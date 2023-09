BMW X5 Protection VR6 2024 - mẫu xe chống đạn cho VIP

BMW đã liên tục cho ra mắt các phiên bản ô tô bọc thép dựa trên những mẫu xe như X5, X7 hay 7-series nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà tài phiệt, nghệ sĩ nổi tiếng hay quan chức chính trị. Mới đây, hãng xe nước Đức đã tiếp tục trình làng phiên bản bọc thép mới mang tên BMW X5 Protection VR6.

BMW X5 Protection VR6 đáp ứng các quy định của Hiệp hội các Phòng thí nghiệm Thử nghiệm Vật liệu và Công trình Chống Tấn công (VPAM) của Đức về khả năng chống đạn đạo và khả năng chống nổ. Nó cũng được chứng nhận phù hợp với hướng dẫn dành cho xe chống đạn (VPAM BRV) và xe chống nổ (VPAM ERV, phiên bản thứ ba).

Để nâng cao mức độ bảo vệ, xe được trang bị các đoạn thép cường độ cao định hình ở khu vực xung quanh cửa, khung bên, mái và vách ngăn. Ngoài ra còn có một vách ngăn bọc thép cho khoang hành lý và tấm chắn mảnh nhôm cho gầm xe, trong khi lớp bọc thép mở rộng ở gầm xe và lớp bọc thép bổ sung cho mui xe là những tính năng bổ sung tùy chọn.

Thực tế, BMW X5 Protection VR6 trông giống như một phiên bản thể thao do bộ phận M phát triển, với gói bobykit gồm ốp gương M màu đen bóng, giá nóc BMW Personal màu Shadow Line, cặp ống xả thể thao và logo M ở mặt lưới tản nhiệt.

Các khía cạnh như khoảng trống trên thân xe và phần chuyển tiếp giữa thân xe và kính an toàn cũng được xem xét cẩn thận, đồng thời bình xăng có một lớp vỏ đặc biệt tự bịt kín sau khi bị trúng đạn để tránh thất thoát nhiên liệu.

Lớp bảo vệ X5 có thể chịu được súng dài có cỡ nòng lên tới 7,62x39 mm như AK-47. Hơn nữa, khoang hành khách bọc thép có thể chịu được các cuộc tấn công ngang của 15 kg thuốc nổ TNT trong khoảng cách 4 m, đồng thời mái che mở rộng bảo vệ khỏi các thiết bị nổ như DTG5.

Ngoài ra, lớp giáp bên ngoài bên dưới che chắn người ngồi trong xe khỏi sóng xung kích và hiệu ứng mảnh vụn phát ra từ cuộc tấn công bằng lựu đạn cầm tay DM51, đồng thời được tăng cường thêm bằng cách sử dụng loại vải đặc biệt, nó có thể chống lại cuộc tấn công bằng lựu đạn HG85. Người mua hoàn toàn có thể trang bị thêm các lớp “áo giáp” tùy chọn cho gầm xe và mui xe để gia tăng khả năng bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe trước mọi cuộc tấn công.

Để giảm thiểu sự xâm nhập đồng thời cho phép liên lạc với mọi người ở bên ngoài, BMW X5 Protection VR6 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống liên lạc nội bộ. Các tính năng riêng biệt khác cũng có thể được bổ sung, bao gồm đèn LED nhấp nháy trên lưới tản nhiệt, đèn hậu nhấp nháy, đèn hiệu gắn trên mái nhà với hệ thống tín hiệu âm thanh, ăng-ten trên mái với bộ thu bổ sung cho đài hai chiều kỹ thuật số cũng như cột cờ cho những dịp chính thức.

Mặc dù được trang bị áo giáp và kính an toàn nhưng BMW X5 Protection VR6 trông không khác biệt đáng kể so với mẫu thông thường. Hệ thống truyền động được lấy trực tiếp từ M60i xDrive, do đó, mẫu xe này được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít với hệ thống hybrid nhẹ 48 volt cung cấp tổng công suất hệ thống là 523 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của xe là 5,9 giây, giảm đáng kể so với con số 4,2 giây của X5 M60i.

Với trọng lượng tăng thêm, X5 bọc thép mất 5,9 giây thay vì 4,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Tốc độ tối đa cũng bị giới hạn ở 210 km/h so với M60i xDrive bình thường sẽ đạt tối đa 250 km/h. Các tính năng tiêu chuẩn khác liên quan đến lái xe bao gồm hệ thống treo M thích ứng, vi sai M Sport và Hệ thống lái chủ động tích hợp (lái bánh sau).

Không gian nội thất của BMW X5 Protection VR6 sang trọng và đầy rẫy tiện nghi hiện đại. Xe được trang bị cụm màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, bao gồm đồng hồ lái kỹ thuật số kích thước 12,3 inch sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch.

Hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng và ghế thể thao bọc da Sensafin là trang bị tiêu chuẩn trên chiếc SUV này. Nhằm tạo sự thoải mái nhất cho các yếu nhân ngồi trong xe, mẫu X5 bọc thép này có hàng ghế sau kết cấu 2 chỗ ngồi, với bệ tỳ tay ở giữa. Trang trí Sensafin, ghế thể thao bọc da Merino BMW Personal, cửa đóng êm, hệ thống chiếu sáng xung quanh và hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cũng được bao gồm trong danh sách trang bị.

Quá trình lắp ráp X5 Protection VR6 diễn ra tại Nhà máy Spartanburg của Tập đoàn BMW ở bang Nam Carolina (Hoa Kỳ), với việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 2/2024. Với một mẫu xe tương đối đặc thù, BMW sẵn sàng mở các khóa đào tạo lái xe an ninh đặc biệt để đảm bảo người lái xe được đào tạo tốt về điều khiển phương tiện và phản ứng chiến thuật trước các tình huống đặc biệt.