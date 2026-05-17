Nội thất siêu sang trên xe Audi Q9

Audi Q9 sẽ là SUV sang trọng và lớn nhất lịch sử hãng xe Đức

Audi Q9 được định vị là mẫu SUV lớn nhất từng được Audi sản xuất, nằm trên Q7 và hướng đến nhóm khách hàng cao cấp tại Mỹ cùng Trung Đông. Xe sở hữu cấu hình ba hàng ghế với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi, trong đó bản cao cấp dùng ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai.

Điểm gây chú ý nhất trên Audi Q9 là hệ thống cửa đóng mở điện hoàn toàn mới. Người dùng gần như không cần chạm vào tay nắm cửa nhờ khả năng điều khiển bằng ứng dụng MyAudi, chìa khóa thông minh hoặc cảm biến tích hợp. Hệ thống còn có chức năng nhận diện vật cản để tránh va chạm khi mở cửa trong không gian hẹp.

Khoang cabin của Q9 cũng được Audi nâng cấp mạnh về chất liệu hoàn thiện sau nhiều ý kiến phàn nàn liên quan đến nội thất bóng nhựa trên các dòng xe gần đây. Hãng chuyển sang sử dụng bề mặt mờ, gỗ cao cấp, da Nappa và vật liệu Dinamica microfiber nhằm tạo cảm giác sang trọng hơn. Một số phiên bản còn có tùy chọn bọc len alpaca ở nội thất.

Ghế rung theo nhạc, trần kính đổi màu và dàn âm thanh 4D

Audi trang bị cho Q9 hàng loạt công nghệ giải trí và tiện nghi mới nhất. Xe có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 4D với 22 loa, bao gồm cả loa tích hợp trên tựa đầu và bộ rung đặt trong ghế nhằm tạo hiệu ứng âm thanh theo kiểu “rạp hát di động”.

Ghế trước trên Audi Q9 được tích hợp sưởi, thông gió và massage, trong khi hàng ghế thứ hai có khả năng chỉnh điện toàn phần. Audi còn bổ sung hai đế sạc không dây cùng hệ thống đèn viền nội thất có thể đồng bộ màu sắc với nhạc hoặc ảnh bìa album đang phát.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất là trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ Polymer Dispersed Liquid Crystal. Người dùng có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục chỉ bằng một nút bấm, đồng thời giúp chặn hơn 99% tia UV.

Audi Q9 chuẩn bị đối đầu BMW X7 và Mercedes GLS

Theo các nguồn tin quốc tế, Audi Q9 sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 và trở thành đối thủ trực tiếp của BMW X7, Mercedes-Benz GLS cùng Cadillac Escalade. Xe dự kiến sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion và có nhiều tùy chọn động cơ xăng, diesel mild-hybrid và plug-in hybrid.

Các nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy Audi Q9 sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn tách tầng và tay nắm cửa dạng ẩn tương tự Ford Mustang Mach-E. Nhiều khả năng phiên bản hiệu suất cao SQ9 cũng sẽ được giới thiệu sau đó nhằm cạnh tranh với BMW X7 M60i và Mercedes-AMG GLS 63.