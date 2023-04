Ford Ranger Raptor: Đẳng cấp khác biệt của “vị vua phân khúc”

Khác biệt về thiết kế - vượt trội về trang bị

So với các đối thủ Nhật Bản, Ford Ranger luôn được đánh giá là mang đậm chất cơ bắp Mỹ: Vạm vỡ, góc cạnh và hầm hố. Và so với những chiếc Ranger tiêu chuẩn, phiên bản Raptor thừa hưởng lại vẻ đẹp của đàn anh F-150; thực sự là một chiếc xe phá cách, dữ dằn và “ngầu” hơn hẳn với: Body tinh chỉnh lại, hốc bánh xe gắn vè tương phản kèm lốp địa hình BFGoodrich, cản trước - sau xe nâng cấp, bậc bước chân kim loại…

Trên phiên bản nâng cấp thế hệ mới, Raptor tiếp tục duy trì và phát huy một cách trọn vẹn ưu thế về hình thức. Hiện diện ở phần đầu xe là cụm đèn matrix LED đầu tiên trong phân khúc, với dải đèn demi hình chữ C cực kỳ ấn tượng.

Ford Ranger Raptor thệ hệ mới thiết kế nổi bật, hầm hố và khỏe khoắn.

Cùng với đó là mặt ca-lăng khác biệt, dòng chữ FORD được thiết kế to bản đậm nét, chiếm trọn chiều ngang lưới tản nhiệt. Đi kèm theo đó là hệ thống camera 360 độ và bộ camera trên kính lái đảm nhiệm hệ thống an toàn chủ động của xe; thể hiện rõ vị thế dẫn đầu trên khía cạnh công nghệ của Ford Ranger so với các đối thủ.

Bước vào trong khoang nội thất, Ford Ranger Raptor tiếp tục thể hiện rất rõ khác biệt về đẳng cấp so với các đối thủ: Cụm hai màn hình sau vô-lăng và màn hình thông tin giải trí đặt dọc ở trung tâm bảng táp-lô kích thước hơn 12 inch với khả năng kết nối điện thoại Apple và Android không dây. Chắc chắn bạn sẽ không thể thấy một khoang cabin xe bán tải nào “tràn ngập” công nghệ hiện đại đến như vậy.

Không gian nội thất tiện nghi.

Ở vị trí sau vô-lăng, người cầm lái sẽ được sở hữu một tay lái thể thao với lẫy chuyển số nhanh ở phía sau; cần sang số điện tử và cả phanh tay điện tử có kèm Auto Hold, khóa vi sai và rất nhiều chế độ vận hành địa hình cực kỳ phong phú.

So với phiên bản Wildtrak, Ford Ranger Raptor được trang bị thêm cả chế độ lái bốn bánh toàn thời gian - 4A và cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Cùng với đó, xe có tới 7 chế độ địa hình khác nhau mà nổi bật nhất là Baja.

Ghế ngồi thiết kế độc đáo, thể thao.

Bộ ghế ngồi bọc da cũng rất bắt mắt với phần chữ Raptor được nhấn mạnh bằng màu đỏ trên nền đen, các đường viền trên ghế, cửa gió điều hòa và vô-lăng cũng đều được trang trí bằng gam màu đỏ rất đồng bộ.

Trải nghiệm vận hành thuyết phục nhất phân khúc

Vượt mọi cái tên khác trong phân khúc, Ford Ranger Raptor thực sự là một “con khủng long” - đúng như cái tên của mình - khi được đặt vào những môi trường vận hành khắc nghiệt để thấy rõ tính ưu việt, như: Trên đồi cát, vượt địa hình khó với tốc độ cao; hoặc đơn giản là chạy đường trường (đường quốc lộ) và mức độ đem lại sự tự tin cho người cầm vô-lăng.

