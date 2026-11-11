English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm

Thứ Tư, 07:00, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trong năm 2026. Nguồn cung dồi dào khiến thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước tính đạt sản lượng xuất xưởng 54.100 xe, tăng 23% so với tháng trước và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026, con số thống kê này cho thấy hoạt động sản xuất ô tô trong nước đang tăng tốc nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.

Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh không chỉ giúp gia tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn cho thấy sự phát triển về quy mô của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh với xe nhập khẩu ngày càng gay gắt.

O to lap rap trong nuoc lap ky luc, nguon cung tang manh dip cuoi nam hinh anh 1
Trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước ước tính đạt sản lượng xuất xưởng 54.100 xe

Tính chung 10 tháng đầu của năm 2026, tổng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 468.200 chiếc, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi sản xuất trong nước tăng mạnh, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 10 có xu hướng giảm so với tháng trước. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu 23.095 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 437 triệu USD.

Tuy nhiên, so với tháng 10/2025, số lượng ô tô nhập khẩu vẫn tăng 29,8%, trong khi giá trị kim ngạch giảm 3,8%. So với tháng tháng 9/2026, lượng xe nhập khẩu giảm 16,1% (tháng 9 đạt 27.514 chiếc).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 216.315 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch trị giá đạt 4,896 tỷ USD, tăng 25,2% về lượng và 26,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 684.515 xe. Trong đó, xe sản xuất trong nước chiếm hơn 68%, còn xe nhập khẩu chiếm gần 32%.

Nguồn cung ô tô tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh về giá bán giữa các hãng xe.

O to lap rap trong nuoc lap ky luc, nguon cung tang manh dip cuoi nam hinh anh 2
Trong tháng 10/2026, Việt Nam nhập 23.095 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch khoảng 437 triệu USD.

Xét trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước tăng 25,1%, lượng xe nhập khẩu tuy có giảm so với tháng trước nhưng cũng tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy cả hai nguồn cung đều đang mở rộng.

Ở góc độ thị trường, nguồn cung tăng là tín hiệu tích cực đối với khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn về mẫu mã, phiên bản và giá bán. Tuy nhiên, sản lượng xuất xưởng tăng không đồng nghĩa với sức mua tăng tương ứng. Nếu tốc độ tiêu thụ không theo kịp nguồn cung, các doanh nghiệp và đại lý có thể phải tiếp tục triển khai chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ để giải phóng hàng tồn kho.

Thực tế, nhiều hãng ô tô như Toyota, Mitsubishi, Honda và Ford liên tục triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp nhằm thu hút khách hàng.

Bên cạnh việc kích cầu tiêu dùng, các chương trình ưu đãi còn giúp doanh nghiệp và đại lý đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ, hạn chế lượng xe tồn kho trước khi bước sang năm 2027.

Với đà tăng sản lượng hiện nay, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, nguồn cung lớn cũng đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc cân đối kế hoạch sản xuất, lượng xe nhập khẩu và sức mua thực tế của thị trường.

Khả năng cạnh tranh của ngành ô tô Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe xuất xưởng mà còn ở tỷ lệ nội địa hóa, năng lực công nghiệp hỗ trợ, chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đây mới là những yếu tố quan trọng để xe sản xuất trong nước nâng cao sức cạnh tranh trước ô tô nhập khẩu.

Trong những tháng cuối năm, giá bán, chính sách ưu đãi và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của các hãng ô tô tại Việt Nam.

toyota-land-cruiser-fj-4_1.jpg

Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối của năm 2026, vì vậy để gia tăng doanh số bán được hết các phiên bản sản xuất trong năm, nhiều hãng, đại lý đã tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá hoặc tặng quà với tổng giá trị hàng trăm triệu.

Tuệ Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng
Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng

VOV.VN - Trong tháng 11/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới” với mức ưu đãi lên đến 220 triệu đồng, đồng thời nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên tối đa 10 năm hoặc 200.000 km cho các dòng xe và trường hợp đủ điều kiện áp dụng.

Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công nâng bảo hành từ 5 lên 10 năm, ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng

VOV.VN - Trong tháng 11/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng – Sẵn sàng xe mới” với mức ưu đãi lên đến 220 triệu đồng, đồng thời nâng thời gian bảo hành từ 5 năm lên tối đa 10 năm hoặc 200.000 km cho các dòng xe và trường hợp đủ điều kiện áp dụng.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế
Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam
Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Loạt ô tô điện tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

VOV.VN - Chỉ từ 188 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc ô tô điện mới với 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi cơ bản như: VinFast VF 2/ Minio Green, Wuling Macaron hay Bestune Xiaoma...

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục
Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

Bán xe máy cũ, chủ xe có thể bị phạt tới 12 triệu đồng nếu bỏ qua một số thủ tục

VOV.VN - Xe máy cũ hư hỏng, không còn sử dụng hoặc đã bán cho cơ sở thu mua phế liệu vẫn phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Chủ xe không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt tiền triệu.

BYD trình làng sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce
BYD trình làng sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce

VOV.VN - Thương hiệu xe sang Yangwang thuộc BYD vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan đầu bảng Altior tại Abu Dhabi (UAE). Sở hữu thiết kế cửa mở ngược, khoang nội thất 4 chỗ ngồi siêu sang cùng công nghệ vận hành tiên tiến, mẫu xe Trung Quốc được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class.

BYD trình làng sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce

BYD trình làng sedan siêu sang Yangwang Altior, tham vọng cạnh tranh Rolls-Royce

VOV.VN - Thương hiệu xe sang Yangwang thuộc BYD vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan đầu bảng Altior tại Abu Dhabi (UAE). Sở hữu thiết kế cửa mở ngược, khoang nội thất 4 chỗ ngồi siêu sang cùng công nghệ vận hành tiên tiến, mẫu xe Trung Quốc được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Maybach S-Class.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn