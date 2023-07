Hardcore SF90 XX mẫu xe đua hợp pháp trên đường đầu tiên của Ferrari

Những chiếc xe đường trường đầu tiên của Ferrari kể từ F50 năm 1995 có cánh gió sau cố định kiểu xe thể thao nổi bật, đồng thời mang đến những cải tiến lớn về lực nén. Không khí đi qua bên dưới gầm xe, qua các ống dẫn trong mui xe và qua cánh gió sau mới, cộng với cánh chủ động hiện tại, cung cấp tổng cộng 530 kg lực nén ở tốc độ 240 km/h và lực nâng từ 390 kg ở cùng tốc độ trong SF90 Stradale bản tiêu chuẩn.

Không chỉ các thiết bị hỗ trợ khí động học bắt vít mang đến cho XX một diện mạo khác. Ferrari cho biết, đèn pha có cấu hình phía trên thấp hơn, thân xe phía sau được kéo dài theo phong cách xe đua đuôi dài và cụm đèn hậu hình tròn kép được thay đổi thành thanh đèn nằm ngang.

Trong khi lực nén đã tăng lên rất nhiều, trọng lượng tổng thể chỉ giảm 10 kg xuống còn 1.560 kg ở bản coupe so với SF nguyên bản với thông số kỹ thuật Assetto Fiorano nhẹ nhất. Điều này là nhờ bộ động cơ siêu nhẹ 3,5 kg và ghế thể thao carbon mới, nặng hơn 1,3 kg so với ghế đơn có sẵn trong SF90.

SF90 XX được trang bị hệ truyền động hybrid V8, ba động cơ, dung tích 4.0 lít, tăng thêm công suất 30 mã lực, nâng tổng công suất của xe từ 986 mã lực lên 1.016 mã lực. Động cơ đốt trong có các đường hút và xả được đánh bóng, cộng với khả năng nén tăng nhờ các pít-tông mới và hình dạng buồng đốt được tinh chỉnh, giúp cải thiện công suất từ 769 mã lực lên 786 mã lực. Cuối cùng là hai động cơ phía trước và một phía sau tạo ra công suất 230 mã lực, thay vì 217 mã lực.

Ferrari vẫn chưa công bố thời gian vòng đua của Fiorano, nhưng hãng xe cho biết, cả hai phiên bản của SF90 XX đều có thể đạt vận tốc 100 km/giờ trong 2,3 giây, trong khi SF bản tiêu chuẩn đạt vận tốc 100 km/giờ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 320 km/giờ.

Tuy nhiên, những con số đó chỉ là ước tính ban đầu. Spider nặng 1.660 kg, nặng hơn 100 kg so với XX Stradale, điều đó có nghĩa là phải mất 6,7 giây để Spider đạt vận tốc 200 km/giờ, chậm hơn hai phần mười so với XX Stradale. Tuy nhiên, cả hai phiên bản không có sự khác biệt khi tính đến phạm vi lái xe điện do cả hai chiếc xe XX đều dùng chung loại pin 7,9 kWh và phạm vi chạy điện 25 km như SF thông thường.

Hiện tại, 799 Stradale có giá 842.000 USD (khoảng 19,8 tỷ đồng) và 599 Spider có giá 929.000 USD (khoảng 21,8 tỷ đồng).

Một số hình ảnh của hai mẫu xe đua đường trường Ferrari SF90 XX:

XX Stradale

XX Stradale XX Stradale XX Stradale XX Stradale XX Stradale XX Stradale

XX Spider