Nằm bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 2.0L tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động 10 cấp thừa hưởng lại thiết kế từ đàn anh F-150; đem đến công suất 210 mã lực và tới 500 Nm mô-men lực kéo cho “mẫu bán tải khủng long”.

Ranger Raptor 2023 lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiên tiến, với hộp số phụ trang bị 2 tốc độ hoàn toàn mới được điều khiển bằng điện, cùng kết hợp với chức năng khóa vi sai ở cầu sau. Đây là một tính năng sẽ làm hài lòng những người chơi off-road khó tính.

Trải nghiệm vượt địa hình với Ranger Raptor 2023 thuyết phục ở chỗ, người cầm lái không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm hay kỹ thuật. Việc tính toán để tối ưu vận hành đã được hệ thống máy tính đảm nhận; sao cho chiếc xe có thể vượt qua những đoạn đường khó một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất; người dùng chỉ cần thiết lập tốc độ với tính năng Trail Control và tập trung đánh lái.

So với những chiếc Ford Ranger cơ bản, phiên bản Raptor sở hữu hệ thống treo nâng cấp đến từ thương hiệu Fox 2.5 cho cả bốn bánh xe (thay vì nhíp ở cầu sau như các phiên bản thấp cấp hơn).

Raptor sở hữu hệ thống treo nâng cấp đến từ thương hiệu Fox 2.5 cho cả bốn bánh xe

Cụ thể, hệ thống treo sử dụng thụt giảm xóc Fox 2,5 inch cải tiến với cảm biến vị trí Position Sensitive Damping là yếu tố giúp Ranger Raptor chinh phục địa hình khắc nghiệt. Giống như Ranger thế hệ mới, chúng được gắn bên ngoài khung gầm để cải thiện khả năng kiểm soát và độ ổn định khi vào cua. Trong khi phần cứng đến từ Fox, việc hiệu chỉnh và phát triển lại được thực hiện bởi đội ngũ Ford hiệu năng cao thông qua tổ hợp công nghệ thiết kế bằng máy tính và thử nghiệm thực tế.

Mỗi chế độ lái điều chỉnh một số yếu tố khác nhau như động cơ, hộp số, độ nhạy và hiệu chỉnh Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát lực kéo và độ ổn định, hệ thống lái, cảm biến vị trí bướm ga và thậm chí cả bảng điều khiển và màn hình cảm ứng trung tâm.

Chris Dean, Kỹ sư Động lực học của Ranger Raptor chia sẻ: “Những thay đổi chúng tôi đã thực hiện đối với hệ thống giảm xóc thông qua việc kết hợp điều chỉnh bộ giảm chấn với hàng loạt cải tiến vật lý đã giúp Ranger Raptor thế hệ mới sở hữu khả năng kiểm soát thân xe trên các địa hình hiểm trở tốt hơn nhiều so với thế hệ trước".

Hơn thế nữa, Ranger Raptor thế hệ mới ghi nhận tỷ số lái nhanh hơn và mô tơ trợ lực lái lớn hơn giúp cải thiện cảm giác lái và tăng khả năng vận hành.

“Chúng tôi muốn chiếc Ranger Raptor này đem lại cảm giác lái trực quan, dễ dự đoán và chính xác nhất cho người lái. Không dừng lại ở khả năng vận hành linh hoạt hơn trước; trải nghiệm lái xe sẽ trở nên thú vị, hấp dẫn, truyền cảm hứng hơn bao giờ hết. Tôi chắc chắn khách hàng của chúng tôi sẽ thấy phấn khích với Ranger Raptor thế hệ mới” - Chris Dean cho biết thêm.

Ranger Raptor thế hệ mới còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình (Trail Control), hoạt động tương tự như hệ thống ga tự động nhưng dành cho di chuyển off-road.

