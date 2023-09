Ford Ranger sẽ có biến thể Plug-in Hybrid

Honda Odyssey không an toàn như chúng ta tưởng?

VOV.VN - Minivan được biết đến là loại xe phù hợp nhất với các chủ sở hữu thường xuyên chở gia đình. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng loại xe này sẽ có tính an toàn cao, tuy nhiên kết quả cuộc thử nghiệm gần đây của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) đã cho thấy điều ngược lại khi đánh giá mức độ an toàn của 4 loại minivan phổ biến hàng đầu hiện nay.