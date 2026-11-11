Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước tính đạt sản lượng xuất xưởng 54.100 xe, tăng 23% so với tháng trước và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026, con số thống kê này cho thấy hoạt động sản xuất ô tô trong nước đang tăng tốc nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.

Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh không chỉ giúp gia tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn cho thấy sự phát triển về quy mô của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh với xe nhập khẩu ngày càng gay gắt.

Trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước tính đạt sản lượng xuất xưởng 54.100 xe

Tính chung 10 tháng đầu của năm 2026, tổng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 468.200 chiếc, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi sản xuất trong nước tăng mạnh, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 10 có xu hướng giảm so với tháng trước. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu 23.095 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 437 triệu USD.

Tuy nhiên, so với tháng 10/2025, số lượng ô tô nhập khẩu vẫn tăng 29,8%, trong khi giá trị kim ngạch giảm 3,8%. So với tháng tháng 9/2026, lượng xe nhập khẩu giảm 16,1% (tháng 9 đạt 27.514 chiếc).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 216.315 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch trị giá đạt 4,896 tỷ USD, tăng 25,2% về lượng và 26,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 684.515 xe. Trong đó, xe sản xuất trong nước chiếm hơn 68%, còn xe nhập khẩu chiếm gần 32%.

Nguồn cung ô tô tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh về giá bán giữa các hãng xe.

Trong tháng 10/2026, Việt Nam nhập 23.095 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 437 triệu USD.

Xét trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước tăng 25,1%, lượng xe nhập khẩu tuy có giảm so với tháng trước nhưng cũng tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy cả hai nguồn cung đều đang mở rộng.

Ở góc độ thị trường, nguồn cung tăng là tín hiệu tích cực đối với khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn về mẫu mã, phiên bản và giá bán. Tuy nhiên, sản lượng xuất xưởng tăng không đồng nghĩa với sức mua tăng tương ứng. Nếu tốc độ tiêu thụ không theo kịp nguồn cung, các doanh nghiệp và đại lý có thể phải tiếp tục triển khai chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ để giải phóng hàng tồn kho.

Thực tế, nhiều hãng ô tô như Toyota, Mitsubishi, Honda và Ford liên tục triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp nhằm thu hút khách hàng.

Bên cạnh việc kích cầu tiêu dùng, các chương trình ưu đãi còn giúp doanh nghiệp và đại lý đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ, hạn chế lượng xe tồn kho trước khi bước sang năm 2027.

Với đà tăng sản lượng hiện nay, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, nguồn cung lớn cũng đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc cân đối kế hoạch sản xuất, lượng xe nhập khẩu và sức mua thực tế của thị trường.

Khả năng cạnh tranh của ngành ô tô Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe xuất xưởng mà còn ở tỷ lệ nội địa hóa, năng lực công nghiệp hỗ trợ, chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đây mới là những yếu tố quan trọng để xe sản xuất trong nước nâng cao sức cạnh tranh trước ô tô nhập khẩu.

Trong những tháng cuối năm, giá bán, chính sách ưu đãi và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của các hãng ô tô tại Việt Nam.