Ở chế độ off-road, hành trình của giảm xóc cũng như độ nhạy của bộ giảm chấn được tăng lên để triệt tiêu những rung động liên tục khi vận hành. Nói nôm na là bạn có thể phóng “băng băng” qua đồi cát và chiếc xe sẽ “là phẳng” những cú thúc lên cơ thể để không gây khó chịu. Còn ở chế độ on-road, xe sẽ được tinh chỉnh để đem lại sự đầm chắc và tối ưu khả năng kiểm soát để bạn có thể tự tin đẩy tốc lên trên 120 km/h mà vẫn thấy chiếc xe không hề bị văng hay sệ, chiếc xe vẫn rất “nghe lời” và nằm trong tầm kiểm soát.

Các chế độ lái của Ranger Raptor thế hệ mới sẽ giúp bạn chinh phục mọi loại địa hình:

- Đường bằng:

+ Thông thường (Normal) - được thiết kế để tạo sự thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu và dễ

dàng điều khiển;

+ Thể thao (Sport) - phản ứng nhạy hơn cho việc lái xe tốc độ cao trên đường nhựa;

+ Trơn trượt (Slippery) - để lái xe tự tin hơn trên các bề mặt đường địa hình trơn trượt

hoặc không bằng phẳng.

Hỗ trợ Ranger Raptor 2023 chinh phục mọi loại địa hình từ đường bằng phẳng đến đường bùn, đường mòn và đường cát là 7 chế độ lái tùy chọn với điểm nhấn là chế độ "Baja" - chuyên dụng cho vận hành off-road tốc độ cao. Ở chế độ Baja, các hệ thống điện tử được thiết lập ở khả năng vận hành tối ưu.

- Đường địa hình:

+ Leo đá (Rock Crawl) - cung cấp lực kéo và tạo đà di chuyển tối ưu trên các bề mặt

không chắc chắc;

+ Cát (Sand) - để sử dụng trong điều kiện cát mềm và tuyết sâu, tối ưu hóa việc cung

cấp sức mạnh và bước số;

+ Bùn lầy / rãnh sâu (Mud / Ruts) – cho khả năng bám đường tối đa khi đề pa và duy

trì đà của xe;

+ Baja - được điều chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất off-road tốc độ cao với tất cả các hệ

thống được thiết lập để hoạt động với công suất tối đa.

Và chính “cảnh giới” lái hay ở đường địa hình lại đầm chắc ở đường trường tốc độ cao là ưu điểm mà các đối thủ Nhật Bản đều phải ao ước; cũng như trong phân khúc mới chỉ có Ford Ranger Raptor mới có thể chạm đến được.

Tổng kết về Ford Ranger Raptor: Khẳng định vị thế dẫn đầu

Ngoại hình hầm hố như một chiếc xe độ, danh sách trang bị bỏ xa các đối thủ, đặc biệt là cảm giác vận hành đầm chắc ổn định cũng như khả năng địa hình “dễ như trở bàn tay” khiến mức giá của Raptor cao hơn so với một chiếc xe bán tải thông thường (1,299 tỷ đồng).

Giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm 10% VAT của Ford Ranger Raptor thế hệ mới là 1,299 tỷ đồng với 5 lựa chọn về màu sắc. Riêng hai phiên bản màu cam và xám sẽ có giá là 1,306 tỷ đồng./.

Tuy nhiên đây thực sự là một mẫu xe hấp dẫn, đáng để sở hữu đối với những người tiêu dùng không quá quan tâm đến tài chính mà thực sự đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao tin cậy, có thể vận hành vượt trội ở cả đường on-road và off-road.

Như vậy chắc chắn Ford Ranger Raptor thế hệ mới chắc chắn không phải mẫu xe dành cho số đông. Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại, để đa số người dùng nhìn vào mà trầm trồ, ao ước được sở hữu để có thể thỏa mãn đam mê lái xe; như một lời tuyên bố của Ford: Đẳng cấp của kẻ dẫn đầu là đây!./.

Một số hình ảnh khác của Ford Ranger Raptor thế hệ mới: