Danh sách các mẫu xe ô tô sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2026

Thị trường SUV và xe đa dụng: Nhiều mẫu xe hết vòng đời

Nhiều mẫu xe đình đám, từng một thời là lựa chọn phổ biến của người dùng, sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2026.

Đầu tiên là Kia Soul - mẫu SUV cỡ nhỏ được người dùng ưa chuộng sẽ không còn phiên bản mới trong năm 2026 khi doanh số giảm mạnh sau 16 năm có mặt trên thị trường và thế hệ mới vẫn chưa rõ ngày trở lại.

Ford Escape cũng đã bị ngừng sản xuất trước đó và dù còn tồn kho đến hết 2026, hãng không phát triển phiên bản mới chính thức cho năm này. Kia Telluride về mặt kỹ thuật không tồn tại phiên bản 2026 khi đời cũ kết thúc nhưng xe sẽ trở lại với thế hệ mới đầu 2027. Ngoài ra, các mẫu xe như Jeep Wagoneer và Lincoln Corsair cũng bị loại khỏi danh mục do trùng lặp dòng hoặc do nhà máy chuyển sang sản xuất xe điện.

Bên cạnh đó, một số mẫu SUV khác như Ford Escape và Lincoln Corsair vốn là những mẫu phổ biến tại thị trường Mỹ bị ngừng sản xuất do hãng tập trung tái đầu tư cho nền tảng xe điện mới.

Xe Sedan và Sedan hạng trung: Kết thúc thời đại

Phân khúc Sedan tiếp tục chứng kiến nhiều cái tên đình đám bị khai tử trong năm 2026. Chevrolet Malibu – mẫu Sedan tầm trung đã tồn tại hàng chục năm kết thúc chuỗi sản xuất khi thị trường chuyển dịch mạnh sang SUV và crossover. Subaru Legacy cũng chính thức ngừng sản xuất sau hơn ba thập kỷ, trở thành một trong những mẫu Sedan AWD cuối cùng của Subaru. Volvo S90 - mẫu Sedan hạng sang cỡ lớn bị loại bỏ do chiến lược tập trung vào SUV và lo ngại về thuế quan đối với xe nhập khẩu.

Trong phân khúc xe sang, một số mẫu sedan khác như Audi A4 và Infiniti QX50/QX55 (dù chủ yếu là SUV cỡ nhỏ) cũng không quay lại với phiên bản 2026 khi hãng tái cấu trúc danh mục sản phẩm dòng xe cao cấp để phục vụ xu hướng mới.

Xe điện (EV) và xe thể thao: Thay đổi chiến lược sản xuất

Trái với kỳ vọng rằng xe điện sẽ mở rộng danh mục, nhiều mẫu EV hiện tại cũng không quay lại trong năm 2026. Acura ZDX – mẫu SUV điện đầu tiên của hãng bị ngừng sản xuất sau thời gian ngắn do doanh số thấp. Audi Q8 e-tron ở cả phiên bản SUV và Sportback cũng không còn xuất hiện trong danh mục 2026.

Nissan Ariya – EV SUV của Nissan cũng không được tiếp tục sản xuất, khi hãng muốn tập trung vào các mẫu EV mới và hiệu quả hơn. Các mẫu Mercedes-Benz EQB và Toyota bZ4X cũng không có phiên bản tiếp theo do chiến lược sản phẩm mới.

Ở nhóm xe thể thao và coupe, BMW M8 Coupe sẽ là đời cuối trong năm 2025 và không có phiên bản 2026, trong khi Lexus RC và RC F kết thúc dòng sau hơn 10 năm. Mẫu Porsche 718 Boxster và Cayman từng được cho là sẽ rời bỏ thị trường nhưng có thể tiếp tục dưới dạng phiên bản mới với động cơ khác hoặc biến thể mới trong tương lai.