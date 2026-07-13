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Nửa đầu năm 2026, người Việt mua hơn 25.000 xe ô tô Hyundai

Thứ Hai, 06:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC GROUP - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) vừa công bố kết quả bán hàng xe Hyundai trong tháng 6/2026 với tổng doanh số đạt 3.746 xe. Tính gộp 6 tháng đầu năm, Hyundai đã bàn giao tổng cộng 25.069 xe tới khách hàng trên toàn quốc.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu doanh số của thương hiệu với 787 xe bán ra. Đây là mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại cùng khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, vì vậy, Creta tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc này tại Việt Nam.

Xếp ngay phía sau là Hyundai Tucson với doanh số đạt 646 xe. Lợi thế về không gian sử dụng rộng rãi, đa dạng lựa chọn động cơ cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense giúp Tucson duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV hạng C vốn đang có mức độ cạnh tranh rất cao.

nua dau nam 2026, nguoi viet mua hon 25.000 xe o to hyundai hinh anh 1
Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam trong tháng 6/2026

Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 303 xe trong tháng 6. Với cấu hình 7 chỗ linh hoạt, không gian nội thất tối ưu cho nhu cầu gia đình cùng chi phí sử dụng hợp lý, mẫu MPV đô thị của Hyundai tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ và khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Ở nhóm sedan và xe đô thị, Hyundai Accent đạt doanh số 201 xe và Hyundai Grand i10 ghi nhận 143 xe bán ra thị trường. Đây vẫn là những lựa chọn phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu nhờ chi phí sở hữu hợp lý cùng khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

Trong phân khúc SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 125 xe. Hyundai Palisade ghi nhận doanh số 114 xe trong tháng 6. Với vị thế là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, Palisade sở hữu không gian rộng rãi, nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi cao cấp dành cho khách hàng tìm kiếm một mẫu xe phục vụ đồng thời nhu cầu gia đình và công việc. Chính sách giá mới được áp dụng từ cuối tháng 4 tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của mẫu xe trên thị trường.

nua dau nam 2026, nguoi viet mua hon 25.000 xe o to hyundai hinh anh 2
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 6/2026 (Đơn vị: Xe)

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai tiếp tục duy trì vai trò là một trong những trụ cột tăng trưởng của thương hiệu với doanh số đạt 1.285 xe trong tháng.

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thử, khách hàng mua xe trong tháng 7/2026 sẽ nhận được chính sách hỗ trợ hấp dẫn với tổng giá trị ưu đãi lên tới 220 triệu đồng tùy theo mẫu xe, phiên bản và năm sản xuất, bao gồm trong đó là quyền lợi hậu mãi hấp dẫn như thẻ hội viên Hyundai và chính sách gia hạn bảo hành đối với một số dòng xe.

Tuệ Minh/VOV.VN
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