôn ngữ thiết kế Ý vượt thời gian với những đường cong mềm mại, đèn pha tròn viền chrome bóng bẩy, Primavera không chỉ là một phương tiện di chuyển thuần túy mà còn được ví như một món phụ kiện trang sức, tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ và sành điệu của các quý cô.

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Người Việt Nam mua gần 7.500 xe máy mỗi ngày

VOV.VN - Thị trường xe máy Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,4% trong quý 3/2026, đạt hơn 686.000 xe bán ra. Nhờ đòn bẩy từ mùa khai trường cùng sức hút lớn từ các thương hiệu hàng đầu như Honda hay Yamaha, trung bình mỗi ngày người Việt mua gần 7.500 chiếc xe.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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