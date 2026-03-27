Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu

Giá xăng trung bình toàn quốc hiện đang ở mức khoảng 4 đô la/gallon, cao hơn khoảng 35% so với một tháng trước. Đây là mức tăng đáng kể trong thời gian ngắn, khiến người lái xe phải tìm cách tiết kiệm tiền. Một số cách là những thay đổi nhỏ.

Thay đổi thói quen lái xe giúp giảm tiêu hao nhiên liệu

Một trong những cách hiệu quả nhất để tiết kiệm xăng là điều chỉnh phong cách lái xe. Việc tăng tốc mạnh, phanh gấp hay chạy tốc độ cao đều khiến xe tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn bình thường. Thực tế, lái xe “gắt” có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể, đặc biệt khi di chuyển trên cao tốc.

Ảnh minh họa

Giữ tốc độ ổn định và sử dụng cruise control khi có thể sẽ giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, chạy xe ở tốc độ vừa phải cũng giúp giảm lực cản không khí – yếu tố khiến xe “ngốn xăng” nhiều hơn khi chạy nhanh.

Bảo dưỡng xe đúng cách giúp tiết kiệm lâu dài

Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt luôn vận hành hiệu quả hơn. Về phía xe cộ, người lái xe nên đảm bảo lốp xe được bơm đúng áp suất. Điều này rất dễ dàng, và lốp xe non hơi có thể âm thầm gây ra những rắc rối cho bạn.

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ , các thử nghiệm của Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge cho thấy rằng, một chiếc Toyota Corolla với lốp xe được bơm ở mức 75% áp suất khuyến nghị sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu giảm 2-3%. Khi giảm áp suất xuống còn 50% mức khuyến nghị, mức tiêu hao nhiên liệu giảm 5-10%.

Việc loại bỏ các vật dụng không cần thiết trong xe cũng giúp giảm trọng lượng, từ đó cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu. Chỉ cần thêm 45 kg tải trọng cũng có thể làm giảm hiệu quả nhiên liệu rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Lên kế hoạch di chuyển và chọn nơi đổ xăng hợp lý

Không chỉ cách lái xe, việc lên kế hoạch hành trình cũng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu. Gộp nhiều việc trong một chuyến đi hoặc chọn tuyến đường ngắn và ít tắc sẽ giúp giảm số km di chuyển không cần thiết.

Bên cạnh đó, giá xăng có thể chênh lệch giữa các khu vực và thời điểm khác nhau, vì vậy việc so sánh giá trước khi đổ xăng hoặc tận dụng các chương trình tích điểm, hoàn tiền cũng giúp giảm chi phí đáng kể.