Đổi xe hạng A sang xe… hạng A

Gia đình anh Hoàng Nam có một cửa hàng quần áo nhỏ, công việc thường phải di chuyển lấy hàng rồi trả hàng cho khách trong thành phố. Sử dụng một chiếc xe hạng A cũ đã khoảng 5 năm nên hiện giờ gia đình có nhu cầu đổi sang một chiếc xe mới đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn.

Nhưng gia đình anh Nam vừa có một quyết định đổi xe khiến nhiều bạn bè cảm thấy … khó hiểu, bởi thông thường, số đông sẽ đổi lên phân khúc cao hơn, nhưng gia đình anh Nam đã chọn lên đời một chiếc xe hạng A là Toyota Raize, chỉ khác là gầm cao. Gia đình anh có những lý do riêng cho quyết định này:

Thứ nhất: Toyota Raize có giá bán mới hấp dẫn

Thời điểm gia đình anh Nam muốn đổi sang một chiếc xe mới là cuối tháng 12/2023 - khi Tết Dương lịch đã đến và cận kề Tết Nguyên đán, vừa cần lấy thêm hàng phục vụ kinh doanh vừa sắm sửa cho gia đình nội ngoại hai bên nên anh Nam cũng không quá dư dả về tài chính. Tham khảo nhiều mẫu xe và đánh giá trên mạng, anh có để ý tới Toyota Raize - mẫu SUV hạng A của Toyota, thiết kế nhỏ gọn, năng động và đồng thời đang áp dụng giá bán mới dưới 500 triệu đồng.

So với trước đây, giá bán của Toyota Raize giảm 54 triệu đồng, giá mới về mốc 498 triệu đồng. Như vậy, Toyota Raize hiện đang là mẫu SUV hạng A có giá thấp nhất thị trường Việt Nam, khi Kia Sonet đang có giá bán 519 - 574 triệu đồng, còn giá bán Hyundai Venue từ 539 - 579 triệu đồng. Bán chiếc xe cũ được 250 triệu đồng, anh Nam bù thêm khoảng 270 triệu đồng nữa là có xe mới.

Nhiều anh em, bạn bè cũng có hỏi về lý do vì sao không đổi lên xe hạng B hay C luôn, anh Nam chia sẻ: “Đầu tiên là tôi thấy Raize đủ dùng cho một gia đình 3-4 người trong khoảng 5-6 năm nữa. Thứ 2, xe này nhỏ gọn phù hợp với công việc, vợ cầm lái cũng yên tâm. Nếu ngay bây giờ đổi lên xe lớn hơn thì quá nhu cầu mà chi phí nuôi xe cũng tỷ lệ thuận nên Toyota Raize là lựa chọn vừa vặn cho gia đình vào thời điểm này”.

Thứ hai: Thuận tiện di chuyển trong thành phố và gặp khách hàng

Toyota Raize sở hữu thiết kế năng động, trẻ trung vừa phù hợp với công việc liên quan đến thời trang của gia đình, vừa đúng tầm với độ tuổi của hai vợ chồng. Công việc phải gặp khách hàng, đối tác thường xuyên nên một chiếc xe có diện mạo đẹp cũng đem lại sự tự tin và uy tín cho bản thân. Đồng thời, khi di chuyển trong thành phố, xe hạng A nhỏ gọn, linh hoạt cùng khoảng sáng gầm 200mm nên có tầm nhìn thoáng, dễ dàng đi được vào các ngõ nhỏ hay thực hiện quay đầu.

Bên cạnh đó, thể tích cốp 369 lít, có thể mở rộng tới 1.133 lít khi gập hàng ghế sau rất thuận tiện chở đồ có kích thước lớn cho các chuyến dã ngoại của gia đình, hay khi cần nhiều không gian để hàng.

Riêng với chị Quyên, so với chiếc xe cũ chưa có nhiều công nghệ an toàn, Raize có thêm cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo điểm mù nên chị yên tâm hơn mỗi khi phải tự mình lái xe đi xa. Công nghệ an toàn ngày càng hiện đại sẽ hỗ trợ người lái và giúp hành trình nhàn hơn, nhưng chị Quyên luôn xác định mình phải làm chủ chuyến đi.

Thứ ba: Giá trị thương hiệu

Nhiều bạn bè thắc mắc vì sao cả hai vợ chồng anh Nam và chị Quyên dưới 30 tuổi mà chọn mua xe của Toyota - hãng xe nhiều người vẫn nghĩ là dành cho bố, nhưng anh Nam có cơ sở cho lựa chọn của gia đình.

Hiện tại, bố vợ anh Nam vẫn đang dùng Camry từ năm 2016 và chỉ mang xe đi bảo dưỡng định kỳ, đổ xăng rồi chạy, không gặp bất cứ sự cố lớn nào. Các chi phí liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng cũng rẻ và hệ thống đại lý rất rộng, đi công tác đến tỉnh nào cũng không cần lo lắng. Bố vợ anh Nam cho lời khuyên nên lựa chọn xe Toyota.

Từ lời khuyên của bố và thực tế nhu cầu của gia đình là đang kinh doanh nhỏ nên các chi phí dành cho xe cần hợp lý, cũng như tiết kiệm thời gian. Raize đáp ứng được yêu cầu về giá, thiết kế hợp độ tuổi và phù hợp với công việc của hai vợ chồng nên anh Nam không hề băn khoăn chốt Toyota khi chưa tới 30 tuổi.

Theo anh Nam, không có chiếc xe nào hoàn hảo, chỉ có chiếc xe phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bản thân. Việc đổi xe lần này đã đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng tầm trải nghiệm cho những chuyến đi của gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.